Vergeet de potjes azijn en afwasmiddel: zo bestrijd je fruitvliegjes écht Nele Annemans

04 juli 2020

14u55 14 Fit & Gezond Een van de weinige nadelen aan de zomer? Die dekselse fruitvliegjes die je keuken terroriseren. Potjes met azijn of afwasmiddel zijn de meest gekende trucjes om ze te bestrijden, maar bij ons hebben die nooit écht veel resultaat opgeleverd. Met deze tips maak je er wel komaf mee.

Voorkomen

Ook bij fruitvliegjes geldt het credo: beter voorkomen dan genezen. Daarbij is vooral hygiëne een must. Hou je aanrecht en eettafel altijd schoon en laat geen voedsel rondslingeren. Breng ook je lege flessen onmiddellijk naar de glasbol en zet je PMD-zak buiten. Een bodempje frisdrank is al genoeg om een hele kolonie fruitvliegen te voeden. Probeer ook om je vuilnisbak in de keuken elke dag leeg te maken en was je keukenhanddoeken regelmatig. Een vochtige theedoek is immers ook een broedplaats voor fruitvliegen. Laat verder je boeketje bloemen niet te hard verwelken en smijt ook je gebruikte koffiepads en theezakjes weg, want ook die trekken beestjes aan.

Bestrijden

Het wemelt op het internet van de huis-tuin-en-keukenmiddeltjes tegen fruitvliegjes, maar zo’n potje met azijn en afwasmiddel heeft bij ons bijvoorbeeld nog maar zelden een fruitvlieg aangetrokken. Wat wél helpt, is een zelfgemaakte val maken.

Benodigdheden:

- bier (Cara Pils will do) of wijn

- papier

- glazen

Fruitvliegjes nuttigen graag alcohol. Een klein bodempje van een alcoholhoudende drank is dan ook dé ideale manier om ze te lokken.

Zo ga je te werk:

1. Giet een beetje bier of wijn in een aantal glazen.

2. Vouw kegeltjes van papier en zet ze met het punt naar beneden in de glazen. Let wel dat het punt de alcohol niet raakt. De randen van de kegeltjes plak je het best met tape vast aan het glas. Zo kunnen de fruitvliegjes zeker niet ontsnappen.

3. Zet de glazen verspreid in je keuken en wacht af.

Zoals je kan zien op de foto, werkte deze lifehack - alleszins bij ons - nog beter dan we zelf verwacht hadden.

Je kan ook een val maken door een laagje alcohol - of iets anders dat fruitvliegjes aantrekt zoals honing - in een glas te doen. Vervolgens plak je er plastic folie over. Prik daar een aantal gaatjes in met een tandenstoker of vork et voilà: je val is klaar.

Wijnruit

Fruitvliegjes houden ook niet van wijnruit. Leg daarom een bosje bij je fruitschaal, op het aanrecht of bij het raam.

Vleesetende plant

Een makkelijke oplossing die ook nog eens esthetisch mooier oogt dan zo’n zelfgemaakte val, is een vleesetende plant. De fruitvliegen raken aangetrokken tot de plant, waarna die de lastige vliegjes vasthoudt en smakelijk verorbert. Enige nadeel is dat deze manier iets minder snel gaat dan de bovenstaande trucjes.