Verstopte neus? Daar is nu voor het eerst een vaccin voor

Bron: Bild 0 thinkstock Fit & Gezond Vaak last van een verstopte neus? Dat los je binnenkort misschien wel op met een vaccin. In het Duitse Dresden testten wetenschappers een vaccin uit bij proefpersonen met neuspoliepen, met positieve testresultaten.

Eén op de 1000 Duitsers heeft last van neuspoliepen, zwellingen in de neus die onder meer leiden tot een verstopte neus, hoofdpijn, snurken en een slechte adem. Allerlei neussprays of behandelingen met cortisonen helpen vaak niet, maar nu komt met een vaccin mogelijk een oplossing voor het probleem. Na de Verenigde Staten en Japan voerde nu ook een ziekenhuis in het Duitse Dresden succesvolle testen uit met een vaccin tegen neuspoliepen. Antilichamen uit het vaccin werken in op de stof die de poliepen veroorzaakt.

Positieve ervaringen

Eén van de proefpersonen van het vaccin, een 28-jarig meisje uit Dresden, legt aan de Duitse krant Bild enthousiast uit hoe het voor haar succesvol bleek: “Ik kon voorheen heel slecht ruiken of proeven, mijn vriend werd ook gek van mijn voortdurende loopneus. Dankzij het vaccin is mijn leven zoveel beter.” Ook Dr. Bettina Hauswald, een gerenommeerde allergologe uit Saksen, is erg enthousiast: “Dankzij deze studie konden we patiënten die een niet-geslaagde operatie aan polliepen hadden ondergaan, kosteloos injecteren. Alle ervaringen met dit vaccin zijn positief,” klinkt het hoopgevend.