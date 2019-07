Verbrand na gisteren? Wij zochten uit of aftersun smeren zoveel beter is dan gewone bodymilk Nina Dillen

26 juli 2019

11u40 4 Fit & Gezond Op voorhand smeren, achteraf hydrateren, dat zijn de basisrichtlijnen om je huid te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Maar wat dat laatste betreft: is het echt noodzakelijk om daar aftersun voor aan te schaffen, of doet een goed voedende bodymilk hetzelfde werk? We vroegen het aan dermatoloog dr. Thomas Maselis.

Wat heeft een aftersun dat jouw voedende lichaamsmelk niet heeft? Toch best wel wat, legt dermatoloog dr. Thomas Maselis uit: “Aftersun is een specifieker product, omdat het naast hydrateren zoals een gewone lichaamsmelk ook de huid zal koelen. Bovendien worden aan zo’n verkoelend product nog allerlei additieven toegevoegd, om je huid te laten herstellen van de blootstelling aan de zon.”

Elk contact met de zon is schadelijk

“Door in de zon te komen loop je hoe dan ook DNA-schade op, zelfs als je niet zichtbaar verbrand bent,” waarschuwt de dermatoloog. “UVB-licht op de huid zorgt ervoor dat er kleine foutjes in je DNA ontstaan, die op termijn verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van huidveroudering of zelfs huidkanker. Een cel kan dat beschadigde DNA herstellen, door stukjes ziek DNA eruit te halen en er opnieuw gezond DNA in te stoppen, maar dat mechanisme werkt traag.”

Aftersun gaat actief schade door de zon tegen, bodymilk hydrateert alleen Thomas Maselis

Herstellende ingrediënten

Wil je dat mechanisme wat versnellen? Dan helpt die tube aftersun daar enigszins bij. “Aan aftersuns worden allerlei elementen en antioxidanten toegevoegd - zoals bijvoorbeeld vitamine E - die de vrije radicalen neutraliseren. Vrije radicalen ontstaan in de cel onder invloed van het ultraviolet licht en beschadigen het DNA of erfelijk materiaal van de cel. Aftersun gaat actief die schade tegen, door vrije radicalen te neutraliseren. Een gewone lichaamsmelk hydrateert alleen, en heeft dat effect niet.” Een goede aftersun is dus niet zomaar een slim in de markt gezet extra product van de cosmetica-industrie, wel een specifieke crème die je smeert nadat je huid in contact is geweest met de zon.

Bruin kleurtje = beschadigde huid

Heb je een hele dag geen zonlicht gezien, dan is het voldoende om te hydrateren met gewone lichaamsmelk. Maar zelfs een niet zichtbaar roodverbrande huid heeft baat bij een goede aftersun na contact met het zonnetje. “Wie in de zon heeft gelopen, heeft altijd wel wat zonschade opgelopen, zelfs al ziet je huid er niet rood uit. Een vel dat bruin kleurt is het rechtstreekse gevolg van DNA-schade. Die bruine kleur komt tot stand door een eiwit dat jouw lichaam aanmaakt, en dat wordt enkel geproduceerd ten gevolge van DNA-schade door de zon.” Met andere woorden: zelfs een lichtbruin tintje duidt op huidschade. Smeren, aangepaste kledij en een siësta in de schaduw blijven onder alle omstandigheden de boodschap. Smeer voor je in de zon loopt met zonnecrème, achteraf met een goede aftersun.