Veilig sporten in het donker doe je met deze tips en accessoires

Fit & Gezond In de winter is het nét iets moeilijker om jezelf te motiveren om die loopschoenen aan te trekken. Niet alleen is het koud, ook het donker trekt niet bepaald aan om je 's avonds laat nog door te wagen. Maar een beetje sporter weet: summer bodies are made in winter. Liever niet je conditie verliezen in de winter, maar wel veilig de straat op in de het donker? Deze tips en items zorgen ervoor dat je met plezier gaat lopen op een donkere avond.

Voor wie nog wat overtuiging nodig heeft: lopen in het donker heeft zo zijn charmes. Je krijgt een gevoel van vrijheid, je zintuigen staan extra op scherp en het heeft iets magisch om buiten te zijn als iedereen de warmte van zijn huis opzoekt. Bovendien is je bewegingscoördinatie en reactietijd optimaal tussen 16u en 22u, zo wijzen studies uit, wat je resultaten ten goede kan komen. Wel neem je beter deze tips in acht als je 's avonds naar het park of de weg op trekt.

1. Zoek gezelschap op

Liever niet alleen het donker in? Zoek dan een loopmaatje waarmee je samen gaat joggen. Niet alleen goed voor de motivatie, je voelt je meteen ook veiliger en je bent zichtbaarder met z'n tweeën. Sommige gemeenten of steden organiseren ook gezamenlijke loopsessies in het park, waarbij je in groep loopt.

2. Loop zonder muziek

Hoe leuk het ook is om met muziek te lopen, als je alleen in het donker eropuit trekt, laat je die oortjes beter uit. Je bent alerter voor signalen van het verkeer zonder muziek, maar net zo goed voor een tak die over de weg ligt.

3. Licht je omgeving in

Ga je toch alleen lopen? Laat dan iemand weten waar je bent en hoelang je ongeveer weg zal zijn. Neem ook je telefoon mee, voor moest er iets mislopen. Natuurlijk hoef je niet paranoïde te worden dat je sowieso zal struikelen en in de eerste de beste beek belandt, maar voor alles geldt altijd: better safe than sorry.

4. Kies je plek verstandig

Het spreekt voor zich dat in een bos lopen in het donker het risico op valpartijen vergroot. Kies voor verlichte paden en zoek vooraf uit welke routes verlicht zijn. Loop je over straat of langs een autoweg? Loop dan tegen het verkeer in, zodat je naderende auto's ziet aankomen.

5. Maak jezelf zichtbaar

Het allerbelangrijkste voor een loper in het donker is jezelf zichtbaar maken, zodat auto's en fietsers jou duidelijk zien aankomen. Investeer in goed zichtbare kledij met reflecterende materialen, een fluorescerend hesje, en hang bijvoorbeeld lampjes aan je kledij of schoenen. Hieronder vind je alvast wat inspiratie.

- Nike hardlooprugzak, 90 euro, in de winkels of online.

- Asics Fuzex 7/8 hardlooptight dames, 60 euro, in de Asics store of online.

- Cordonfil fluorescerende veters, 2,5 euro, bij Veritas of online.

- Asics Fuzex hardlooptop met V-hals, 35 euro, in de Asics store of online.

- Kalenji damesvest voor hardlopen, 29,99 euro, bij Decathlon of online.

- Kalenji lamp voor hardlopen, 39,99 euro, bij Decathlon of online.

- Saucony Fastwitch W loopschoenen dames by Runner's Lab, 125 euro.