Van niet kunnen inslapen tot roepen en tieren: slaapspecialist geeft antwoord op uw meest gestelde vragen

“Ik babbel en scheld in mijn slaap”

‘Ik praat in mijn slaap. Droom ik dan dat ik met anderen converseer of is er een andere verklaring?’ of ‘Als je praat in je slaap, vertel je dan de waarheid?’. Het is duidelijk dat u ’s nachts heel wat te vertellen hebt en u afvraagt waarom. U doet dat zelfs in meer­dere talen, waarvan sommige verzonnen. Kan wat u zegt tegen u worden gebruikt?

Dr. Johan Newell: “Praten in de slaap komt frequent voor bij volwassenen en kinderen. Het verschijnsel valt onder de parasomnieën: stoornissen waarbij ongewenst gedrag — een beweging of actie — optreedt. Sommige mensen wandelen, anderen eten of sms’en, en velen praten. In zeer zeld-zame gevallen rijdt iemand met de wagen, heeft hij seks of pleegt hij een moord. Maar dan hebben we het écht over uitzonderlijk gedrag.”

“Hoewel slaappraten vervelend kan zijn voor de partner, is het niets om je zorgen over te maken. De ene houdt lange monologen, anderen spreken wartaal, nog anderen slaken wat kreten. Het heeft niet noodzakelijk te maken met een droom, want het doet zich niet alleen in de droomslaap voor. Ook tijdens de diepe slaap kan je praten. Het is ook niet uw onbewuste dat opborrelt, of de waarheid die eindelijk zonder remming wordt gezegd. Slaappraters zijn zich niet bewust van wat ze vertellen en kunnen het zich de ochtend nadien absoluut niet herinneren.”

“We weten niet wat de oorzaak is, maar soms is er een familiale component. Behandeling is meestal niet nodig, tenzij het praten langdurig voorkomt en de partner wakker houdt, of de eigen nachtrust verstoort. In dat geval is een slaaponderzoek aangewezen.”

“Zo raad ik de lezer die schrijft dat hij/zij door het praten altijd moe wakker wordt en de hele dag uitgeput is, aan een slaapspecialist te raadplegen. Misschien zijn er andere factoren die bijdragen tot dat energiegebrek?”

“De lezeres die schrijft dat ze al jaren ’s nachts verbaal agressief wordt tegenover haar man, terwijl ze een goede relatie hebben, zou ik ook een bezoek aan een slaapspecialist voorstellen. Vijftien jaar is lang om op je man te schelden. Dat kan voor niemand prettig zijn.”

“Waarom roept/ wandelt kind in zijn slaap?”

Van nachtelijke angstaanvallen en ‘night terror’ tot slaapwandelen. U maakt zich zorgen over uw kinderen die in plaats van in hun bed te liggen verward en pratend door het huis dwalen, of hun hoofdje op de rand van het bed bonken. Hoe kan u het best reageren?

“Bij kinderen komen verschijnselen als slaapwandelen heel vaak voor. Mijn zoontje van zeven zit ook net in zo’n fase. Meestal gebeurt het in het begin van de nacht, in de diepe slaap. Een kind kan dan wandelen, praten, de ogen open hebben, en zich nadien toch niets herinneren van zijn nachtelijke uitstap. Slaapwandelen is vaak van voorbijgaande aard. Soms is het stressgerelateerd, maar het is op zich niets om je zorgen over te maken. Wat niet wegneemt dat je het best nagaat of de omgeving veilig is. Zorg ervoor dat je kind zich niet kan bezeren. Je wil niet dat het de straat opwandelt of het raam openkrijgt. De beste manier om met een slaapwandelend kind om te gaan, is om zo rustig mogelijk te blijven en de slaapwandelaar kalm naar zijn bedje te begeleiden. Dat kan soms even duren. Wakker maken lukt meestal niet, en het hoeft ook niet.”

“Nachtangst, night terror of pavor nocturnus is een bijzonder verschijnsel, omdat het in de diepe slaap voorkomt. Het zijn dus geen nachtmerries zoals we die hebben in de droomslaap. Het ziet er verontrustend uit, want de angstgevoelens bij de kinderen zijn intens en lijken echt. Toch is het fenomeen onschuldig. Houd je kind vast tot het bedaard is en probeer het niet te wekken.”

