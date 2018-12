Vergeet diëten, vergeet obsessief sporten en hou van je figuur. “Ik wilde niet als oude vrouw nog steeds calorieën tellen” Dorien van Linge

19 december 2018

13u13

Bron: de Volkskrant 0 Fit & Gezond Afgelopen jaar werd body positivity een belangrijke beweging op sociale media. De boodschap: vergeet diëten, vergeet obsessief sporten en hou van je figuur. Oók als je dik bent.

Op een ochtend in 2014 begint de Britse schrijver Megan Jayne Crabbe (25) aan haar ochtendritueel. Ze maakt een smoothie met appel, blauwe bessen en boerenkool, slikt twee afslankpillen en begint aan haar dagelijkse work-out. Twee uur push-ups, squats en jumping jacks later, scrolt ze door Instagram. Ze hoopt dat de foto’s van buikspieren en slanke benen haar zullen motiveren nog meer af te vallen.

Maar die dag stuit Crabbe op iets anders: een selfie van een dikke vrouw in een knalrode bikini. De rollen bij haar buik en de putten in haar dijen zijn duidelijk zichtbaar. De vrouw, met kledingmaat 54, staat zelfverzekerd met haar hand op haar heup en schrijft erbij trots te zijn op haar lichaam. Crabbe is stomverbaasd: “Op Instagram zag ik alleen dikke mensen op de ‘before’-foto, nadat ze veel gewicht waren verloren, en op tv waren dikke mensen vooral grappig. Ik had nog nooit een dik iemand gezien die zei blij te zijn met zichzelf.”

