Vandaag is hét moment om (nog maar een keer) te starten met lopen Liesbeth De Corte

06 juni 2018

12u03 0 Fit & Gezond Vandaag is het Global Running Day, een dag die volledig draait rond de sportieve lopers onder ons. Misschien voor jou ook het ideale moment om je loopschoenen vanonder het stof te halen en deze keer je training wel vol te houden? Wij snorden alvast enkele tips op.

1. Temper je enthousiasme

Veel zin om opnieuw lopersbenen te kweken? Goed zo! Maar in plaats van er onmiddellijk in te vliegen als een enthousiaste puppy, doe je het beter rustig aan. “Als je pijn hebt, loop je veel te snel”, zegt loopcoach David Roche aan Health. Je lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen aan je nieuw fitnessregime, dus je kan best werken met intervallen. Dat wil zeggen: wissel af tussen lopen en wandelen. Elke week loop je een beetje langer en heb je minder wandelpauzes. “Luister naar je lichaam”, zo vat Roche zijn tip samen.

2. Kies de juiste muziek

Iedereen die al eens gelopen heeft, weet dat het gemakkelijker gaat als je naar muziek luistert. Dat blijkt ook uit een studie die is gepubliceerd in het Journal of Strength & Conditioning Research. Volgens het onderzoek kost het mensen die naar enkele liedjes luisteren minder moeite om sneller te lopen. Heb je een zware work-out voor de boeg? Dan kies je best voor muziek met een stevige beat. Anders kan je evengoed een rustig deuntje afspelen.

Opgepast: als je buiten loopt, gebruik je best maar een oortje. Kwestie dat je auto’s of fietsers nog hoort aankomen en ongelukken vermijdt.

3. Alles gaat beter met twee

De beste manier van multitasken? Een tourtje lopen en ondertussen bijkletsen met een vriend. Met twee zal je elkaar ook aansporen om geen training over te slaan. Kan je niemand overtuigen om mee te sporten? Doe je stoute schoenen aan en sluit je in je uppie aan bij een loopgroep. Wie weet leer je op die manier nog wel nieuwe vrienden kennen.

4. Zie het als een hobby, niet als een verplichting

Als je aan iemand vraagt hoe het gaat, is de kans groot dat je het volgende antwoord krijgt: “Goed, maar druk druk druk!”. Dat zal ook wel zo zijn, met het werk, thuis lekker eten op tafel toveren, niet vergeten om je belastingaangifte te betalen en die ene tandartsafspraak die je maar blijft uitstellen. Laat het lopen geen verplichting zijn die je tussen al je andere taken propt, maar een ontspannende hobby. Loop letterlijk weg van alle stress en verplichtingen, zo kom je ook weer helemaal zen thuis.

5. Kijk om je heen

Veel beginners hebben de neiging om met hun blik naar de grond gericht te lopen. Begrijpelijk, want niemand wil over zijn eigen voeten struikelen. Toch is het een goed idee om naar je omgeving te kijken. In een park zie je misschien spelende kinderen, prachtige bloemen die in bloei staan of – mijn persoonlijke favoriet – een schattige hond. Zulke dingen maken je looptocht instant leuker.

6. Pas je route aan

In plaats van altijd dezelfde weg af te leggen, kan je af en toe een nieuwe route zoeken. Zo vermijdt je dat het lopen na verloop van tijd saai wordt. Ook leuk: kies een welverdiende bestemming. Loop bijvoorbeeld naar een gezellige koffiebar waar je jezelf kan belonen met een kop koffie of eindig bij een boekwinkel, waar je jezelf kan trakteren op een nieuw boek.

7. Spring even in de tijd

Heb je écht geen zin om je loopschoenen aan te trekken? Denk dan aan hoe goed je je achteraf zal voelen. Dat bevestigen veel lopers, waaronder ook de coach Kaitlin Gregg Goodman. “Je voelt je gelukkiger én productiever. En mijn man lacht ook altijd dat ik aangenamer gezelschap ben na mijn looptochtje”, lacht ze.

8. Kies een doel

Als de kans groot is dat je na enkele weken het sporten al opgeeft, kies je best een doel. Dat kan vanalles zijn: van 5 kilometer in één keer lopen tot een hele marathon. Dan zijn we opnieuw bij de eerste tip. Luister naar je lichaam en kies een uitdaging die bij je past én haalbaar is.