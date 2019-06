Vanaf binnenkort kan je ook je menstruatiecyclus bijhouden op je Apple Watch NA

05 juni 2019

18u07

Bron: CNN 0 Fit & Gezond Maandag kondigde Apple al hun nieuwe producten en diensten aan. De meest bijzondere in dat rijtje? Een menstruatiecyclustracker.

Je gezondheid monitoren blijft een van de belangrijkste aandachtspunten van de Apple Watch en daar wordt nu nog een functie aan toegevoegd. Zo komt er binnenkort ook een tracker om je menstruatiecyclus bij te houden. Vrouwen kunnen dan op hun Apple Watch zien wanneer hun volgende menstruatie is en welke periode ze het meest vruchtbaar zijn.

De aankondiging kon op veel lof rekenen bij het publiek. “De dagelijkse logfunctie stelt je in staat om snel informatie over je menstruatiecyclus toe te voegen en te vinden, inclusief je huidige menstruatie, welke symptomen je ervaart alsook de resultaten van de ovulatievoorspeller”, zei Apple in hun verklaring.

Ook mensen die geen Apple Watch hebben maar een iPhone met iOS 13 zullen hun cyclus kunnen bijhouden.

Een andere opvallende nieuwigheid was de Noise-app, die je tijdens concerten toont of het geluidsniveau niet te hoog is.