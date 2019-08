Verrassend veel mensen houden hun stoelgang op tijdens de werkdag en dat kan tot problemen leiden Timon Van Mechelen

22 augustus 2019

Naar schatting durft meer dan de helft van de werknemers buitenshuis geen grote boodschap doen. Vooral vrouwen hebben er moeite mee. Uit schaamte voor de geur en potentiële geluiden houden zij massaal hun stoelgang in. Prof. dr. Danny De Looze, kliniekhoofd op de dienst Maag-, darm- en leverziekten volwassenen van het UZ Gent, legt uit.

Laten we beginnen bij het begin; hoeveel keer naar het toilet gaan voor een grote boodschap is normaal per dag? Het merendeel moet één à twee keer per dag naar het groot toilet, maar er zijn ook heel wat mensen die wat minder vaak of juist vaker moeten gaan. De frequentie van de ontlasting zegt weinig over de gezondheid, iedereen heeft namelijk een persoonlijk ‘schema’. Tenzij het om diarree of verstopping gaat.

Alleen houden heel wat mensen dus hun stoelgang op. Uit een Brits-Amerikaanse enquête uit 2016 van Vectair Systems bleek dat meer dan de helft van de ondervraagden geen grote boodschap durft te doen op kantoor, bij een vriend, in een toiletruimte met maar één wc of op restaurant en café. Meer dan 30% doet dat gewoon helemaal nooit, zelfs als ze écht-écht moeten.

Toiletangst

Officieel heet dat het safe toilet syndrome, dan kun je alleen op je eigen wc je behoefte doen en blokkeren de darmen op een vreemd toilet. De aandoening waarbij je niet je grote boodschap kunt doen als er andere mensen in de buurt of huis zijn heet parcopresis of psychogenic fecal retention. Er wordt ook wel eens gesproken van het shy bladder syndrome of toiletangst in het Nederlands.

“Veel heeft te maken met de hygiëne van openbare toiletten die het te wensen overlaat. Dat begrijp ik ook wel, ik ga zelf ook niet graag op een vuile wc zitten”, vertelt De Looze. “Daar mag dan ook wat meer aan gedaan worden, vind ik. Leg bijvoorbeeld hygiënedoekjes klaar zodat werknemers de bril kunnen afvegen of installeer een systeem om makkelijker wc-papier op de bril te leggen. Dat doe ik trouwens ook altijd zelf. Daarnaast vormt het geluid dat je produceert terwijl je de behoefte doet, voor veel mensen ook een blokkade. Veel hangt daarbij natuurlijk af van de afscheiding van de toilethokjes.”

“Eén keer je lading ophouden, is niet gevaarlijk. Maar het wordt vervelend en ongezond als je het herhaaldelijk doet. Dan kan het leiden tot obstipatie en plasproblemen. Ook infecties kunnen voorkomen en het vergroot de kans op een blaasontsteking. Nu denk ik wel dat het merendeel van de mensen gaat als het echt moét. Dat je liever in je broek doet dan naar een openbaar toilet gaat, heb ik nog niet veel gehoord. Al kun je het wellicht lang ophouden als je bekkenbodemspieren goed getraind zijn.”

Kinderen

“Toch is het probleem niet het grootst bij volwassenen, maar wel bij kinderen. Bij hen komt het heel vaak voor dat ze zich op school heel de dag ophouden omdat ze niet durven of willen. Vaak bevinden de toiletten zich in de buurt van de speelplaats waar veel andere kinderen rondlopen die ook vaak nog eens onder de deur komen kijken, etc. Dat leidt meer dan eens tot flinke problemen met plassen en de stoelgang. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat leerkrachten toelaten dat kinderen tijdens de les naar toilet gaan. Er zullen wel eens kinderen van profiteren, maar dat weegt niet op tegenover de anderen die wél gewoon op hun gemakje naar de wc willen.”