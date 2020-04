Verbeteren blauwe bessen je weerstand? Voedingsdeskundige ontrafelt feiten en fabels rond voeding en immuniteit

Een goed werkend afweersysteem beschermt je in de mate van het mogelijke tegen virussen, bacteriën en andere schadelijke indringers. Het is dus geen wonder dat we in deze COVID-19-tijden om de oren worden geslagen met tips om onze immuniteit te boosten. Maar kan je je weerstand echt verbeteren door je eetpatroon aan te passen? Wij vroegen het aan een voedingsdeskundige.

Wat je eet heeft een invloed op je immuniteit: FEIT

Om ziekteverwekkers als bacteriën en virussen buiten te houden, beschikt ons lichaam over een heel complex maar ingenieus immuunsysteem. “Voeding speelt daar zeker en vast een rol in”, weet Nina Van Den Broecke, lector voedings- en dieetkunde aan Odisee hogeschool. “Om gezond te functioneren hebben we eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen nodig. Als je niet voldoende van alle noodzakelijke voedingsstoffen binnenkrijgt, ontwikkel je tekorten. Je weerstand zal dan verminderen. Je wordt niet alleen gevoeliger voor infecties, je zal ook minder vlot herstellen als je ziek wordt.”

Appelsienen, blauwe bessen en knoflook verbeteren je weerstand: FABEL

Op het internet circuleren daarnaast heel wat lijstjes met voedingsmiddelen die een directe positieve invloed zouden hebben op je immuunsysteem. “Maar zo werkt het jammer genoeg niet”, vervolgt de voedingsdeskundige. “Het is niet mogelijk om je weerstand een boost te geven door meer appelsienen of knoflook te gaan eten. Geen van die claims zijn wetenschappelijk aangetoond. Veel hypotheses worden wel getest, maar dat gebeurt meestal in laboratoria op afzonderlijke cellen of op dieren. De resultaten zijn dus niet betrouwbaar. Worden er toch menselijke cases naar voren geschoven, dan spreken de bevindingen van verschillende onderzoekers elkaar vaak tegen. Je moet zulke publicaties dus met een korrel zout nemen.”

Als je gezond eet, krijg je sowieso voldoende vitamine C binnen via groenten en fruit Nina Van Den Broecke

Waar komt het idee dat bepaalde producten goed zouden zijn voor de weerstand dan vandaan? “Vitamine C, die rijkelijk aanwezig is in citrusvruchten, is wel degelijk belangrijk voor de biochemische processen die optreden wanneer ons immuunsysteem in gang schiet. Een tekort aan vitamine C kan er dus voor zorgen dat je weerstand minder goed werkt. Maar als je gezond eet, krijg je sowieso voldoende van de vitamine binnen via groenten en fruit. Extra veel sinaasappelen eten is dan nutteloos. Méér vitamine C maakt je weerstand niet éxtra sterk”, legt Van Den Broecke uit. “Hetzelfde geldt voor blauwe bessen. Die zijn heel gezond, ze bevatten veel vitaminen en antioxidanten. Maar dat levert geen bijkomend gezondheidsvoordeel op als je al gevarieerd eet. Waarom knoflook vaak opduikt als middel om je weerstand te boosten, is mij daarentegen een raadsel. Look zou een ontsmettende werking kunnen hebben. Waarschijnlijk komt het idee daaruit voort, maar het is allesbehalve bewezen.”

Supplementen zijn een goede manier om je weerstand optimaal te houden: FABEL

Voldoende gezond en gevarieerd eten is dus het enige wat je moet doen om je immuunsysteem optimaal te laten werken. Maar hoe weet je in de praktijk of je wel aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheden van alle voedingsstoffen komt? De Hoge Gezondheidsraad stelt bijvoorbeeld dat volwassenen rond de 110 mg vitamine C per dag moeten binnenkrijgen. In deze vreemde tijden is het verleidelijk om op zeker te spelen en simpelweg een supplement in huis te halen. “Toch zou ik dat afraden”, aldus de deskundige. “Supplementen zijn alleen nodig als een tekort is aangetoond. Dat gebeurt door je dokter, meestal via een bloedafname. De stelling ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ geldt niet in het geval van supplementen. Hoge dosissen van vitaminen of mineralen kunnen heel wat bijwerkingen veroorzaken.” Zo kan te veel vitamine C leiden tot darmklachten of diarree, veroorzaken te hoge dosissen vitamine D misselijkheid, koorts en hartritmestoornissen en kan een overschot aan ijzer schadelijk zijn voor je lever.