“Kinderen tot vier jaar bonken weleens met hun hoofd tegen de rand van het bed bij het slapengaan. Waarom weten we niet, maar het is een bewegingsstoornis van voorbijgaande aard die zelden verwondingen veroorzaakt. Het kan uiteraard geen kwaad om kussens aan te brengen rond het bed. Als het om heftige hoofdbewegingen gaat en er treedt na verloop van tijd geen verbetering op, kan je een slaapspecialist raadplegen. Als parasomnieën heel erg worden, kan medicatie eventueel helpen om ze te onderdrukken.”

“Heb ik apneu en kan ik eraan overlijden?”

Apneu roept veel vragen op. Soms vermoedt u het te hebben, soms is de diagnose gesteld maar kan u niet wennen aan een Cpap-master en vreest u de gevolgen als u het niet draagt. Sommigen dragen het wel, maar worden nog altijd doodmoe wakker en vragen zich af of dat wel normaal is.

“Als in de slaap de ademhaling ter hoogte van de neus voor minstens tien seconden wordt onderbroken, spreekt men van apneu. Als dit minstens vijftien keer per uur gebeurt, is er een matig tot ernstig probleem. De standaardbehandeling is een Cpap- toestel met masker (continuous positive airway pressure) dat een overdruk cre­ëert zodat je bovenste luchtwegen openblijven.”

“Met zo’n masker heb je al snel een ander gevoel. Patiënten zeggen na enkele nachten al dat ze zich herboren voelen omdat ze eindelijk doorslapen. Wie het masker draagt, maar nog steeds doodmoe wakker wordt, raad ik een nieuw bezoek aan een slaapspecialist aan. Werkt het masker en bent u nog altijd moe? Dan is het aangewezen om andere oorzaken te achterhalen: er is misschien sprake van een ander slaapprobleem, chronische stress of pijn, een verkoudheid of medische aandoeningen.”

Als je je apneutoestel niet gebruikt, heb je meer kans op hart- en vaatziektes,

een stofwisselingsstoornis, depressie, verlies van libido en geheugenproblemen Johan Newell

“Het is niet altijd evident om met zo’n masker te slapen, en voor sommige mensen voelt het erg claustrofobisch. Je zal niet plots overlijden in je slaap als je het toestel niet gebruikt, maar hebt wél meer kans op hart- en vaatziektes, een stofwisselingsstoornis, depressie, libidoverlies en geheugenproblemen. Wie een masker niet ziet zitten, is mogelijk gebaat bij een op maat gemaakte orthese om in de mond te plaatsen, of een operatie. Elke aanpak moet individueel bekeken worden. Slaapapneu is geen klacht om te banaliseren. Het sluipt je leven binnen en wordt vaak niet als gevaarlijk gezien. Maar als je doodmoe wakker wordt, je overdag slaperig bent en je partner hoort dat je adem stokt: ga naar een slaapspecialist.”

“Ik droom zo weinig/eng/ levensecht”

Dromen houden u bezig. U herinnert ze zich nooit of net wel. Of ze zijn zo levensecht dat u er moe van wordt, de buren uit hun slaap houdt en uw partner de stuipen op het lijf jaagt door te roepen en zwaaien. Kunt u het beïnvloeden?

“Er zijn wel mensen die geen droomslaap hebben, maar da’s uiterst zeldzaam. We kunnen stellen dat iedereen elke nacht droomt, zelfs al heb je er geen herinnering aan ‘s ochtends. Het zegt niets over de kwaliteit van je slaap of brein als je geen droomervaring heb, maar veeleer iets over de slaapduur. Hoe langer je slaapt, hoe groter de kans dat je droom zich in je herinnering nestelt.”

“Andere mensen zijn zich heel bewust van hun dromen en vinden ze bijna té levensecht. Dat zou een remslaapgedragsstoornis (rapid eye movement sleep behaviour disorder of RBD) kunnen zijn. Iemand met RBD voert zijn of haar dromen uit: schoppen, schreeuwen, slaan, grijpen en zelfs uit bed springen. Als ze uit hun slaap worden gehaald, kunnen de patiënten zich hun droom vaak wel herinneren, maar weten ze niet dat ze hebben bewogen.”

