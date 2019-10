Veel last van stress? Dat kan het geslacht van je baby beïnvloeden LDC

16 oktober 2019

16 oktober 2019

Fit & Gezond Stress gaat gepaard met een heleboel - vaak ongewenste - lichamelijke effecten. Dat weten we allemaal. Het kan je immuunsysteem in de war sturen, ervoor zorgen dat je hoofdpijn hebt of misselijk bent. En bij zwangere vrouwen kan het zelfs het geslacht van de baby beïnvloeden. Dat staat in een nieuwe studie die gepubliceerd is in PNAS

Onderzoekers hebben al vaker het effect van stress tijdens een zwangerschap onder de loep genomen. Zo is aangetoond dat té veel gepieker het risico op een vroeggeboorte vergroot en dat zwangere vrouwen die gespannen zijn, een verhoogde kans hebben op een kind dat lichamelijk en geestelijk wat achterloopt. Nu hebben wetenschappers van de Columbia-universiteit ontdekt dat het ook een invloed heeft op het geslacht van je kleintje.

De onderzoekers hebben aan 187 gezonde, zwangere vrouwen gevraagd om een dagboek bij te houden. Daarnaast moesten de moeders in spe ook vragenlijsten invullen en elke dag een medisch onderzoek ondergaan. Daaruit blijkt dat 17% van de vrouwen last heeft van psychische klachten door stress, zoals depressieve gedachten en angstgevoelens. Nog eens 16% kampt met fysieke klachten. Denk aan een hogere bloeddruk en grotere calorie-inname. Deze vrouwen kregen opvallend meer meisjes dan jongens.

In de VS - en in België trouwens ook - worden er voor elke 100 meisjes 105 jongens geboren. Maar hebben zwangere vrouwen last van stress? Dan verandert die verhouding volledig. “We weten al langer dat jongens gevoeliger zijn voor prenatale invloeden”, stelt hoofdonderzoeker Catherine Monk. Dit zou kunnen verklaren waarom gestresseerde vrouwen minder kans hebben om te bevallen van een zoon.

Een bedenking die gemaakt kan worden, is dat de studie werd uitgevoerd bij vrouwen die al zwanger waren. Maar de onderzoekers gaan ervan uit dat de proefpersonen al lang voor de bevruchting last hadden van stress. “Andere onderzoekers hebben dit patroon ook al gezien. Na traumatische sociale gebeurtenissen, zoals 9/11-aanslagen, worden er opvallend minder jongens geboren,” aldus Monk. “Hoe het ook zij: zowel voor de mama in spe als de toekomstige spruit blijft het belangrijk dat de moeder zo weinig mogelijk stress ervaart.”