Verslaving loert om de hoek in coronatijden: zo weersta je te veel drank, eten, online shoppen of gamen

Meer tijd en verveling bij wie in quarantaine zit , leiden mogelijk tot meer aperitieven, eten, online shoppen, gokken en gamen. “Wie van nature gevoelig is voor verslaving, moet nu extra oppassen”, waarschuwen experts. Zij geven advies om deze gevaarlijke verleiders te weerstaan.

Uiteraard groeit eender welke verslaving uit een samenspel van factoren. Zo zijn psychiaters het er intussen over eens dat onder meer de genen, opvoeding, psychische kwetsbaarheid en impulsiviteit elk hun rol kunnen spelen, net zoals een traumatische gebeurtenis zoals een sterfgeval, ontslag of ongeval een trigger kunnen zijn. Maar voegt deze periode, waarin heel wat mensen thuis zitten te ‘niksen’, daar geen extra grote risicofactor aan toe?

“Oppassen is de boodschap”, beaamt professor-psychiater Geert Dom (Universiteit Antwerpen). “Bij heel wat mensen heerst er veel meer leegte en veel minder structuur. Ook bij diegenen die thuis telewerken, neigt de werkroutine mogelijk intussen al wat naar vakantiemodus en hoort daar misschien om één uur ‘s middags al een aperitiefje bij. Natuurlijk gaat het daarom nog niet om een verslaving, maar wie voldoende tijd en minder bezigheden heeft, zal zich sowieso wat ‘losser’ en minder gedisciplineerd gedragen.”

Zeker bij het oudere deel van de bevolking zouden eenzamen die negatieve emoties kunnen proberen weg te werken met medicijnen of alcohol, zonder dat iemand hen daarop kan ‘betrappen’ Frieda Matthys

Sociaal isolement

Maar meer dan om die extra tijd en eventuele verveling maakt professor psychiatrie en medische psychologie Frieda Matthys (VUB), verbonden aan de dienst psychiatrie van het UZ Brussel, zich zorgen om het sociale isolement waarin heel wat mensen terechtkomen. “Minder sociaal contact betekent ook minder sociale controle. En zeker bij het oudere deel van de bevolking zouden eenzamen die negatieve emoties kunnen proberen weg te werken met medicijnen of alcohol, zonder dat iemand hen daarop kan ‘betrappen’. Al geldt voor alcohol tegelijk dat de beschikbaarheid momenteel wat moeilijker ligt. Supermarkten zijn slechts gedoseerd toegankelijk, nachtwinkels sluiten vroeger en de cafés zijn dicht. Dat kan probleemgedrag gelukkig afremmen. Al zal ook veel afhangen van hoelang deze lockdown zal duren.

Gaat iemand vooral op café omwille van het gezelschap en de babbel — als sociale drinker —, dan zie ik zo’n persoon nog niet meteen overschakelen op thuisdrinken. Maar als er al een zekere alcoholafhankelijkheid bestond en de huidige situatie nog weken aansleept, dreigt voor sommigen reëel verslavingsgevaar. Maar nogmaals: daar moet dus al aanleg voor zijn. Iemand die voordien amper of geen alcohol aanraakte, zal nu niet plots beginnen te drinken. Hetzelfde geldt voor de meeste andere verslavingen, zoals een eet- of shopverslaving.”

Professor Geert Dom waarschuwt daarbij voor een mogelijk vergeten risicogroep: gamende jongeren. “Sowieso brengen veel jongeren het merendeel van hun vrije tijd al in een digitale omgeving door, en nu ze wekenlang thuiszitten, dreigen ze daar volledig door opgeslokt te worden. Bij wie al naar een gameverslaving neigt, dreigt dit de komende weken bespoedigd te worden. Daarom houden ouders hen het best goed in het oog. Niet dat ze de gametijd meteen extra moeten inperken, maar wees waakzaam.”

Als een crisis lang duurt en negatieve economische gevolgen heeft, dreigt een dramatisch effect Geert Dom

Ook voor mensen die (al dan niet recent) van een verslaving afgekickt zijn, dreigen het volgens professor Dom trouwens moeilijke weken te worden. “Wie in het verleden al kampte met een verslavingsprobleem, heeft bij een plotse stressfactor sowieso een verhoogd risico op hervallen. En deze periode is dat zeker.”

Ook wat er na ‘coronatijd’ komt, en dan meer bepaald de socio-economische nasleep van de crisis — zal zijn impact hebben. “Hoe korter een crisis duurt, hoe minder effect die heeft op verslavingsgedrag en andere psychische problemen. Maar als die lang duurt en negatieve economische gevolgen heeft, dreigt een dramatisch effect. Dat heeft uitgebreid onderzoek na de bankencrisis van 2008 al voldoende aangetoond. Met de langdurige werkloosheid in vele sectoren die daarop volgde, zagen we vooral bij mannen een toename van het aantal alcoholverslavingen en zelfmoorden. Hopelijk dreigt dat nu niet opnieuw te gebeuren”, zegt Dom.

