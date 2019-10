Verbrand ik ook caloriëen met een elektrische fiets? Nele Annemans

05 oktober 2019

05 oktober 2019 Elektrische fietsen zijn hip. Steeds meer mensen gebruiken ze om dagelijks naar hun werk te gaan. Maar verbrand je dan ook calorieën zoals met een gewone fiets?

Dokter Luk Buyse, sportarts verbonden aan de VUB: “Als je zonder ondersteuning fietst, verbrand je uiteraard meer calorieën dan wanneer je met hulp fietst, maar zeggen dat je geen calorieën verbrandt met een elektrische fiets, is fout. Met een elektrische fiets beweeg je namelijk ook. Natuurlijk hangt er veel af van hoeveel ondersteuning je kiest.”

“Als je op de ecostand fietst, zal je meer calorieën verbranden dan wanneer je met volledige ondersteuning fietst. Een elektrische fiets is wel een ongelooflijke aanrader voor mensen die twijfelen om al dan niet met de fiets naar het werk te gaan. Fietsen met een elektrische fiets is altijd beter dan de bus of auto nemen naar het werk: je beweegt en bent buiten. Dat is veel gezonder voor jezelf en voor het milieu. Je kan ook altijd beslissen om een omweg te nemen naar het werk, of om nog boodschappen te doen, en zo meer dan zeven kilometer per dag te fietsen.”