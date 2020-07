Van tajine in Marokko tot tzatziki in Griekenland: diëtiste Sanne Mouha neemt 6 eetculturen onder de loep

Fit & Gezond Zorgeloos reizen zal nog een hele tijd moeilijk blijven. Maar gelukkig hoef je niet per se de grens over om te proeven van exotische specialiteiten. Sterker nog: het is net een goeie manier om je even weg te wanen uit het grijze België. Maar zijn al die lekkernijen ook even gezond? Diëtiste Sanne Mouha kijkt voor ons in de potten en pannen.

Kruidig Marokko

“Marokko staat bekend voor zijn kruiden als saffraan, komijn of kurkuma, maar ook voor verse groenten. Niets komt uit blik of uit de vriezer”, zegt Mostafa Khattabi, eigenaar van het Marokkaanse restaurant Mouss’tafel in Gent.

De Marokkaanse eetcultuur draait rond samenzijn. “Iedereen wacht op elkaar om te beginnen met eten, hoe groot de familie ook is. De tafel moet gevuld zijn met koude en warme bijgerechten, met een grote tajine in het midden.” Tajine is misschien wel het traditioneelste gerecht van Marokko. Het is een stoofpot, vernoemd naar de aardewerken schaal waarin hij bereid en geserveerd wordt. Tajine bestaat in enorm veel variaties.

Brood heeft een speciale betekenis in Marokko, daarom is het niet netjes om het te laten liggen. “Ik zou zelf nooit een stuk brood weggooien”, benadrukt Mostafa. Maar is al dat brood wel gezond? Sanne Mouha: “Marokkaans brood is wit en bevat weinig vezels. Je kan het weleens eten, maar doseer dan je koolhydraten en kies voor óf brood óf aardappels óf couscous.”

Gezonde aanraders

Harira is een maaltijdsoep met linzen, kikkererwten, vlees en groenten, die de locals na zonsondergang eten tijdens de ramadan. “Heel voedzaam”, zegt Sanne Mouha. Ook de tajine is een gezonde aanrader. “Kies voor een tajine met vooral veel groenten en kruiden als kurkuma”, zegt de diëtiste. “De tajines met pruimen bevatten namelijk veel suikers.” Mechouia is een gezond bijgerecht van gegrilde tomaten en paprika met komijn en olijfolie.

Met een kustlijn van 3.000 kilometer lang is vis populair in Marokko. Sanne Mouha: “De gemarineerde sardines zijn het bekendst, en bovendien erg gezond door de goede vetten.”

Verborgen dikmakers

De Marokkaanse keuken gebruikt veel olie. “Alle oliën zijn gezond, behalve kokos- en palmolie”, zegt Sanne Mouha. “Maar olie bevat uiteraard wel calorieën, dus gebruik het met mate.”

Goesting in Griekenland

“In Griekenland zijn er twee soorten restaurants. Die met een lokale keuken, soms nogal toeristisch, en die met een gemengde keuken. De tweede combineert Grieks met Italiaans of oosters en het eten is er doorgaans beter”, zegt Sofia Dimitriadou, eigenaar van het Griekse restaurant Koyzina Authentica in Brussel. Hoewel de verzameling kleine voorgerechtjes ‘mezze’ bestempeld wordt als typisch Grieks, is het dat niet volgens Sofia. “Bestel het nooit”, benadrukt ze. “Kies in de plaats daarvan voor volledige voorgerechten: een hele portie tzatziki of witte tarama. De kans dat die huisgemaakt zijn is veel groter.” Tzatziki kennen de meesten als een yoghurtdip met komkommer. Witte tarama is ook een dip, gemaakt van gedroogde viseitjes en brood. Diëtiste Sanne Mouha: “Tzatziki is best gezond. Als hij gemaakt is met een volle Griekse yoghurt zit je wel snel met veel calorieën. Ook tarama is tamelijk vet, maar de twee dips kunnen prima dienen als hoofdmaaltijd met brood. Eet je ze als voorgerecht, vervang het brood dan door groentjes.”

