Vegetarisch en topsporter? “Het kan, maar informeer je goed”

Vroeger zweerde hij bij een goeie cordon bleu, op elke dag van een zesdaagse. Zondagavond won Kenny De Ketele (34), samen met Robbe Ghys (22), in het Kuipke zonder vlees. Robbe schrapte 15 jaar geleden al- zijn grote zus achterna- dieren van zijn bord. Kenny deed het pas een maand geleden. “Het speelde al langer in mijn gedachten”, vertelt hij. “Toen ik recent The Game Changers zag, trok me dat over de streep. Pas op, ik ben er kritisch over, het blijft een Netflix-documentaire. En mijn liefde voor dieren is de grootste drijfveer. Maar mijn prestaties lijden er niet onder, integendeel. En ik hou alles nauwlettend in de gaten.”

Kenny en Robbe laten zich strikt begeleiden door Robbes vriendin Amber, die haar laatste jaar Voeding- en dieetkunde volgt. “Ik weet ondertussen niet meer hoe vlees smaakt”, zegt Robbe. “Het kost me geen moeite. Alleen de hotel- en reisdagen zijn lastig. Het aanbod in het buitenland en op luchthavens is vaak pover. In Frankrijk bijvoorbeeld. Daar gebeurt het wel eens dat ik met honger ga slapen omdat er niets vegetarisch aan het buffet lag. Voorts heb ik er niet de minste moeite mee. Je lichaam maakt geen onderscheid tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. Ik eet vaak noten, goeie vleesvervangers en vul aan met supplementen vitamine B12 en omega 3. Mijn bloed laat ik regelmatig controleren, maar eigenlijk stellen we nooit echt tekorten vast.”

Ghys en De Ketele zijn niet alleen. Steeds meer topsporters schrappen vlees, al dan niet tijdelijk, van hun menu. In ons land meed Victor Campenaerts in aanloop naar zijn werelduurrecord een maand lang vlees, uit schrik voor besmetting door het verboden clenbuterol. Dat biefstuk bleek hij achteraf gezien dus niet nodig te hebben om de snelste ter wereld te worden. In het buitenland zijn de voorbeelden van overtuigde vegetariërs en veganisten talrijker. Novak Djokovic tennist op een ‘plant based’ dieet, Formule 1-piloot Lewis Hamilton is veganist en Lotto-Soudal-renner Adam Hanson reed twintig grote rondes zonder ook maar iets dierlijks naar binnen te spelen.

The Game Changers

Sportdiëtisten Stephanie Scheirlynck en Gino Devriendt werden de laatste weken overstelpt met vragen van hun sporters. Stuk voor stuk hadden ze The Game Changers gezien, de Netflix-documentaire over veganistische spierbundels. Of veganisme echt de prestaties verbetert? “Neen”, zijn de twee resoluut. “Kan het, vegetarisme en veganisme met topsport? Dat wel. Op voorwaarde dat je waakzaam blijft over je vervangproducten. The Game Changers ging op zoek naar uitsluitend goede voorbeelden. Het is een eenzijdig beeld. Stap vooral niet blindelings in een nieuw dieet.”

Sporters die vlees, vis of andere dierlijke producten willen schrappen, moeten vooral hun eiwitten in de gaten houden. “Plantaardige eiwitten zijn minder spieropbouwend dan dierlijke”, zegt Devriendt. “Er is een mix van diverse plantaardige eiwitten nodig om dezelfde eigenschappen en effecten van dierlijke te evenaren. Een atleet die na een training 25 tot 30 gram nodig heeft, zal er in een ‘plant based’ dieet bijvoorbeeld tot 40 gram moeten nemen.”

“En dat kan, als je de puzzel correct legt”, voegt Scheirlynck toe. “Vegetariërs kunnen al het nodige- eiwitten, B12 en calcium- binnen krijgen via platte kaas, yoghurt of eieren. Voor veganisten is het meer rekenen. Noten, peulvruchten, rijst of quinoa zijn voor hen nog belangrijker. Vaak nemen zij nog extra B12-supplementen. Het is ook aangeraden om frequent een bloedonderzoek te doen. Conclusie: vegetariër of veganist zijn en aan topsport doen, kan perfect. Maar laat je goed informeren.”