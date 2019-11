Verbeteren kamerplanten de luchtkwaliteit? Dit is wat de wetenschap zegt VW

07 november 2019

10u57

Je kan er niet omheen dat kamerplanten anno 2019 weer helemaal in zijn. Naast tal van gezondheidsvoordelen, zoals bijvoorbeeld het verminderen van stress en angstgevoelens, zouden ze volgens een studie uit 1989 ook de lucht in je huis zuiveren. Nu plaatst een nieuw onderzoek daar echter een belangrijke kanttekening bij.

Uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, blijkt dat we de luchtzuiverende eigenschappen van kamerplanten misschien wel schromelijk overdrijven. Zo blijkt dat gewone ventilatiesystemen zoals airconditioning de lucht veel sneller zuiveren dan planten dat kunnen.

Voor het onderzoek analyseerden professor Michael Waring en student Bryan Cummings meer dan een dozijn wetenschappelijke studies rond het onderwerp en wisten ze zo meer dan 30 jaar aan research te bundelen. Zo kwamen ze tot de conclusie dat de NASA-studie uit 1989 die claimt dat kamerplanten de lucht zuiveren niet helemaal klopt. Dat komt omdat het onderzoek, en de anderen die volgden, werd uitgevoerd in een afgesloten kamerlab, in plaats van een huis- of kantoorgebouw. De resultaten werden niet verder geanalyseerd om te bepalen of planten dezelfde effecten hebben in een meer realistische binnenomgeving.

Om hun bevindingen verder te onderzoeken, creëerden de twee onderzoekers een regel die ze de ‘schone luchtafgitesnelheid’ noemden. Toen ze vervolgens de 30 jaar aan studies rond kamerplanten verder onderzochten, gebruikten ze deze regel om de snelheid te berekenen waarmee planten vluchtige organische stoffen in de lucht verdunnen of afbreken. Zo bleek dat de snelheid van planten om dat te doen eigenlijk veel langzamer was dan dat bijvoorbeeld de airconditioning de vervuilde lucht uit de omgeving filtert. Ze concludeerden dat het tussen de 10 en 1000 planten per vierkante meter vloeroppervlak zou kosten om lucht aan hetzelfde tempo te zuiveren als een airconditioningsysteem.

Laat dat echter geen reden zijn om onze kamerplanten massaal de deur te wijzen. Ze mogen dan wel de omgevingslucht niet in sneltempo reinigen, ze hebben wel heel wat andere gezondheidsvoordelen én ze maken je huis gewoon gezellig.