Zin in een gezond tussendoortje? Laat de baklava aan je voorbijgaan en eet yoghurt met honing en vers fruit. Combineer het met traditionele bergthee. Het is de enige thee die de Grieken drinken. Afkomstig van een plant die hoog in de bergen groeit, zou deze thee veel gezondheidsvoordelen hebben. Zo werkt hij stressverlagend.

Gezonde aanraders

Horta zijn gekookte groene groenten met citroen en olijfolie. Heerlijk in combinatie met vis. Kritamo, ook zeevenkel genoemd, is een zoute, zeewierachtige plant vol mineralen. En kalamaria yemista is met rijst gevulde inktvis in tomatensaus. “Met deze drie gerechten zit je veilig”, zegt Mouha. “Alles wat groenten bevat is in principe goed. Het zijn vooral de olie en koolhydraten die een gerecht calorierijk maken.”

Verborgen dikmakers

“Honing is ook een vorm van suiker: een mengeling van glucose en fructose. Let daar dus mee op en eet er niet te veel van”, zegt Sanne Mouha. “De Grieken zijn fan van bladerdeeg. Vermijd dat zo veel mogelijk. Het wordt gemaakt van deeg en boter en is heel vettig.”

Zalig Zweden

“De Zweden eten veel verse vis. Je eigen groenten en fruit telen is er ook niet ongewoon. Of ze gaan zelf aardbeien of paddenstoelen plukken om mee te koken”, zegt Hadewig Lateur, een Belgische die vier jaar in Zweden gewoond heeft. “In Zweden is er geen broodcultuur zoals wij die kennen. Belegde broodjes zal je er niet snel tegenkomen. In de plaats daarvan eten ze knäckebröd – crackers in alle vormen en maten – en smørrebrød, het Zweedse roggebrood.”

Typisch Zweeds is fika: een koffiepauze waarin je kletst en gebak eet. Het populairste gebak is morotskaka of wortelcake met grädde, een soort room. “In koffiebars kan je gebak kiezen uit een grote toog, de keuze is enorm uitgebreid”, zegt Hadewig. “Denk aan kanelbullar, een kaneelbroodje, of semla, een soort berlinerbol. Bij elke feestdag hoort een speciaal gebakje. Zo vieren Zweden op 13 december het feest van het licht, waarbij je een saffraanbroodje of lussekatter eet.” Nog een speciale dag is midzomer. “Een grote feesttafel, ook smörgåsbord genoemd, wordt dan volgeladen met typische gerechten zoals haring , gepekelde groenten, rodebietensalade en gerookte zalm.”

Gezonde aanraders

Smørrebrød met gerookte zalm. Een sneetje roggebrood, een laagje roomkaas, zalm en groenten zoals komkommer of radijs. Niet zo’n fan van zalm? Ga voor räkmacka: toast met groenten, ei en gekookte garnalen. “Supergezond”, zegt Sanne Mouha. “Als het op een vol-korenboterham is tenminste.” Ook heel gezond is (zelfgemaakt) vlierbloesemsap. Die vlierbloesem pluk je volgens Hadewig gewoon in de natuur.

Verborgen dikmakers

“Zweden eten behoorlijk gezond, met veel groenten en volkoren graanproducten. Er zijn niet zoveel ‘verborgen’ dikmakers”, zegt Sanne Mouha. “Maar als ik er toch eentje moet kiezen, dan is het de (zure) room die vaak in sausjes, dressings of broodbeleg sluipt of in gebak verwerkt wordt.”

Veelzijdig Israël

“Ook al is de keuken van Ottolenghi superpopulair, honderd procent Israëlisch eten bestaat eigenlijk niet”, zegt Rika Melamed, een Israëlische studente die in Jeruzalem woont. “Wat Europeanen zien als de Israëlische keuken, is eigenlijk Arabisch. Joden van over heel de wereld brachten hun eetcultuur mee naar Israël, waardoor je er een grote verscheidenheid aan producten tegenkomt. Zo eten wij vaak hummus, maar het gerecht is niet oorspronkelijk van hier. Er zijn Bulgaarse restaurants in Jaffa of Ethiopische in het centrum van Jeruzalem, maar je vindt er evengoed gerechten uit Marokko of Jemen. Ik raad iedereen aan om op zoek te gaan naar gespecialiseerde restaurants en wat van alles te proberen.”

