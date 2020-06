Van virtueel trainen tot yoga: deze sporttrends blijven populair Margo Verhasselt

24 juni 2020

07u59 0 Fit & Gezond De manier waarop we ons de voorbije maanden in het zweet werkten, is enorm veranderd. Terwijl de meesten ondertussen terug naar de sportschool trekken, zijn er ook een paar trends die blijvertjes zijn. Experts van sportmerk Reebok lichten toe.

Virtueel trainen

Trainen zonder zelfs de deur uit te gaan: het was dé hype tijdens de lockdown. Maar ook nu blijft sporten met een app of online schema populair. Je kan het beter combineren met eventuele drukke werkuren of een gezin. “Gewapend met enkele gewichten en een springtouw werd het gemakkelijker om thuis te sporten”, vertelt George Pearse, personal trainer, aan Metro UK.

Yoga

Sporten en ondertussen ontstressen? Enter yoga, dat tijdens de lockdown aan populariteit won. “Mensen moesten zich aanpassen aan het telewerken”, zegt reebok trainer Joe Mitton. “En na een lange dag zitten aan een keukentafel waren yogaoefeningen voor velen precies wat ze nodig hadden.” De experts zijn het er in elk geval over eens dat we steeds meer op zoek gaan naar manieren om even te ontspannen en het hoofd leeg te maken. En dat er ook vernieuwende yogatechnieken zullen bijkomen om aan die nood te voldoen.

Trainen in groep

Veel velen waren de voorbije maanden heel eenzaam. Sporten in (beperkte) groep in openlucht werd een hit. “De lockdown bracht mensen samen. Vrienden en kennissen richtten sportgroepjes op om thuis even te kunnen ontsnappen”, zegt Mitton. “Vooral personal training en bootcamps in parken kenden een gigantische boom dit jaar”, voegt de Londense trainer Keith McNiven nog toe.

De Instagramwork-out

Als je door Instagram scrolt, viel het je waarschijnlijk al op dat steeds meer sportbloggers en fitnessclubs sportsessies hielden die je kon volgen via Instagramlive. Online sportlessen zijn een goede manier om jezelf thuis te motiveren. “Ook al sta je niet naast anderen te zweten, vaak heb je toch het gevoel dat je samen sport”, zegt coach George Pearse.

HIIT, High Intensity Interval Training

Dankzij HIIT kost een goede conditie ons slechts een paar minuutjes per week. Je kweekt met een intervaltraining snel sterke spieren en verbrandt in korte tijd een pak meer calorieën. “Veel mensen zagen de voordelen van HIIT-sportsessies tijdens de lockdown”, klinkt het bij Pearse.