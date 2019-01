Vezels nog belangrijker dan gedacht: waarom je koolhydraten beter niet schrapt uit je menu NA

16 januari 2019

13u06

Vezels zijn een essentieel onderdeel van je voedingspatroon. Ze helpen bij het reguleren van je suikerspiegel, honger, gewicht en ze houden je dikke darm gezond. Maar hoeveel vezels heb je nu precies nodig? Kortweg: veel. Uit een nieuwe studie blijkt immers dat een vezelrijk dieet je risico op overlijden en chronische ziekten met wel 30% kan verlagen.

De studie, die in opdracht van de World Health Organization werd uitgevoerd en gepubliceerd werd in het tijdschrift Lancet, analyseerde daarvoor de gegevens van 4.635 volwassenen. Wat bleek? Hoe hoger de vezelinname, hoe lager het risico op hartaandoeningen, hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, beroerte en tal van kankers. Zo verlaagden de mensen die het meeste vezels op een dag verorberden hun kans op vroegtijdig overlijden met 15 tot 30% en het risico op de andere aandoeningen met 16 tot 24% in vergelijking met mensen die er minder aten. Degenen die een vezelrijk dieet volgden, wogen ook minder én hadden een lager cholesterolgehalte.

“De gezondheidsvoordelen van vezels zijn al meer dan 100 jaar aangetoond”, vertelt auteur van de studie en professor Jim Mann. “Vezelrijke, natuurlijke voedingsmiddelen waarop je goed moet kauwen, verzadigen je namelijk meer en helpen niet alleen je gewicht maar ook je suikerwaarden onder controle te houden. Als je wil afvallen, is het dus absoluut geen goed idee om vezelrijke koolhydraten als volkorenbrood te schrappen uit je menu. De afbraak van de vezels in de dikke darm door de aanwezige bacteriën zorgt ook voor bescherming tegen onder andere dikkedarmkanker.”

“Onze bevindingen tonen dus aan dat de voedingsrichtlijnen zich moeten concentreren op het verhogen van voedingsvezels en op het vervangen van geraffineerde granen door volkorenproducten”, voegt Mann er nog aan toe.

Maar hoeveel moet je dan precies per dag in je mond stoppen? Volgens de onderzoekers zou 25 tot 29 gram je al heel wat gezondheidsvoordelen moeten bieden, maar ze hameren erop dat meer vezels je nog beter beschermen tegen allerlei ziektes. Een kleine 30 gram lijkt niet zoveel, maar een schaaltje fruit van 125 g bevat bijvoorbeeld amper 2,1 gram vezels. Andere voedingsmiddelen die je aan je dagelijkse hoeveelheid kunnen helpen zijn onder andere volkorenbrood, -pasta, havermout, lijnzaad, zemelen, noten, groenten en peulvruchten.