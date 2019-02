Van hometrainers naar aerobic en yogastudio’s: de evolutie van fitness Liesbeth De Corte

20 februari 2019

15u16

Bron: Women's Health, Harper's Bazaar 0 Fit & Gezond In een fitness, met de hulp van een persoonlijke trainer, via streamingvideo’s online, via apps of in je eentje. Vrouwen die willen sporten, hebben tegenwoordig tal van keuzes. Maar dat is niet altijd zo geweest. Meer zelfs: ruim 70 jaar geleden was het ‘not done’ om als vrouw te zweten in het openbaar. Een overzicht van de evolutie van fitness.

Jaren 20

In de jaren 20 konden sportliefhebbers zich naar hartenlust in het zweet werken op een hometrainer. Wist je dat er zelfs hometrainers waren voorzien op de Titanic? Al is er wel één groot verschil met nu: vrouwen moesten nog hun gewone kledij dragen terwijl ze lustig op de pedalen trapten.

Had je geen hometrainer ter beschikking? Dan was er een kleine minderheid die bokste of work-outs met gewichten uitvoerde.

Jaren 30

Tijdens de jaren 30 werd er nog steeds héél vreemd gekeken naar vrouwen die zweetten in het openbaar. Machines en apparaten om thuis te sporten zaten die tijd dus in een opmars.

Daarnaast hebben Elizabeth Arden en Helena Rubinstein, 2 grande dames in de cosmetica-industrie én grote concurrenten van elkaar, een grote rol gespeeld voor het fitnesswereldje. Ze waren de eersten die ‘salons’ voor vrouwen hebben geopend en het idee lanceerden dat dames hun uiterlijk en fysiek voorkomen in eigen handen konden én mochten nemen.

Jaren 40

Na de salons van Arden en Rubinstein doken er steeds meer gelijkaardige initiatieven op. Langzaam maar zeker werd het meer aanvaard dat vrouwen zich in het openbaar (letterlijk) in het zweet werkten. Meestal lag de focus echter op afvallen. Het schoonheidsideaal was dan ook eerder dun in plaats van gespierd. In plaats van fitness werd er dan ook gesproken over ‘reducing salons’, oftewel studio’s om af te vallen.

Jaren 50

In eerste instantie was afslanken nog altijd het belangrijkste doel. Op een bepaald moment kwam er zelfs een zogenoemd slimming suit op de markt, een plastic pak waarin vrouwen moesten sporten zodat ze sneller zouden afvallen. Maar naar het einde van de jaren 50 toe begon de focus lichtjes te verschuiven. Dat was vooral te danken aan fitnessgoeroes van op de buis, zoals Jack LaLanne en Debbie Drake.

Ook yoga viel steeds meer in de smaak. Het was de ideale bezigheid voor vrouwen die wilden bewegen én ontspannen. Indra Devi was een van de eerste yogi’s die lessen gaf in Hollywood. Ondertussen staat ze bekend als de vrouw die yoga naar het westen bracht.

Nu sporten voor vrouwen uit het verdomhoekje kwam, werd er ook steeds vaker sportkledij gemaakt voor dames. Denk maar aan leggings of nauwsluitende maillots.

Jaren 60

Vanaf de golden sixties gingen vrouwen pas echt bewegen zonder de weegschaal in het achterhoofd te houden. Er was steeds meer interesse voor de oefeningen en work-outs an sich. Het gevolg: er kwamen meer mensen opdagen voor lessen, en sommigen deden zelfs een beroep op privétrainers.

Tijdens de jaren 60 doken er ook 2 opvallende nieuwe sporten op. De eerste is aerobics. De sport werd geïntroduceerd door fysioloog Kenneth Cooper, trouwens ook de uitvinder van de gevreesde Cooper-test. Een tweede sport die steeds populairder werd was de barre-work-out. Die werd ontwikkeld door de Duitse danseres Lotte Berk. Nadat ze haar rug had geblesseerd zocht ze een manier om haar dansroutine te combineren met haar revalidatie-oefeningen. Dat leverde een mix van ballet, yoga en pilates op.

Jaren 70

Steeds meer dames gingen joggen, aerobics bleef aan populariteit winnen én sportlessen werden steeds origineler. Kijk maar naar de opkomst van Jazzercise, een soort combinatie tussen rolschaatsen en ballet. Het feit dat vrouwen steeds vaker gingen sporten, had trouwens een opvallend gevolg: vanaf de jaren 70 werden er voor het eerst sportbeha’s verkocht.

Jaren 80

Tijdens de eighties werd aerobics pas een echte hype. De voornaamste reden? Jane Fonda. Nadat de actrice en fitnessgoeroe een boek had uitgebracht, was ze de eerste om ook work-outvideo’s te maken. Met veel succes. Tot op de dag van vandaag linken we de fluo turnpakjes, scheve staarten en beenwarmers nog steeds aan aerobics en de jaren 80.

Ook het schoonheidsideaal begon te veranderen: spieren waren niet langer dingen die je moest verstoppen. Integendeel, het werd iets om trots op te zijn als vrouw.

Jaren 90

Hardlopen is altijd al een populaire sport geweest, en dat was tijdens de jaren 90 niet anders. Wel nieuw waren de flashy outfits die gedragen werden tijdens de looptochtjes. Onder meer sterren als Madonna gaven daarbij het goede voorbeeld.

Na de boom van aerobics, werd er ook steeds creatiever nagedacht over de fitnesslessen. Onder meer cardio- en krachttraining wonnen aan populariteit. Vrouwen zelf gingen ook steeds vaker op zoek naar personal trainers voor individuele work-outs, die goed aansloten bij hun sportieve noden en doelen.

2000 tot ...

Tegenwoordig vind je op elke hoek van de straat bij wijze van spreken wel een fitness of sportstudio. HIIT, or high-intensity interval training, indoor cycling, luchtyoga, ... er is voor ieder wat wils.