Veel vrouwen worstelen met endometriose en krijgen nooit de juiste diagnose. “We moeten stoppen met pijnlijke menstruatie zo normaal te vinden”

Fit & Gezond Eén op de tien vrouwen in ons land heeft endometriose, een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies in hun buikholte voor pijnlijke maandstonden en onvruchtbaarheid zorgt. En toch herkennen dokters de ziekte amper en moeten vrouwen soms jaren wachten op een juiste diagnose. Hoe komt dat? “Vrouwen met menstruatiepijn hebben niet het gevoel dat ze hulp kunnen zoeken”, zegt experte Carla Tomassetti.

Ellen Andries (36) uit Gent verbeet tien jaar lang de pijn. “Ik was het beu om te moeten zeggen dat ik pijn had”, vertelt ze in het VTM Nieuws. “Die plaat bleef hangen. Elke dag opnieuw en jaren aan een stuk.” Tijdens haar maandstonden moest ze vaak braken, viel ze flauw en verloor ze enorm veel bloed. Ellen wist als tiener al dat er iets mis was, maar het kostte haar tien jaar en tientallen bezoeken aan gynaecologen voor ze de juiste hulp kreeg.

Een op de tien Belgische vrouwen heeft last van endometriose, gelukkig niet altijd in erge mate. Bij Ellen waren de klachten wel ernstig: haar organen plakten aan elkaar en ze was quasi onvruchtbaar. Ter behandeling moest ze een operatie van zeven uur ondergaan in het endometriosecentrum van het UZ Leuven. Ze brengt nu een documentaire uit over haar lange strijd tegen de ziekte, in de hoop dat de aandoening meer aandacht krijgt. “Andere vrouwen mogen niet dezelfde lijdensweg ondergaan als ik”, zegt ze.

Begin maart probeerde de Britse modeontwerpster Alexa Chung hetzelfde te doen met een Instagrampost. Ook zij lijdt aan endometriose en kaartte aan dat het vaak onmenselijk lang duurt voor die diagnose valt. “Waarom weet niemand wat het is? Waarom weet niemand hoe het te genezen? Is de gezondheidszorg gewoon te vrouwonvriendelijk?”, schrijft ze.

Hoe meer je menstrueert, hoe groter de kans

Wat endometriose precies is, is voor dokters ondertussen wel al relatief duidelijk. “Het is een goedaardige, chronische aandoening die vooral vrouwen in de vruchtbare fase van hun leven treft. Het baarmoederslijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder komt bij endometriosepatiënten in de buikholte terecht, vooral in het bekkengebied”, licht Thomas D’Hooghe toe, professor gynaecologie van het UZ Leuven.

Dat gebeurt via het menstruatiebloed: bij sommige vrouwen kan een klein deel ervan via de eileiders in de buikholte terechtkomen. Dat bloed bevat levend weefsel van het baarmoederslijmvlies, dat zich kan vasthechten aan het buikvlies, de eierstokken, de blaas of de darmen. “Vrouwen die heel jong beginnen te menstrueren en last hebben van pijnlijke menstruaties, lopen een groter risico op endometriose. Hetzelfde geldt voor vrouwen met heel hevige of frequente menstruaties. Want hoe meer je menstrueert, hoe groter de kans op endometriose.”

Nog altijd geen behandeling

De gevolgen daarvan zijn verschillend. Sommige vrouwen ondervinden geen last, andere zijn dan weer niet in staat om te werken of hun leven te leiden, zegt D’Hooghe. “Waarom de ene vrouw wel hevige pijn ervaart en de andere niet, is niet duidelijk. Maar we weten wel dat endometriose een van de belangrijkste oorzaken is van menstruatiepijn en verminderde vruchtbaarheid.” Niet alle vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen kampen met endometriose, maar het zijn er toch zo’n 30%. “Wellicht belemmert het slijmvlies dan het contact tussen de eierstok en de eileider”, zegt D’Hooghe.

Een chirurgische ingreep is vaak noodzakelijk wanneer vrouwen met endometriose een kinderwens hebben Professor en gynaecoloog Thomas D’Hooghe

Een behandeling voor endometriose bestaat nog altijd niet. De huidige geneeskunde kan ondertussen wel de symptomen bestrijden, maar de ziekte zelf niet. “Pijnklachten tijdens de menstruatie verhelpen we met pijnstillers of hormonale medicatie zoals de pil”, zegt D’Hooghe. Erg pijnlijke endometriosehaarden wegnemen gebeurt dan weer met een chirurgische ingreep. Die is vaak zelfs noodzakelijk voor wie een kinderwens heeft. “Door alle endometrioseletsels te verwijderen en gezond weefsel te redden, kunnen we de voortplantingsfunctie meestal wel herstellen. Eventueel met de hulp van extra vruchtbaarheidsbehandelingen.”

Omdat menstruatiepijn ‘normaal’ is

Geen goede behandeling, veel te late diagnoses, vrouwen die jaren onwetend met pijn of onvruchtbaarheid worstelen: het zijn de grootste gevolgen van de onwetendheid rond de toch zo veel voorkomende ziekte. Vrouwen met endometriose lopen gemiddeld zes tot tien jaar met symptomen rond voor ze de juiste diagnose krijgen: hoe valt dat te verklaren?

“Enerzijds krijgen vrouwen constant het signaal dat menstruatiepijnen normaal zijn. ‘Dat hoort er nu eenmaal bij’, krijgen ze als tiener al te horen”, zegt professor en gynaecologe Carla Tomassetti van het endometriosecentrum van het UZ Leuven. “Dus negeren veel vrouwen de pijn die ze hebben en hebben ze niet het gevoel dat ze met die klachten naar de dokter mogen stappen. Menstruatie zelf is als onderwerp ook best nog taboe, dat helpt natuurlijk niet.”

Het mag niet normaal zijn dat een zestienjarig meisje een dag school moet missen omdat ze zo veel pijn heeft Professor Carla Tomassetti

“Anderzijds is het voor zorgverleners niet makkelijk om endometriose op het spoor te komen”, vult Tomassetti aan. “Minder ernstige letsels kan een dokter met een simpele echo of een standaardonderzoek niet vinden en een betrouwbare bloedtest bestaat nog niet. Een echografie om de grotere letsels te detecteren vereist ook een zekere expertise die niet elke dokter heeft. Een vaginaal onderzoek is een optie, maar dat is voor veel patiënten heel onaangenaam en toont ook niet alle letsels aan. Een kijkoperatie is dus de meest zekere methode, maar daarvoor ligt de drempel natuurlijk veel hoger.” En dokters zijn natuurlijk ook gewoon beïnvloed door het maatschappijbeeld dat zegt dat menstruatiepijn niks bijzonders is.

Des te beter dus dat er nu weer aandacht naar de ziekte gaat, vindt professor Tomassetti. “Als je alles optelt, van medicijnen tot werkverlet en noem maar op, dan kost endometriose de maatschappij even veel als diabetes of andere grote chronische ziektes. Dus waarom grijpen we niet in? Het mag niet normaal zijn dat een zestienjarig meisje een dag school moet missen omdat ze zo veel pijn heeft. We moeten die ideeën echt aanpakken op een maatschappelijk niveau, zodat een dokter binnenkort niet meer gewoon naar pijnstillers grijpt, maar zulke vrouwen doorverwijst naar de juiste specialist.”

