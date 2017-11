Verhoogt eten opwarmen in de microgolf het risico op kanker? Timon Van Mechelen

Het lijkt tegenwoordig wel alsof je van alles kanker krijgt. Vlees eten, alcohol drinken, zonnen op vakantie en ook van eten in de microgolf opwarmen wordt vaak gezegd dat het de kans op kanker verhoogt. Maar klopt dat ook?

Zonder een microgolfoven is een keuken niet meer compleet anno nu. Dat bewijst het feit dat meer dan 70% van de Vlaamse gezinnen over een magnetron beschikt. Maar hoewel het uiterst handig is om eten in op te warmen, of zelfs cakes of pizza te maken zoals wij hier al uitprobeerden, bestaat er ook veel argwaan over eten opwarmen in de micro. De stralen zouden namelijk het risico op kanker verhogen.

Alleen bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor die stelling, integendeel zelfs. Er zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd die opwarmen in de microgolfoven vergeleken met de traditionele manier van opwarmen. De conclusies waren altijd unaniem hetzelfde: eten in microgolven klaarmaken houdt geen groter risico in.

Plastic

Een microgolf werk namelijk op elektromagnetische straling en niet op radioactiviteit zoals vaak gedacht wordt. Radioactiviteit wordt wel degelijk aan kanker gelinkt, elektromagnetische straling niet. Maar wat wél risico inhoudt, is het potje waarin je eten opwarmt. “Als je plastic opwarmt, kan dat gevaarlijke stoffen doen vrijkomen. In plastic zitten bijvoorbeeld ftalaten, industriële chemische stoffen die worden toegevoegd om kunstmateriaal flexibeler te maken. Door het opwarmingsproces kunnen die vrijkomen en zo in je eten terecht komen, wat gezondheidsproblemen kan veroorzaken,” vertelt Hans Ringertz, professor radiologie aan de universiteit van Stanford.

Ftalaten worden onder meer gelinkt aan borstkanker, maar ook diabetes, haarverlies, een hoge bloeddruk en zelfs slaapproblemen. Door plastic potjes in de afwasmachine te wassen, verhoog je de kans dat schadelijke chemicaliën vrijkomen nog meer. Eten opwarmen in de microgolf is op zich dus niet schadelijk, maar schep het op een bord of gebruik glazen potjes.

Haalt opwarmen in de microgolf voedingstoffen weg?

Nog zoiets waar vaak voor gewaarschuwd wordt, is dat eten opwarmen in de microgolfoven belangrijke voedingstoffen uit eten weghaalt. Maar ook dat blijkt volgens talloze onderzoeken niet te kloppen. Groenten koken of stomen, haalt zelfs meer voedingstoffen weg dan opwarmen in de magnetron. In water lossen namelijk sommige nutriënten op als sneeuw voor de zon. Het is tenslotte wel belangrijk om voeding niet te lang en op een te hoge temperatuur op te warmen, anders verlies je alsnog voedingstoffen. Zoek dus altijd op voorhand even de instructies op.