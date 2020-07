Verzwakken in tijden van tweede coronagolf is uit den boze. Diëtist Sanne Mouha vertelt hoe je dankzij voeding je immuniteit boost

Fit & Gezond Volgens virologen is de gevreesde tweede golf begonnen. In de strijd tegen corona is ons afweersysteem een belangrijk wapen. Een verzwakking is geen optie. Maar kunnen we onze immuniteit een boost geven door gezond te eten? Hoe motiveer je jezelf? En hoe zet je je puber ertoe aan? Voedingsdeskundige Sanne Mouha geeft tips.

“Wil je je immuniteit een boost geven? Dan moet je dagelijks zeker twee ­porties fruit en twee keer groenten eten”, zegt Sanne Mouha, zelfstandig ­voedingsdeskundige en diëtiste in het UZA. “Daarnaast is het ­belangrijk om veel te variëren, zodat je verschillende soorten vitaminen en bioactieve stoffen (zoals an­ti­oxi­dan­ten en ­ca­ro­te­noï­den, die een gunstige invloed op je ge­zond­heid hebben, red.) binnenkrijgt. Ook in peulvruchten, vis en vlees zitten voedingsstoffen die onze immuniteit versterken. Sterk ­bewerkte voedingsmiddelen ­­– zoals ­koeken, chips en frisdrank, maar ook bijvoorbeeld worst – bevatten veel­ ­minder nuttige stoffen.”

VOOR JEZELF

Plannen, plannen, plannen

Sanne Mouha: “Plan je maaltijden enkele dagen op voorhand. Zo winkel je gerichter en kan je jezelf beter motiveren om gezond te koken én te eten.”

Keep it simple

“Kies voor natuurlijke, pure ingrediënten: (diepvries)groenten en fruit, noten, ­aardappelen, peulvruchten … Zondig je af en toe? Dat mag! Als je al 80 procent van de tijd voor deze ingrediënten kiest, mag je 20 procent zondigen.”

Zet fruit in het zicht

“Berg snoep en koeken op, zet ze uit je zicht. Want wat kies je eerst? Een stuk fruit uit de grote, kleurrijke schaal op tafel of iets ongezonds dat je uit de kelder moet halen? Juist!”

Leer combineren

“Combineer verschillende soorten ­groenten, fruit en noten, bijvoorbeeld in een heerlijke salade of een wokgerecht. Dat is niet alleen lekker, maar zorgt er ook voor dat je verschillende belangrijke ­voedingsstoffen binnenkrijgt.”

VOOR JE PUBER

Zorg voor regelmaat

Sanne Mouha: “Idealiter eet je puber drie maaltijden per dag: ontbijt, lunch en avondeten. Die vul je aan met gezonde tussendoortjes op min of meer vaste ­momenten. Vermijd tussendoor graaien.”

Geef het goede voorbeeld

“Zo kan je gezond eten stimuleren zonder iets te zeggen.”

Geef hem of haar inspraak

“Laat je kind op voorhand bijvoorbeeld kiezen tussen twee gezonde gerechten of betrek hem of haar bij het bereiden van de maaltijd.”

No drama

“Stimuleer je puber om van alles te proeven, maar maak er geen drama van of dwing hem of haar niet alles op te eten.”

Ga voor smaak

“Uit onderzoek blijkt dat pubers pittige en zoete smaken verkiezen. Zet bij het ­avondeten dus een potje pikante kruiden of tabasco op tafel, en haal vooral rijp en zoet fruit in huis.”

Het oog wil ook wat

“Maak samen een Instagramwaardig gerecht, zoals een smoothiebowl met bevroren bessen of een salade met avocado.”

SOS veggie of vegan

Sanne Mouha: “Wil je tiener vegetarisch of plantaardig eten? Steun hem of haar en zoek samen naar een haalbare manier om dat te doen. Hou er rekening mee dat peulvruchten en pure vleesvervangers als tempé of tofoe gezonder zijn dan de bewerkte varianten zoals de ­voorverpakte vegetarische hamburgers. Weet je niet zeker hoe je een veggie of vegan ­voedingspatroon in goede banen kan ­leiden? Vraag raad aan een diëtist.”