(lees verder onder de foto)

“Kan je stoppen met dromen? Niet echt. Mensen met steeds terugkerende nachtmerries proberen we te helpen met medicatie die de dromen onderdrukt. Anderzijds zijn er technieken om te leren omgaan met dromen. Wie die beheerst, wéét dat hij/zij aan het dromen is en kan de inhoud sturen: het zogenaamde lucide dromen. Sommige mensen kunnen dat vanzelf, maar je kan ook leren om een beter einde te breien aan je nachtmerrie.”

“Dream Rehearsal Therapy is ook een mogelijkheid, een cognitieve herstructureringstechniek waarbij je overdag het scenario van je nachtmerrie herschrijft. Als angst blijft overheersen tijdens het dromen, en die gevoelens ook overdag spelen, is er misschien sprake van een angststoornis en kan je therapie overwegen.”

“Mijn partner klaagt dat ik snurk”

Snurken heeft geen gevolgen voor de gezondheid van de snurker zelf, maar kan de relatie met de partner wel gevoelig verstoren: ‘Ik ben al verhuisd naar de logeerkamer en nóg hoor ik hem door de muren heen ronken’.

Snurken hoeft geen dramatische proporties aan te nemen, maar als je hele bossen omzaagt en het je partner erg irriteert, stap dan naar een slaapexpert. Er kan wel degelijk iets aan worden gedaan. “Snurken heeft te maken met turbulentie in de bovenste luchtwegen en kan veel oorzaken hebben: een allergie, virale infectie...”

“Een consultatie aan een slaapspecialist en eventueel bezoek aan de slaap­kliniek kunnen uitsluitsel brengen. Verschillende oplossingen zijn mogelijk, van een operatie door een keel-neus-oorarts of een orthese die de onderkaak naar voren trekt. Algemene adviezen die we snurkers meegeven zijn: probeer wat kilo’s te verliezen, vermijd de rugligpositie (hoewel sommigen ook snurken als ze op hun zij liggen), minder je alcoholconsumptie en stop met roken. Met een gezonde levenstijl kom je al een eind ver. Maar het snurken kan ook komen met het ouder worden. De weke weefsels van de bovenste luchtwegen gaan dan immers verslappen. Als de decibels je partner te veel worden, bezoek dan een slaap­expert. Want iedereen kan stoppen met snurken.”

En dan nog deze:

Waarom knars ik met mijn tanden?

Dr. Johan Newell: “Veel mensen knarsetanden, een fenomeen dat ook slaapbruxisme wordt genoemd. Ze maken ritmische bewegingen met de onderkaak of klemmen de tanden op elkaar. Het komt vaak in episodes voor en kan stressgerelateerd zijn. Soms is het een familiale aandoening. Als het zo erg is dat het gebit erdoor beschadigd raakt, kan de tandarts een beschermingsbitje maken. Ook spierontspannende medicatie kan helpen.”

Hoe kom ik van dat gepieker af?

“Nachtpiekeren verhindert wel meer mensen om te slapen. Cognitieve gedragstherapie kan je tips geven en methodes leren om met dat piekeren om te gaan. Ontspanningstechnieken (relaxatietraining) ook. Concreet kan je voor het slapengaan een piekermoment inlassen en een lijstje maken van eventuele bezorgdheden en mogelijke oplossingen. Mogelijk slaap je dan beter in.”

Tellen de uren slaap voor middernacht echt dubbel?

“De eerste uren diepe slaap zijn kostbaar, dat klopt. Maar dat zijn ze ook als je een avondtype bent en je ze na middernacht krijgt. Dit is duidelijk een spreekwoord dat bedacht werd in tijden dat iedereen vroeg naar bed ging.”

Mijn man gebruikt zijn gsm als wekker. Hoe gevaarlijk is de straling?

“Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit wat het effect van al die elektromagnetische straling is, maar het lijkt me veiliger om de gsm wat verder weg te leggen of in vliegtuigmodus te zetten. Veel beter nog: koop een wekker en laat de gsm buiten de slaapkamer. Dan kom je ook niet in de verleiding om nog snel je mails te checken.”

