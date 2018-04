Veilig slikken zonder voorschrift: 7 vragen over pijnstillers beantwoord Nina Dillen

16 april 2018

17u54 0 Fit & Gezond Een onschuldig pilletje tegen hoofdpijn kan bij overmatig gebruik tot leverfalen leiden, zo ondervond Een onschuldig pilletje tegen hoofdpijn kan bij overmatig gebruik tot leverfalen leiden, zo ondervond een jonge vrouw in het UZ Gent afgelopen weekend. Hoe neem je wel veilig pijnstillers zonder voorschrift, welke zijn het meest geschikt en wat zijn de gevaren? "Het heeft geen zin om ibuprofen tegen hoofdpijn te nemen," tippen apothekers.

Welke pijnstillers zijn zonder voorschrift verkrijgbaar?

"Paracetamol en ibuprofen worden het vaakst gebruikt tegen pijn en koorts," legt Lieven Zwaenepoel uit, apotheek en onderdirecteur van de Pharmaceutische Bond. "Het grote verschil is dat ibuprofen daarnaast ontstekingswerend werkt en paracetamol niet. Aspirine is ook een ontstekingsremmer, maar wordt eerder gebruikt als bloedverdunner." Zowel paracetamol als ibuprofen gaan de productie van prostaglandinen tegen, hormoonachtige stoffen die pijn veroorzaken. Paracetamol - bekend onder merknamen zoals Perdolan en Dafalgan - werkt vooral in op de prostaglandinen in de hersenen, terwijl ibuprofen - zoals Nurofen en Spidifin - over het hele lichaam werkzaam is.

