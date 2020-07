Vannacht wakker liggen door de volle maan? Niet met deze tips van slaapexperte Annelies Smolders

1. Vermijd prikkels

“Je slaapkamer moet prikkelarm zijn”, zegt Annelies Smolders, slaapexperte en oprichter van ‘Start to sleep’, een trainingsprogramma dat bedoeld is om je weer te leren slapen. “Computers, fitnesstoestellen of bureau’s horen er niet thuis. Een studentenkamer, waar één ruimte dient als restaurant, studeerplek en slaapkamer is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Onderzoek toont aan dat zoveel prikkels in één ruimte de kans op slapeloosheid vergroot. De slaapkamer is alleen om te slapen en te vrijen.” Daarom is het ook belangrijk om je slaapkamer op te ruimen. “In een rustige kamer kunnen we beter ontspannen. We hebben er meer ‘grip’ op, en dat helpt. Zeker als je je zorgen maakt over dingen waar je niet veel aan kan doen. Een opgeruimde kamer geeft symbolisch meer rust.”

2. Eer het donker

Misschien is het donker niet onze grootste vriend, maar voor een goede nachtrust is het onontbeerlijk. “Licht is de grootste vijand van slaap”, bevestigt de expert. “Dus zorg dat er geen licht in de kamer is. Kies voor flinke gordijnen, rolluiken of nog beter: een oogmasker. Ook al zijn je oogleden gesloten, licht valt je brein binnen. Zelfs het licht van klokwekkers, flikkerende brandalarmen of het rode lampje van je tv doen onze slaap geen goed.”

3. Sta op op een vast moment

“In het weekend hebben velen de neiging om wat langer in bed te blijven liggen. Dat zorgt er echter voor dat ze ook ‘s avonds later in bed kruipen en hun slaaproutine verstoord wordt. Probeer dus om elke dag op hetzelfde uur op te staan.”

4. Vermijd alcohol

Zomer is terrasjesperiode, maar drink met mate. Alcohol jaagt je lichaamstemperatuur de hoogte in en droogt je uit, wat niet bevorderlijk is voor je nachtrust. “Dankzij de vele roséwijntjes is het mogelijk dat je vlotter in slaap valt, maar je zal ook sneller wakker worden in het midden van de nacht”, vertelt de slaapexpert. Drink daarom liever een glas water voor het slapengaan, of een glas melk. “Daar zit tryptofaan in, een aminozuur waar je slaperig van wordt. Dat stofje vind je trouwens ook in een banaan, kiwi of kersensap.”

5. En cafeïne- of suikerrijke dranken

“Drink geen cafeïne- of suikerrijke dranken meer na 16 à 17 uur. Ze hebben een stimulerende werking en verstoren je nachtrust. Ik verban mijn koffiemachine daarom na de middag naar het bergkot. (lacht) Kamp je met slaapproblemen, vermijd dan om nog na 14 uur cafeïne te drinken.”

6. Ga niet te laat sporten

“Als je laat gaat sporten, zal je lichaamstemperatuur opwarmen en val je moeilijker in slaap. Het is veel beter om ’s ochtends of in de vooravond je loopschoenen boven te halen.”

7. Wel of geen seks?

Mannen zijn meer gebaat bij een vrijpartij zijn dan vrouwen. “Over het algemeen zal een man die klaarkomt gemakkelijker in slaap vallen. Vrouwen die een orgasme hebben gehad, zijn meestal klaarwakker. Of je wel of géén seks hebt, daar moet je als koppel dus even over onderhandelen.”

8. Opgepast met dutjes

“Voor goede slapers kan een middagdutje helpen om je nadien energieker te voelen. Maar zo’n dutje gaat wel van je volgende slaapuren af. Merk je dat het je nachtrust saboteert? Dan doe je het beter niet. Ook voor slechte slapers zijn middagdutjes een absolute no-go.”

9. Blijf niet wakker liggen

Kan je de slaap echt niet vatten? “Het slechtste wat je dan kan doen is dramatiseren. Slaap is iets natuurlijks, maar door erop te jagen, blijft het weg. Lig je na een kwartier nog steeds wakker? Sta dan op. Door wakker in je bed te liggen ontwikkel je een wakkerreflex: je traint je brein om alert te blijven. Kijk liever nog wat tv en kruip pas in bed wanneer je echt slaperig bent.”

10. Verban huisdieren en kinderen

Huisdieren geven ook rust. Zo vertragen ze onze hartslag, maar neem ze beter niet bij je in bed. “Zowel kinderen als dieren hebben een ander slaapritme dan een volwassene, dus ze gaan elkaar vaak storen. En hoe meer verstoorders in bed, hoe groter de kans op een slechte nachtrust.”

11. Voeten buitenboord

“Onze temperatuur wordt het best geregeld via onze voeten, handen en hoofdkruin. Het is dus beter om je voeten en handen niet te bedekken met een laken. Zo zal je lichaamstemperatuur het minst schommelen.”