Op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je aanbevelingen over de hoeveelheden die je dagelijks nodig hebt Nina Van Den Broecke

“Wil je zeker zijn dat je gezond eet, volg dan de richtlijnen van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Dat is geen sexy, nieuw verhaal, maar het is de realiteit. Dat wil zeggen dat je dieet vooral zou moeten bestaan uit groenten en fruit, volkoren graanproducten, brood, aardappelen en peulvruchten. Die vul je aan met noten en zaden en plantaardige oliën en vetten. In de omgekeerde voedingsdriehoek komen daaronder melkproducten, vis, wit vlees en eieren. Verzadigde vetten en rood vlees staan in het onderste, oranje puntje van de driehoek. Op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je aanbevelingen over de hoeveelheden die je dagelijks nodig hebt. Zo eet je als volwassene best minstens 125 gram volle graanproducten, 250 gram fruit, 300 gram groenten en 15 tot 25 gram noten. Kies daarbij voor noten rijk aan omega-3 vetzuren, zoals walnoten. Daarnaast is afwisseling troef, want het ene product is rijker aan bijvoorbeeld zink of selenium dan het andere.”

Als je ziek wordt is het vaak moeilijk om goed te blijven eten. “Je immuunsysteem kan op dat moment echter alle hulp gebruiken. Probeer dus om in de mate van het mogelijke toch vast te houden aan een gezond voedingspatroon. Lukt dat niet, bespreek dan met je arts op welke manier je eventuele tekorten kan voorkomen.”

Vegetariërs en veganisten hebben een zwakkere afweer: FABEL

“Vegetariërs en veganisten hebben dezelfde voedingsstoffen nodig als iedereen om gezond te blijven. Omdat ze geen vlees of zelfs helemaal geen dierlijke producten eten, moeten zij dus zorgen voor alternatieven. Vegetariërs en veganisten weten dat. De meesten doen dat ook, door vleesvervangers en extra peulvruchten, noten en groenten op het menu te zetten. Veel veganisten nemen ook vitamine B12-supplementen. Die vitamine is belangrijk voor een goed werkende afweer en is alleen te vinden in dierlijke producten.”

Als je als vegetariër of veganist op je eetpatroon let, hoef je je met andere woorden geen zorgen te maken over een verminderde afweer. “Hetzelfde geldt voor mensen met een allergie of intolerantie. Zorg gewoon dat je de voedingsmiddelen die voor jou uit den boze zijn vervangt om aan de behoeften van je lichaam te blijven voldoen.”

Het is niet omdat je af en toe een glas wijn drinkt of een beetje chips eet, dat je weerstand hierdoor achteruit gaat Nina Van Den Broecke

Snoepen is slecht voor je immuniteit: FABEL

Bestaan er ook voedingsmiddelen die een negatieve invloed hebben op ons immuunsysteem? “Niet echt”, gelooft de docente. “Het is niet omdat je af en toe een glas wijn drinkt of een beetje chips eet, dat je weerstand hierdoor achteruit gaat. Die producten vallen weliswaar niet voor niets buiten de voedingsdriehoek. Ze staan in de rode bol. We hebben ze dus eigenlijk niet nodig, omdat ze veel energie, verzadigde vetten, zout of toegevoegde suikers aanleveren en amper essentiële voedingsstoffen als vitaminen en mineralen bevatten. Niet overdrijven is dus de boodschap. Zeker omdat je minder zin zal hebben in gezonde voeding als je er te veel van eet. Als bewerkte producten een groot deel van je eetpatroon vormen, is de kans wel groot dat je immuunsysteem niet optimaal werkt. Dit is het uitgelezen moment om over te schakelen naar een gezondere en evenwichtigere voeding.”

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.

