Verbeter je loopafstand in 7 stappen Ashlie Schaillee

21 augustus 2018

10u06

Bron: The Guardian 0 Fit & Gezond Je bent je dagelijkse looptoertje beu, maar slaagt er niet in om deze route uit te breiden? Met deze 7 stappen lukt het wél. Kies de juiste kledij, trek jouw loopschoenen aan en begin vandaag nog met een uitdagendere loopsessie.

1. Koop de juiste uitrusting

Schurende kledij, pijnlijke knieën en blaren op de voeten. Het zijn allemaal dingen die ons doen stoppen met lopen. Daarom is het belangrijk om te investeren in goed materiaal. Schoenen spelen hier een belangrijke rol in. Je schoenen vangen schokken op tijdens het lopen, waardoor je knieën ook minder belast worden. Ook kleding dat kan ademen is belangrijk, zodat het zweet zijn uitweg vindt. Het is natuurlijk ook aangenamer om kleding te dragen dat niet kriebelt of schuurt tegen je lichaam en wondjes maakt.

2. Afstand is relatief

“Wanneer ga je eens een marathon lopen?” is een veelvoorkomende vraag van vrienden wanneer je een fervent loper bent. Laat je niet onder druk zetten, want trainen voor kortere afstanden is net zo de moeite waard. Het heeft als voordelen dat je minder van je vrije tijd kwijt bent en dat de herstelperiode na een korte loop minder lang duurt dan na een lange.

3. Loop sneller

Je wil dezelfde afstand lopen maar in een kortere tijdspanne? Het beste wat je kan doen is intervaltrainingen toepassen. Dit kan je oefenen door bijvoorbeeld één minuutlang sneller te lopen om daarna weer op normaal tempo te joggen en dit zo’n 10 keer te herhalen.

4. Gebruik je hoofd...

Verschillende studies hebben aangetoond dat de grens van ons uithoudingsvermogen niet alleen door ons lichaam, maar ook door ons hoofd wordt bepaald. Onderzoek wees uit dat mensen, die positieve feedback kregen en aangespoord werden om door te zetten, de sessies ook langer konden volhouden. Heb jij niemand die je kan aansporen tijdens jouw loopsessie? Zoek dan voor jezelf een positief woord of een gedachte die je kan helpen om de loop tot een goed einde te brengen.

5. ...en vraag hulp

Stel, je beslist om een marathon te lopen. Doorloop het proces dan niet op je eentje. Zoek steun bij vrienden, familie of zelfs een coach op het internet. Druk een schema af en bereid je goed voor op je uitdaging. Lange, intense periodes van training hebben niet alleen een grote impact op het lichaam maar ook op onze mentale gezondheid.

6. Slaap en voeding

Het klinkt als een cliché, maar slaap én voeding zijn wel degelijk belangrijk voor je herstel. Wanneer je goed uitgerust bent, heb je een groter uithoudingsvermogen en zal je je loopuitje langer kunnen volhouden. Ook gezonde en evenwichtige voeding draagt hier aan bij.

7. Gouden Regel

Of beter gezegd de 10%-regel. Deze zegt dat je nooit je kilometerafstand mag uitbreiden met meer dan 10% per week én je langste loop nooit met meer dan 10% in één keer. De meeste loopblessures zijn het gevolg van overmatig te gaan joggen. Je lichaam is erop voorzien om verbijsterende aanpassingen te doorgaan, maar je moet het tijd geven.