Vegetariërs hebben 20% meer kans op een beroerte volgens een studie, klopt dat wel? TVM

06 september 2019

15u20

Bron: Daily Mail 2 Fit & Gezond Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Oxford hebben vegetariërs 20% meer kans om een beroerte te krijgen dan vleeseters. Ze kwamen tot die conclusie na een grootschalige studie die maar liefst 18 jaar lang geduurd heeft. Toch is nuance hierbij belangrijk.

De wetenschappers aan de universiteit volgden voor het onderzoek 50.000 Britten met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. De helft daarvan at vlees en vis, een derde was vegetariër en een vijfde at enkel vis. De deelnemers moesten op regelmatige basis hun eetpatroon rapporteren en hun bloed werd ook verschillende keren onderzocht. In de 18 jaar dat ze gevolgd werden, waren er 2.820 gevallen van hartziektes en 1.072 beroertes.

In de British Medical Journal schreven de onderzoekers na afloop van de studie het volgende: “Over het algemeen tonen de resultaten aan dat Britse volwassenen die vegetariër of pescotariër zijn minder risico lopen op hartziektes dan vleeseters, maar wel wat vaker beroertes krijgen.” In cijfers zou de laatste groep mensen 22% minder vaak hartziektes krijgen, maar wel 20% meer kans maken op een beroerte.

Nuance is belangrijk

Nu zou het natuurlijk makkelijk zijn om hierna meteen te kunnen stellen dat het helemaal niet beter is om vlees (en of vis) te vermijden. Echter gaat het om een erg bescheiden verband dat niet oorzakelijk is. De onderzoekers gokken dat lagere niveaus van belangrijke vitamines zoals B12 in het bloed van vegetariërs wel eens de oorzaak kan zijn, of het feit dat ze vaak ook minder goede HDL-cholesterol in hun bloed hadden circuleren, maar dat is letterlijk een pure gok. Ook is het moeilijk om conclusies te trekken aangezien de helft van de deelnemers vleeseters waren en amper een derde vegetariër.

Nu klopt het inderdaad dat sommige vegetariërs een tekort hebben aan B12-vitamine, en dat dat tot problemen kan leiden. “Een tekort kan zorgen voor tintelingen in handen en voeten, minder kracht en op termijn problemen met wandelen, waardoor je houterig gaat lopen. Daarnaast kunnen zenuwen in de hersenen aangetast worden, met geheugenproblemen en zelfs dementie tot gevolg”, legde neuroloog Rik Vandenberghe (UZ Leuven) eerder al uit aan onze krant.

Hoogleraar voeding en gezondheid Theo Nieuwold (KU Leuven) legt uit dat “ons lichaam die essentiële vitamine niet zelf aanmaakt. Je haalt ze uit dierlijke producten, zoals vlees, vis en in mindere mate melk, kaas, yoghurt en eieren. Wie besluit die te schrappen, moet ze vervangen door supplementen om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid te halen. Goede websites voor vegetariërs en vegans waarschuwen daar gelukkig ook voor.”

Toch kunnen ook vleeseters die niet gevarieerd genoeg eten ermee kampen. Naar schatting 20% van de volwassenen heeft een vitamine B12-tekort, bij 60-plussers stijgt dat percentage tot 40% omdat ze de vitamine vaak minder goed opnemen door bijvoorbeeld medicatie. Gevarieerd eten, informeren en laten controleren op eventuele tekorten is dan ook het advies van experts voor iedereen. Vegetariër of niet.