In de Israëlische keuken vind je bij elk gerecht salades of salatim: een gerecht dat meer dan twee groenten bevat. “Geen groot bord sla met groentjes, maar fijngesneden groentemen- gelingen, spreads of dips”, zegt Rika. Denk bijvoorbeeld aan komkommer-tomatensalade met citroensap en peterselie. Of hummus, baba ganoush – een auberginedip – of tahini, een sesampasta. Soms staan er wel 25 verschillende salatims op tafel. Die moeten overvloed suggereren. “De salatims zijn bedoeld om te delen, dat is de gewoonte”, vertelt Rika. “Je zal niet vaak zien dat iedereen een apart gerecht bestelt.”

Gezonde aanraders

Shakshuka met tahini is een overheerlijk eenpansgerecht met gepocheerde eieren in een pittige tomatensaus met groenten. Je eet het met brood en salade. “Je kan shakshuka als ontbijt eten, maar evengoed als lunch of als diner”, zegt Rika. “Probeer ook zeker het Israëlisch ontbijt en doe je tegoed aan de grote verscheidenheid aan salatims.” Sanne Mouha: “Kies altijd veel groenten als sidedish, zo kan het minder kwaad als je eens iets minder gezonds eet.”

Verborgen dikmakers

“Hummus en baba ganoush zijn zeker gezond, maar niet zo goed voor de lijn door de vetten die ze bevatten. Let ook op met falafel”, zegt Mouha. Hoewel de vegetarische balletjes gemaakt zijn van gezonde ingrediënten, worden ze vaak in veel olie gebakken of gefrituurd. “Dat maakt ze vetrijk”, waarschuwt de diëtiste. Ten slotte kan je ook beter uitkijken met pita’s. “Het witte broodje en de saus, veel vlees en weinig groenten maken het heel calorierijk en vezelarm.”

Puur Japan

Als je aan Japan denkt, denk je automatisch aan sushi en rijst. “Maar wij eten ook hamburgers en pasta”, lacht Mei Mukaiyama, een Japanse die in de buurt van Mount Fuji woont. “Een veelvoorkomend traditioneel gerecht is gohan: een kom witte rijst, vis of vlees, misosoep en tsukemono, gepekelde groenten.” “We hebben veel verschillende soorten gepekelde groenten”, zegt Mei, “zoals takuan, wat staat voor daikon en rakkyo: lente-ui.” Wat je ook aantreft in de Japanse keuken is fukujinzuke: gepekelde daikon, lotuswortel en aubergine, met zout, gember en kombu.” Licht verteerbare noedels zoals udon of soba komen ook vaak voor.

“In Japan komt wat wij kennen als voor- en hoofdgerecht samen op tafel. Je eet niet eerst soep en daarna rijst, maar neemt een slokje van dit, een hapje van dat. We delen ook al onze gerechten.” Japanners eten hun maaltijd altijd met chopsticks, vertaald als ‘hashi’. Ze laten de stokjes niet rusten op hun bord, maar op speciale steuntjes, ‘hashi oki’ genaamd. “En we houden onze kom in onze hand terwijl we eten”, gaat Mei verder. “Je laat ze dus niet op tafel staan, zoals bij jullie. Tenzij je bord te groot is natuurlijk.”