Buddy & skypen

Wat we daar intussen zelf aan kunnen verhelpen? Frieda Matthys: “Zeker alleenstaanden — jong of oud — mogen zichzelf niet afsluiten van sociale contacten door ‘social distancing’. Ze kunnen een buddy zoeken met wie ze al eens gaan wandelen. En waarom het telefoneren dezer dagen beperken tot de stem? Elkaar zien via Skype geeft toch een extra meerwaarde. Net zoals het invoeren van een dagelijkse routine een must is: op een vast uur opstaan en eten, ‘s ochtends of ‘s avonds voor het slapengaan een to-dolijst maken voor de komende dag waarin sowieso buitenlucht en een telefoongesprek opgenomen zijn... Zulke dingen zijn nu enorm belangrijk. Want het wordt gevaarlijk als men zich elk halfuur moet afvragen wat men nu weer gaat doen.”

Al kan deze moeilijke periode ook een omgekeerd effect hebben, besluit Matthys. “Van sommige mensen hoorde ik dat ze blij zijn hun dagen eens helemaal zelf te kunnen indelen. Even weg uit die ratrace en tot rust komen. Wie voordien maar heel af en toe eens ging joggen, kan net méér beginnen te sporten en daarvan de lichtverslavende smaak te pakken krijgen. Deze periode kan dus ook veel positieve dingen losweken.”

TIPS TEGEN TE VEEL

Drinken

• Wissel af: drink na elk alcoholisch drankje minstens één alcoholvrij drankje.

• Haal geen grote voorraad alcohol in huis, wel een grote voorraad alcoholvrije aperitiefdrankjes die je ook lekker vindt.

• Leg jezelf vaste uren op: bijvoorbeeld nooit het eerste aperitiefje voor 18 uur, en leg een uur vast waarop je die dag zeker je laatste glas uitschenkt.

• Ben je gewend op bepaalde uren een aperitief te drinken of op café te gaan, ga dan nu op dat moment sporten of wandelen, of neem een lekker warm bad.

• Drink ook nu minstens twee dagen per week helemaal geen alcohol.

Online shoppen

• Maak eerst een ‘old school’ lijstje op voor je je in de virtuele winkels begeeft en stel jezelf daarbij de volgende vragen, in dezelfde volgorde: Heb ik dit echt nodig? Wil ik dit echt graag? Kan ik dit betalen?

• Twijfelaars kunnen zichzelf altijd deze extra vragen voorschotelen: hoe vaak zal ik deze aankoop echt dragen of gebruiken? Hoeveel uur heb ik voor dit kleedje of deze iPhone moeten werken?

• Durf er een nachtje over te slapen en je potentiële aankoop nog 24 uur in het bestelmandje te laten wachten.

• Verwijder geregeld de cookies van je computer: zo blijven die sneakers, kleedjes of gadgets die je eerder op een webshop hebt bekeken je niet langer achtervolgen.

• Verlaag tijdelijk de limiet van je kredietkaart of geef die tijdelijk in bewaring bij je partner of vriend(in).

Eten/snacken

• Telewerk of niet, eet niet terwijl je aan je thuisbureau voor je computer zit of evenmin tijdens het bingewatchen voor de tv. Wie vanuit de bureaustoel of zetel snoept, kan dagelijks tot 70% extra calorieën binnenkrijgen.

• Heb je het zelf toch te moeilijk om van snacks af te blijven, kies dan eens voor een gezonder potje olijven of noten, en laat die vertrouwde zak chips links liggen.

• Hoe moeilijk ook in hamstertijden, sla geen grote voorraden in.

• Ga dus ook niet met de wagen — lees: ruime kofferbak — naar de winkel. Zo kan je ook meer te voet naar de winkel. Een ander gezondheidsvoordeel. Wél de afstand respecteren!

• Ben je van nature een ‘avondsnoeper’, ga dan vroeger naar bed en maak het daar gezellig, al dan niet met Netflix op de laptop. Zodra je onder dat warme deken ligt, met fris gepoetste tanden erbij, zal je minder geneigd zijn om nog een snack uit de kast te halen.

Gamen

• Maak samen met je kind een weekschema op en voeg daar ook andere activiteiten aan toe zoals lichaamsbeweging, huiswerk of familiale contacten. Probeer een gezond evenwicht tussen al deze bezigheden te vinden.

• Spreek met je kind(eren) een vaste ‘speelduur’ af, bijvoorbeeld twee uur gamen op weekdagen en drie uur gamen in het weekend. Durf daarbij een timer te gebruiken en sta niet toe dat ze gametijd opsparen tot de volgende dag.

• Laat geen ‘achterpoortjes’ toe en maak geen onderscheid tussen digitale toestellen: pc + console + smartphone = gamen!

• Speel af en toe ook als ouder mee en geef zelf het voorbeeld door geregeld een pauze te nemen, de tegenspelers met respect te behandelen en je niet te laten meeslepen door negatieve emoties.

• Durf wekelijks ook minstens één gamevrije dag in te lassen!

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis.

