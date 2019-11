Van rustiger ademen tot meer relaxen: 10 simpele tips om sterker in het leven te staan LDC

Geluk zit in de kleine dingen. Dat beweert ook therapeute Hannelore Demonie. Volgens haar wordt je niet vrolijker van ingewikkelde work-outs, vermoeiende diëten of complexe meditiatie-oefeningen, maar enkele poepsimpele aanpassingen kunnen wél het verschil maken. We sommen ze even voor je op.

1. Ademen

Anno 2019 hebben we het allemaal druk, druk, druk. Er is te weinig tijd om te ontspannen, om te werken, om gezond te eten en te sporten en zelfs om te ademen, schrijft Hannelore Demonie in haar boek ‘Klein geluk’. Omdat we te gehaast zijn, ademen we te snel en happen we te veel lucht naar binnen. Het gevolg: je bent vermoeid, duizelig en mogelijks ervaar je zelfs en druk op de borst. De oplossing ligt ook voor de hand: rustig in- én uitademen.

2. Bewegen

We weten het allemaal: we zitten te veel. Demonie pleit daarom voor meer beweging. Moet je meteen een fitness-abonnement kopen of je inschrijven voor groepslessen pilates? Niet per se. Je kan evengoed laagdrempelig beginnen, door bijvoorbeeld wat vaker te wandelen of te fietsen naar het werk.

3. Eten

Hippocrates zei het 2.300 jaar geleden al: “Laat je voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding.” Met andere woorden: puur en gezond eten blijft een van de belangrijkste factoren voor een goede gezondheid. Demonie raadt onder meer aan om rustig te eten, voldoende te kauwen en uit je comfortzone te treden. “Blijf niet steken in een geroutineerd weekmenu. Op maandag stoofvlees, op dinsdag spaghetti ... Niets tegen klassiekers, maar durf te experimenteren.”

4. Drinken

Veel Vlamingen drinken te weinig water, meent de therapeut. Wil je ook meer drinken? Voorzie bij iedere maaltijd minstens één glas water en probeer daarnaast nog 3 keer per dag een bijkomend glas te drinken.

5. Rusten

Maar liefst 1 op de 2 Vlamingen slaapt slecht, en dat is problematisch, want een goede nachtrust is noodzakelijk om je lichaam en geest te ontspannen en te ontstressen. Demonie: “Probeer het idee van ‘moeten’ slapen los te laten. Beter is het om te vertrouwen op je lichaam dat vanzelf in slaap kan vallen.”

6. Ontspannen

We zijn maar al te vaak bezig met duizend en één zaken tegelijk, waardoor ons lichaam zich nog moeilijk kan ontspannen op commando. Yoga, wat vaker offline gaan of bosbaden zijn enkele oplossingen die kunnen helpen om te relaxen.

7. Genieten

Wat vaker genieten. Het klinkt poepsimpel en evident, maar dat is het niet, aldus Demonie. We zijn te vaak te gejaagd, waardoor we niet de tijd nemen om ons te laten verwonderen. In je dagelijks leven zo veel mogelijk kleine momenten van blijdschap ervaren, is dus de boodschap. En daar kan je ‘s ochtends al mee beginnen. In plaats van te snoozen en vervolgens rap in de douche te springen en naar het werk te hollen, zet je de wekker bijvoorbeeld beter een kwartier vroeger zodat je wat meer speelruimte hebt.

8. Lachen

Verschillende studies hebben al aangetoond dat mensen vrolijker worden door breed te glimlachen. Ook volgens Demonie kan een smile je humeur boosten. Maar de therapeut raadt aan om nog een stapje verder te gaan. Door zaken wat vaker te relativeren en milder te zijn voor jezelf, zal je gelukkiger worden.

9. Uitdrukken van gevoelens

Sommigen kroppen hun gevoelens op, uit schrik voor negatieve reacties, om conflicten uit de weg te gaan of om anderen niet te kwetsen. Maar dat is net ongezond, lezen we in ‘Klein geluk’. Dat zorgt voor hogere inwendige stress, wat op zijn beurt kan leiden tot fysieke klachten zoals overdreven spierspanningen of spijsverteringsproblemen.

10. Beminnen

De Beatles weten het al langer: all you need is love. Dat beaamt ook Demonie. “Door liefdevol om te gaan met iets of iemand geven we een zekere waarde aan hun bestaan. Of dat nu het graag zien van onze kat of hond, de passie voor onze hobby, een warme vriendschap of de allesomvattende liefde voor onze kinderen of partner is. Hoe meer verschillende vormen van liefde we ervaren, hoe meer voldaan we ons als mens voelen.”

Klein geluk, 10 eenvoudige sleutels om sterker in het leven te staan van Hannelore Demonie, Bogerhoff & Lamberigts, 192 pag., € 22,99.