Gezonde aanraders

Natto zijn gefermenteerde sojabonen met een sterke geur. “Peulvruchten zijn gezond door de mineralen, vitamines, vezels en eiwitten die erin zitten”, zegt Sanne Mouha. “Ze bevatten ook koolhydraten, daarom is een portie van 100 gram ideaal.” Shabushabu is een hotpotgerecht, waarbij je groenten en vlees of tofoe à la minute kookt in een smaakvolle bouillon genaamd kombudashi. “Prima gerecht”, zegt Mouha. “Het voordeel van tofoe is het hoogwaardige gehalte aan eiwitten. En het is caloriearm. Zeewier, zoals kombu, is een ideale groente met veel vitamines, waaronder B12. Ideaal voor vegetariërs.”

Verborgen dikmakers

“Rijst en noedels, zoals soba en udon zijn verborgen dikmakers, maar het zit hem vooral in de hoeveelheid”, zegt Sanne Mouha. “In Japan heerst er een soort ‘lean’-cultuur, waarbij mensen er slank willen uitzien. Daardoor perken ze de hoeveelheid olie en koolhydraten in. Een kommetje van ongeveer 100 gram rijst of een handvol noedels is perfect.”

Pittig India

“Omdat India groot is, heeft het een divers aantal keukens”, zegt Natalie Lycops, een Belgische die veel tijd in India doorbrengt. “Zo eten ze in het noorden veel curry met masala. Mijn favoriet is palak paneer, gemaakt van spinazie en paneer: een zachte kaas.”

“Het hoofdgerecht is typisch samengesteld uit kleinere gerechtjes die tegelijk op tafel komen, zoals dal – een soort linzensoep met kruiden, ui en tomaat – rijst, roti, chapati of puri – pannenkoekachtige broden – verschillende dips, groenten en vlees of vis en pickles: gepekelde groenten of fruit. Van alle yoghurtgerechten is raita het makkelijkst zelf te maken.” Het is een bijgerecht van magere yoghurt, komkommer, ajuin, tomaat en koriander of komijn.

“Boterhammen zal je er niet snel vinden”, zegt Natalie. Net zoals messen: de meeste Indiërs eten met hun handen of een lepel. In het noorden kan je een ander eetritme dan hier verwachten. “De lunch is vaak rond drie uur, het avondeten soms pas om elf uur.”

“Typisch voor de lunch zijn tiffins: metalen bakjes waarin je je eten vervoert. Mensen die uit werken gaan nemen zo’n tiffin mee van thuis. In grote steden zoals Bombay zijn er zelfs tiffinbezorgdiensten. De vrouw of meid maakt in de voormiddag de lunch klaar en stopt die in een tiffin. Een dabbawalla of tiffinbezorger brengt hem tot op het kantoor.”

Gezonde aanraders

Een thali bestaat uit verschillende gerechten, zoals groenteschotels, chutneys of pickles. Er zijn ook thali’s op basis van vis, populair in het zuiden. Idli sambar is een Zuid-Indische snack van gefermenteerde rijst, gestoomd tot ufootjes, met sambar: een hartige chutney van tomaten. Sanne Mouha: “Het is gezond door de groenten en peulvruchten, de hoeveelheid olie valt ook mee.” Sundal zijn gekookte kikkererwten met mosterdzaad, curryblaadjes, rauwe ajuin en kokosschilfers. “Super als bijgerecht, vleesvervanger of snack, zonder toegevoegde suikers en vetstoffen”, zegt Mouha. Haldi doodh bevat (soja)melk met kurkuma. “Kurkuma zou ontstekingsremmend werken. Samen met de melk zorgt het voor een fris drankje dat goed is voor je maag. Zeker na het eten van een pikant gerecht”, zegt de diëtiste.

Verborgen dikmakers

“Let op met het populaire yoghurtdrankje lassi”, zegt Sanne Mouha. “Yoghurt als hoofdingrediënt is geweldig, de twaalf eetlepels suiker die ze er soms bijdoen iets minder.” Kijk ook uit met appam, een rijstpannenkoek. “Net hetzelfde als een pannenkoek bij ons: lekker, maar geen toegevoegde voedingswaarde”, zegt Mouha. “Het bevat geen vezels of vitaminen, alleen koolhydraten. Hou het bij maximaal twee pannenkoekjes.”