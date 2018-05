Van water drinken tot rood vlees schrappen: het 10-stappenplan om de kans op kanker te verkleinen TVM

24 mei 2018

10u58

Bron: Daily Mail 4 Fit & Gezond Een gezonde levensstijl garandeert helaas niet dat je geen kanker krijgt, maar het kan de kans wel drastisch verkleinen. Volgens experts zou ongeveer 1 op de 3 kankergevallen voorkomen kunnen worden. Dit 10-stappenplan moet helpen.

In België krijgen gemiddeld 184 mensen per dag de diagnose kanker, waarbij mannen iets vaker getroffen worden. Onder vrouwen komen borstkanker, dikke darmkanker en longkanker het vaakst voor. Bij mannen is dat prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. Momenteel vormt roken nog het grootste risico, maar ongezonde eetgewoonten en bijgevolg obesitas zijn snel op weg om die oneervolle plaats over te nemen, aldus het internationale World Cancer Research Fund.

Begin deze week stelde de organisatie op het Europese congres over obesitas in Wenen een 10-stappenplan voor, waarmee de kans op kanker tot 40% kan teruggedrongen worden volgens de experts. Ze baseerden zich hiervoor op analyses, geleid door het Imperial College London, van wereldwijd onderzoek waarbij in totaal 51 miljoen mensen en 17 types kanker onderzocht werden.

Volgens dokter Giota Mitrou die deel uitmaakt van het Fund, bevestigt dit grootschalig onderzoek dat je levensstijl aanpassen de kans op kanker drastisch kan terugdringen. “Aanbevelingen voor mensen met overgewicht en obesitas zijn daarbij heel belangrijk.” Ook vertelt ze dat we zo veel mogelijk van die aanbevelingen moeten opvolgen, niet gewoon een paar.”

10 stappen om de kans op kanker met 40% terug te dringen

1. Houd een gezond gewicht.

2. Beweeg – wandel meer, tuinier zelf, doe het huishouden. Zit minder en beperk je schermtijd voor televisie, smartphones, computers en tablets.

3. Eet vijf porties (400gram) fruit en groenten per dag, en dan vooral groene groenten zoals broccoli, okra, aubergine en wortelgewas. Qua fruit moet je er vooral voor zorgen dat je verschillende kleuren fruit eet. Ook volkoren en peulvruchten zoals bonen en linzen zijn belangrijk.

4. Eet zo weinig mogelijk fastfood en ander bewerkt voedsel hoog in vet en suiker zoals kant-en-klaarmaaltijden, snacks, dessertjes en andere zoetigheden.

5. Eet niet meer dan 3 porties rood vlees per week. Eet zo weinig mogelijk, liefst geen, bewerkt vlees.

6. Drink vooral water en ongezoete dranken, vermijd fruitsap.

7. Drink geen alcohol.

8. Vermijd voedingsupplementen, als je gezond eet is dat meer dan voldoende.

9. Voor moeder: geef je baby borstvoeding. Borstvoeden is goed voor zowel mama als kind.

10. Volg de bovenstaande aanbevelingen ook op als je al een kankerdiagnose gekregen hebt.