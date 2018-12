Verkouden? Deze middeltjes helpen wel (of net niet) Nina Dillen Nele Annemans

17 december 2018

13u58

Bron: Today 0 Fit & Gezond Hoesten, niezen, snuiten: rond deze periode van het jaar krijgt iedereen er weleens mee te maken. De ene zweert bij kippensoep, de ander bij hoestsiroop. Maar welke middeltjes werken echt en welke zijn geld- en tijdverspilling? Wij zochten het voor je uit.

Honing

Een flinke pot honing in huis halen kan bij een opkomend hoestje zeker geen kwaad. Thee met honing verlicht de hoest en verzacht de pijn van een zere keel. Honing kan volgens een studie van Mayo Clinic zelfs hetzelfde effect hebben als het hoestonderdrukkend middel dextromethorphan.

Vitamine C

Er is geen sluitend bewijs dat vitamine C helpt tegen ziektesymptomen. Er zijn wel studies die suggereren dat vitamine C de duur van een verkoudheid kan verkorten, maar het is niet bewezen dat vitamine C griepsymptomen verzacht. Er is ook geen bewijs dat vitamine C bij voorbaat beschermt tegen het oplopen van een verkoudheid. De vitamine is volgens onderzoek wel nuttig bij verkoudheid als je lichaam er een tekort aan heeft.

Warme thee

Dit eeuwenoude huismiddeltje werkt absoluut: warme thee kan het hoesten, niezen en de verstopte neus verzachten. Warme dranken zorgen ervoor dat vastzittend vocht in de sinussen en de borst makkelijker loskomt, waardoor verstopping vermindert. Ook tegen een pijnlijke keel werkt een hete kop thee of soep onmiddellijk verzachtend.

Chilipepers

Deze hoort thuis in de categorie ‘fabels’. Er wordt weleens beweerd dat bepaalde bestanddelen in chilipepers verstopping tegengaan en preventief werken tegen verkoudheid, maar onderzoek spreekt dat tegen.

Hoestsiroop

Bespaar je de kosten van een hoestsiroop, en koop liever een voorraad thee en honing aan. Er bestaat niet zoiets als hoestsiroop die voor àlle hoesten werkt, en veel van die siropen geven slechts de illusie dat je hoest verbetert. Je voelt je door een placebo-effect misschien beter, maar de symptomen van jouw verkoudheid gaan niet sneller verdwijnen.

Zout

Een oplossing van warm water en zout om je neus te spoelen helpt om verstopping tegen te gaan en de sinussen te spoelen. Let er wel op dat je het water goed laat doorkoken zodat al het vuil eruit is. Ook gorgelen in de keel met zout water kan keelpijn verlichten. Geen zin om zelf te experimenteren met zoutoplossingen? Een neusspray biedt ook verlichting, al gebruik je die beter niet langer dan een paar dagen na elkaar. Kijk voor de juiste richtlijnen op de bijsluiter.