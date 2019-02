Vanavond is het de grootste supermaan van 2019: hebben we dan écht meer seks en slapen we slechter? Liesbeth De Corte & TVM

19 februari 2019

17u14

Bron: NRC, Eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Vanavond kan je weer een supermaan aanschouwen. En niet zomaar eentje: het zou gaan om de grootste van 2019. Sommigen beweren dat je dan slechter slaapt en meer zin hebt in seks. Klopt dat echt? Wij nemen enkele veelgehoorde mythes onder de loep.

First things first: wat is een supermaan eigenlijk? In feite is het een vollemaan die veel groter lijkt dan normaal. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke vollemaan. Dat komt omdat de afstand tussen de maan en de aarde een beetje kleiner is dan normaal.

Zo’n supermaan is niet alleen mooi om te zien, volgens sommigen heeft het ook een invloed op ons gedrag. Zo zouden we meer zin hebben in seks, slechter slapen en ook ons haar zou er sneller van groeien. Het enige probleem: lang niet al deze theorieën zijn daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen. We zochten uit welke volksmythes berusten op waarheid en welke klinkklare onzin zijn.

Rare dromen en slechter slapen

Biologen van de universiteit van Basel hebben in 2013 aangetoond dat het langer duurt om in slaap te vallen tijdens een vollemaan. Later kwam er echter kritiek op de studie. Onderzoekers van het Nijmeegse Donders Instituut hebben de Zwitserse gegevens én andere, oudere studies bestudeerd. Wat bleek? “Enkel en alleen de onderzoeken waarin wél een effect werd aangetoond, zijn gepubliceerd in wetenschappelijke bladen. Veel van de studies zijn niet gepubliceerd omdat ze een negatief effect vonden”, vertelde Martin Dresler, één van de betrokken neurowetenschappers, aan NRC. “Tegenover elk gepubliceerd onderzoek met positief verband stonden 19 niet gepubliceerde onderzoeken met een negatief verband.”

Dresler vermoedt dus dat een vollemaan helemaal geen effect heeft op onze nachtrust. Waarom gaan we daar dan zo vaak vanuit? “Als mensen iets meemaken, hebben ze de neiging om er een verklaring voor te zoeken. Stel dat je slecht slaapt én het valt je op dat het vollemaan is, dan maak je die koppeling.” Het kan dus evengoed voorvallen dat je tijdens andere nachten ook ligt te woelen, maar dan leg je dat verband niet.

Meer seks

Dat mensen meer zin hebben in seks blijkt alvast niet te kloppen. Uit een onderzoek van verzekeraar Reaal blijkt dat mensen zelfs minder seks hebben. In een gewone nacht zei 7,51% van de ondervraagden seks gehad te hebben, met vollemaan was dat 7,35%. Wel zijn mensen een stuk opener over hun seksleven, de dag na vollemaan. Normaal gezien wil 8% niets zeggen over wat ze ’s nachts tussen de lakens beleefd hebben, de dag na vollemaan was dat maar 4%.

Onze haren groeien sneller en zijn sterker

Deze kapseltheorie is op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen en toch zijn er heel wat mensen die heilig geloven dat de verschillende maanstanden invloed hebben op de groei van onze haren. De theorie is niet bewezen, maar de verklaring wordt gezocht in de wél wetenschappelijke uitleg dat de maan invloed heeft op zeeën en oceanen, en volgens biodynamische landbouwers ook op de groei van planten. Planten en zeeën bestaan grotendeels uit water, en aanhangers van deze haar-theorie trekken de parallel naar haarfollikels, die ook voornamelijk zijn samengesteld uit zuurstof en waterstof.

Aanhangers gaan ervan uit dat de krachten die haargroei bevorderen het sterkst aanwezig zijn in aanloop naar en tijdens vollemaan.

Tijdens deze fase waarin de maan groter wordt, zal een bezoek aan de kapper ervoor zorgen dat je lokken daarna beter, sneller en steviger groeien. Ook het gebruik van maskers en conditioners is aan te raden, want jouw haren zouden tijdens die periode de werkzame stoffen uit de verzorgingsproducten beter opnemen. Met de sterke nadruk op “zouden” dus wel.

Vrouwen bevallen sneller

Bevallen vrouwen sneller bij vollemaan? Niet dus. Volgens een studie in Nederland worden er op dagen van vollemaan gemiddeld 558 kinderen geboren, eentje meer dan het normale gemiddelde. Ook het aantal hondenbeten bleef hetzelfde. Mensen drinken ook niet meer alcohol tijdens vollemaan en plotseling willen bellen is ook al zo’n volksmythe die niet klopt.