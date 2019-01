Van 'going commando' tot je kamer opruimen: 5 bizarre dingen die je helpen om sneller in te slapen Nele Annemans

21 januari 2019

17u11

Bron: Elite Daily 0 Fit & Gezond Lig jij net zoals ondergetekende bijna elke nacht uren naar het plafond te turen vooraleer je de slaap kan vatten, alle trucjes inclusief schaapjes tellen ten spijt? Dat is op z’n zachts gezegd, vervelend. Maar blijkbaar zijn er een aantal dingen die het inslapen bevorderen, die niks met kamillethee, ademhalingstechnieken of schaapjes tellen te maken hebben.

1. Een glas water drinken voor het slapengaan en als je wakker wordt

Volgens dokters Kirti Salwe Carter en Rob Carter, auteurs van het boek “The Morning Mind”, hebben je hersenen ‘s morgens een kleinere massa doordat je voor een langere periode niet gehydrateerd bent. “Daarom is het belangrijk om zowel ‘s morgens als voor het slapengaan een glas water te drinken. Een groter, gehydrateerd brein zorgt voor een verhoogde bloedstroom, meer zuurstof en een verhoogde beschikbaarheid van voedingsstoffen waardoor je concentratie, je stemming én je slaap verbeteren.”

2. De juiste slaaphouding

Ook de positie waarin je slaapt beïnvloedt je slaappatroon volgens de Carters. “De beste slaaphouding is op je rug, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je nek en hoofd in een lijn liggen met je lichaam. Is je kussen te groot, dan duwt het je hoofd naar voren waardoor de wervelkolom onnatuurlijk gebogen wordt wat uiteraard nefast is voor je rug én slaap.”

3. Lezen bij kaarslicht

“De aanmaak van het hormoon melatonine is van vitaal belang voor een goede nachtrust en heeft duisternis nodig om geproduceerd te worden”, vertellen de dokters. “Om die aanmaak niet in het gedrang te laten komen, moet je dus de blootstelling aan kunstlicht beperken in de uren voordat je naar bed gaat. Lees je graag nog wat in bed? Doe dan een kaarsje branden. Dat verstoort je slaap een pak minder dan die veel te felle nachtlamp.”

4. Going commando

Het klinkt misschien een beetje raar maar volgens huwelijks- en gezinstherapeut Ibinye Osibodu-Onyali is going commando of je ondergoed uittrekken een symbolische manier om de stress van die dag los te laten. “Probeer om nooit ondergoed te dragen onder je slaapkleding of, als dat ook goed aanvoelt, slaap helemaal naakt. Dat zal je een ultiem gevoel van opluchting geven waardoor je sneller inslaapt.”

5. Je kamer opruimen

Een opgeruimde kamer kan je helpen om beter te slapen. Een rommelige kamer vertaalt zich immers vaak in een rommelige geest. Volgens een enquête uit 2017 bij meer dan 1.000 volwassenen gaf 37% aan dat ze zich pas volledig kunnen ontspannen nadat hun huis volledig opgeruimd is. Wil je beter worden in het opruimen? Wij verzamelden hier alvast Marie Kondo’s beste tips.