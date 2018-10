Verkouden? 7 tips om je wat beter te voelen Valérie Wauters

28 oktober 2018

16u44

Bron: Purewow 0 Fit & Gezond Hoesten, niezen, steunen, kreunen. Alles lijkt oneindig veel moeilijker wanneer je verkouden bent. Door volgende dingen te doen voel je je meteen een beetje beter.

1. Drink meer water

Water drinken zorgt ervoor dat je gehydrateerd blijft, en zal afvalstoffen sneller helpen afvoeren uit je lichaam. Voeg wat citroen of munt toe voor de smaak, als je niet zo’n waterfan bent.

2. Drink appelciderazijn

Voeg een eetlepel appelciderazijn toe aan een glas water en drink het op. We kunnen je garanderen dat het niet lekker zal smaken, maar het helpt wel tegen het slijm dat onvermijdelijk gepaard gaat met een verkoudheid.

3. Slaap

Slaap helpt je niet alleen sneller te herstellen, maar is ook goed voor je als je nog niet ziek bent. Enkele uurtjes extra rust zorgen ervoor dat je lichaam beter in staat is om virussen te bestrijden.

4. Neem een bad

Het warme water voelt niet alleen weldadig voor je spieren, de stoom van het warme water zal er daarnaast ook voor zorgen dat je neus sneller vrij raakt.

5. Neem een zinktablet in

Neen, zink zal er niet voor zorgen dat je niet verkouden wordt, maar uit onderzoek blijkt wel dat je verkoudheid er aanzienlijk korter door zal duren.

6. Doe even aan yoga

Probeer enkele minuten te mediteren of aan een rustige vorm van yoga te doen. Na al dat neerliggen is wat stretchen een welgekomen afwisseling voor je lijf. Daarnaast zorgt meditatie ervoor dat je wat meer ontspannen raakt.

7. Zet de luchtbevochtiger aan

Het extra vocht in de lucht zal ervoor zorgen dat je gemakkelijker kunt ademen.