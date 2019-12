Van stof op de kasten word je niet ziek, maar op deze plekken kan je beter wel poetsen

Of we het nu zelf doen of er een poetshulp voor inschakelen: ons huis hebben we liefst van al kraaknet. Is het niet wekelijks, dan toch tweewekelijks gaat de natte dweil over de tegels, de stofdoek over de kasten en de ontkalker over de douchekop. De ramen krijgen op regelmatige basis een sopje en het aanrecht, dat blinkt liefst elke dag. Poetsen is uiterlijk vertoon. Netjes voor onszelf, netjes voor de buren en de gasten. “Schoonmaken is een esthetisch gebeuren”, zegt Annette Schuermans, professor infectiepreventie en diensthoofd ziekenhuishygiëne in het UZ Leuven. “Het komt weinig verzorgd over als er spatten op de ramen zitten. Poetsen helpt ook bij de duurzaamheid van onze spullen. En ook het brandgevaar- pluizen in de droogkast, bijvoorbeeld- reduceer je met een poetsbeurt. Maar infecties? Van een vuile vloer of wat stof op de kast word je heus niet ziek.”

Méér schoonmaken is dus niet meteen aan de orde. “Integendeel, we zijn misschien wel te proper geworden”, zegt professor microbiologie Anne Willems (UGent). “We worden om de oren geslagen met reclames voor bacteriedodende middelen zoals Dettol, maar goed is dat allemaal niet. Op ons lichaam en elders moet immers een goedaardige populatie bacteriën zitten, zodat kwaadaardige varianten zich niet kunnen settelen. Poetsen en wassen we alles steriel, dan is er plaats voor die laatste.”

Die vaak agressieve poetsproducten zijn bovendien slecht voor de gezondheid. Bij het Poetsbureau verbieden ze zelfs het gebruik ervan. “Antikal, javel, producten met ammoniak: onze poetshulpen zouden die dampen van maandag tot vrijdag inademen en dat houdt ernstige gezondheidsrisico’s in”, zegt poetsexpert Liesbeth Verboven, die samen met het Poetsbureau De Grote Schoonmaakbijbel schreef.

Ouderwets dweilen

Tijd voor een update van ons poetsritueel dus. Alleen al het ouderwetse dweilen is vandaag achterhaald. Het lijkt nochtans ijverig, goed met de natte dweil over de tegels gaan, aftrekken en droog dweilen- het ultieme gevoel van grondig poetsen- maar eigenlijk laat het vooral veel bacteriën achter tussen de voegen. “Omdat je eigenlijk voortdurend met vuil water over de vloer gaat”, legt Verboven uit. “Dan is ‘klamnat’ dweilen veel hygiënischer. De jonge generatie doet het al vaak zo, met allerhande mopsystemen, maar onze oudere klanten vragen toch altijd nog die natte poetsbeurt.”

Goed nat, schrobben en schuren met veel zeep: niet dat het overbodig is, maar er zijn broeihaarden die meer aandacht verdienen dan de ramen die blinken in de zon. De snijplanken in de keuken, bijvoorbeeld. “Snij je daar rauw vlees op en daarna nog wat groenten die niet verwarmd worden, dan creëer je een bron voor infecties zoals buikpijn en diarree”, zegt Annette Schuermans. “Houten lepels zijn ook niet de meest hygiënische spullen en ook schotelvodden en mixers waar wat water in kan blijven staan, zijn snel besmet.”

“Een simpele truc om de plank wel netjes te houden, is hem schuren met een halve citroen en wat zout. Het is een natuurlijke ontsmetting”, geeft poetsexpert Verboven mee.

De matras

Dat sanitair bovenaan het schoonmaak-to-do-lijstje mag blijven, is evident. Toiletten, het doucheputje... het zijn plekken waar bacteriën welig tieren en infecties vlot worden doorgegeven.

Tot slot: dat er tweewekelijks lentefrisse lakens keurig op bed gedekt zijn, vinden heel wat mensen belangrijk. De matras daaronder, daar wordt echter amper aandacht aan besteed. “Terwijl we dat beter wel zouden doen”, zegt Liesbeth Verboven. “Niet dat je er ziek van wordt, maar er zitten miljoenen onzichtbare beestjes in. Het is een tip om een paar keer per jaar de matras met natriumbicarbonaat te bestrooien en daarna met een paar druppeltjes etherische oliën te besprenkelen. Het doodt de huisstofmijt.”