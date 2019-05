Victoria Beckham drinkt ‘maanwater’ om te detoxen, wat is dat precies? TVM

21 mei 2019

14u23 0 Fit & Gezond Tijdens een recent verblijf in een of andere chique spa in Hamburg, dronk Victoria Beckham een fles ‘maanwater’ op en maakte er meteen ook een verhaal over op Instagram. Het drankje maakte deel uit van een detoxkuur, en zou verschillende voordelen hebben. Wij zochten uit wat het in godsnaam is.

Een klein beetje opzoekwerk leert ons al snel dat ‘maanwater’ absoluut geen rocket science is en dat je het bovendien makkelijk zelf kunt maken. Het is namelijk simpelweg water dat een nachtje buiten heeft gestaan tijdens volle maan of de dag daarvoor of erna. Op die manier zou de kracht van de maan geabsorbeerd worden in het water, en de energie van de maan zou het op zijn beurt dan weer beïnvloeden. Let wel dat je het water weghaalt voor de zon opkomt, anders krijg je blijkbaar ‘zonnewater’.

Aangezien de maan heel wat invloed heeft op het water op onze aarde (zo zorgt de zwaartekracht van de maan voor eb en vloed), geloven (sommige) mensen al eeuwen in de verschillende helende krachten van ‘maanwater’. Zo zou je extra energie krijgen als je er ’s ochtends en glas van drinkt en zou het ook je huid zachter maken als je er je gezicht mee wast. Daarnaast zou het planten die er triestig bijhangen weer tot leven kunnen brengen.

Victoria Beckham zelf schreef er het volgende over op Instagram: “Ik ben hier in Laserhof in Duitsland, en ze hebben me juist dit water gegeven, wat blijkbaar speciaal water is. Het is hier gebotteld in München, maar alleen als het volle maan is. Het zou erg gezond zijn en ook geweldig voor de huid. Waar haal ik dit in huis als ik hier niet meer ben”, aldus La Beckham.

Geen bewijs

Onderzoek naar ‘maanwater’ ontbreekt voorlopig en op de websites van merken die het water verkopen, staat steevast een disclaimer te lezen dat de klassieke geneeskunde de positieve effecten niet erkent. Nu lijkt het ons geen kwaad kunnen om een fles een nacht buiten te laten staan, maar geef er in ieder geval geen geld aan uit.