Exclusief voor abonnees Vannacht weer wakker gelegen? Dit kun je eraan doen Lotte Beckers

30 september 2019

16u47

Bron: De Morgen 0 Fit & Gezond Ligt u ook iedere nacht duizenden schapen te tellen? Welkom in de groeiende club der slapelozen. Maar er is hoop, zegt de wetenschap: ‘Mensen doen soms veel te dramatisch over een slechte nacht.’

“Ik ben altijd een heel goede slaper geweest, ik slaap ook gráág. Tot ik vier jaar geleden een huis kocht waar een bouwovertreding op bleek te zitten.” Sindsdien doet VRT-journaliste Annick Ruyts geen oog meer dicht. Dat wil zeggen: ze slaapt vlot in, maar om klokslag drie uur is ze wakker, en om vijf uur ’s ochtends nog steeds.

“Die bouwovertreding, ik heb dat heel zwaar opgenomen. Plots zat ik aan tafel met advocaten, kreeg ik ruzie met mijn eigen advocaat, voelde ik me bedrogen omdat iemand me iets had verkocht dat niet in orde was. Ik heb toen nachten wakker gelegen. Uiteindelijk werd dat probleem wel opgelost, maar mijn slapeloosheid niet. Sindsdien heb ik nooit meer goed geslapen. De definitie van slapeloosheid is: gedurende drie maanden drie keer in de week slecht slapen. Die norm haal ik moeiteloos.”

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis