Van vaker plassen tot calorieën verbranden: dit gebeurt er met je lichaam als het zo koud is

27 februari 2018

19u32

Afgelopen nacht was de koudste van dit seizoen en ook de komende dagen wordt het nog kouder door de ijzige oostenwind. Hoe reageert ons lichaam op extreme koude? Zeven veelvoorkomende neveneffecten van de kou, het ene al iets leuker dan het andere.

Bibberen

Je hoeft geen kernfysica gestudeerd te hebben om te weten dat kou ons kippenvel bezorgt en doet bibberen. Maar hoe vervelend het ook mag zijn, in werkelijkheid is het een indrukwekkend ingebouwd zelfverdedigingsmechanisme om je tegen de kou te beschermen. Het zijn kleine samentrekkingen van de spieren, die warmte genereren waardoor je lichaamstemperatuur op peil blijft. Toch werkt het enkel op korte termijn en is het tegelijkertijd een teken dat je lichaam het te koud heeft en dat je snel ergens moet gaan opwarmen.

Stijve spieren

Trekken je spieren niet samen door te bibberen onder vorm van koude? Dan zou het kunnen dat je lichtjes stramme en stijve spieren aan het weer overhoudt. Spieren die plots koud worden kunnen zich gaan vastzetten, net zoals je stijf wordt van een training als je de spieren niet eerst rustig hebt opgewarmd.

Vaker moeten plassen

Je beeldt het je niet in dat je vaker een toiletpauze moet nemen als het koud is. Al zijn wetenschappers het er niet helemaal over eens hoe het komt dat we meer aandrang tot plassen hebben bij kou. Sommigen beweren dat je bloedvaten krimpen als je van de warmte in de koude terechtkomt, waardoor er minder ruimte is voor je bloed en de nieren water uit je bloed halen dat in je blaas terecht komt. Anderen zeggen dan weer dat de huid rondom de plasbuis kouder wordt, die erg gevoelig is en snel een aandrang tot plassen kan veroorzaken.

Koude vingers en tenen

Doordat het bloed vooral naar het centrum van je lichaam zal stromen om daar je vitale organen op te warmen, koelen de kleinste hoekjes van je lichaam het snelste af. Denk maar aan vingers en tenen die ijskoud aanvoelen, of een koude neus. Bescherm je handen en voeten met dikke sokken en handschoenen en zorg er ook voor dat je gezicht zoveel mogelijk bedekt is, langs waar je het meeste warmte verliest.

Toch kan je bij extreme koude ook door je handschoenen heen geen gevoel meer krijgen in je vingers en tenen. Probeer binnen ergens op te warmen, maar let op met plotse blootstelling aan heet water of een verwarming. Je warmt beter geleidelijk op, om te vermijden dat je huid verbrand raakt door het plotse temperatuurverschil. Worden je handen of voeten blauw of zelfs zwart, ga dan onmiddellijk naar een dokter.

Hoofdpijn

Last van hoofdpijn door de kou? Dat kan kloppen, want schommelingen van luchtdruk kunnen voor hoofdpijn of migraine zorgen. Ook de koude op zich kan voor hoofdpijn zorgen, net zoals je een brain freeze krijgt door te snel een ijsje op te eten. Je kan hetzelfde effect krijgen door koude lucht in te ademen of zelfs alleen al door een ijskoude wind in je gezicht te voelen.

Een loopneus en droge ogen

Hele koude lucht is doorgaans ook droge lucht. Die voelt niet zo goed aan in de longen, dus zal de neus extra moeite doen om vocht toe te voegen aan de lucht die je inademt. Als de lucht die je inademt heel erg droog is, moet je neus harder werken, waardoor hij extra veel vocht produceert, met een loopneus tot gevolg. Ook de ogen kunnen geïrriteerd raken door de koude, droge lucht. Wie last krijgt van droge ogen, kan druppeltjes gebruiken om ze te bevochtigen.

Extra calorieën verbranden

Het goede nieuws houden we voor het laatst: koude temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je meer calorieën verbrandt. Niet dat in de kou wandelen je workout kan vervangen, maar de mechanismen in je lichaam die ervoor proberen zorgen dat je het opnieuw warm krijgt, stimuleren lichtjes de calorieverbranding. Rillen van de kou kan bruin vet en het hormoon irisine activeren, die beide helpen om lichaamsvet te verbranden.