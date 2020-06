Van fruitzuren tot laserpeelings: dermatoloog legt uit hoe je acnélittekens wegwerkt Valérie Wauters

17 juni 2020

10u03 0 Fit & Gezond Via Instagram deelde radiopresentator Tom De Cock eerder deze week een Via Instagram deelde radiopresentator Tom De Cock eerder deze week een foto uit de oude doos. Daarop is hij te zien als puber, met een gezicht vol acné. “Die kop vol acnékraters is meteen ook de reden waarom ik een stoppelbaard laat groeien”, aldus de presentator. Maar hoe los je dat op als vrouw? Wij vroegen het aan dermatoloog Ingrid Van Riet.

Een weelderige baard laten groeien is als vrouw niet meteen een optie. Gelukkig bestaan er heel wat andere mogelijkheden om littekens weg te werken. “Eerst en vooral hangt de behandeling van deze littekens erg af van je huidtype”, steekt dermatoloog Ingrid Van Riet van wal. “Een acnélitteken is eigenlijk een verandering in de structuur van de dermis (lederhuid, nvdr.). Dat wil zeggen: in het levende deel van de huid, waar het collageen, de bloedvaten en de pigmenten zitten. De meeste acnélittekens zorgen ervoor dat er een deuk of krater in de huid ontstaat, die op één of andere manier moet uitgevlakt of weggewerkt worden.”

Voor oppervlakkige littekens: peelings, maskers en zuren

Wie op het internet rondsurft komt al snel de tip tegen om met citroensap aan de slag te gaan om komaf te maken met milde littekens. “Dat is inderdaad een optie”, geeft Van Riet aan. “Want met zuren ga je terug naar de tijd van de oude Grieken, die gebruik maakten van melkzuur in hun schoonheidsrituelen. Dat ingrediënt vind je nu trouwens nog altijd in bepaalde peelings. Het is dus geen fabel dat bepaalde zuren peelende eigenschappen hebben. Zit er daarnaast vitamine C in je zuur – zoals bijvoorbeeld het geval is bij ananassap of citroensap – dan heeft het ook nog eens een antioxiderende werking. In principe kunnen deze middeltjes dus zeker geen kwaad, al is het de vraag hoe effectief ze in werkelijkheid zijn.”

Uiteraard bestaan er ook heel wat peelings die verkocht worden bij de apotheek of in de parfumerie die samengesteld worden op basis van deze fruitzuren. Door een combinatie van verschillende ingrediënten werken ze vaak efficiënter dan simpelweg met een citroen of ananas over je gelaat te wrijven. “Ik raad mijn patiënten zo’n peeling vaak aan in combinatie met bijvoorbeeld een laserbehandeling”, zegt Van Riet. “Door wekelijks of tweewekelijks een fruitzuurpeeling te gebruiken, kan de huid zich continu bijven vernieuwen en verbeteren en wordt het makkelijker om littekens weg te werken.”

“Bij een zachte littekenvorming raad ik ook kleimaskers aan. Want in de meest gevallen is een acnégevoelige huid ook een vette huid, en laat een kleimasker daar nu net heel geschikt voor zijn. De klei in zo’n masker droogt op je gelaat. Hierdoor neemt het masker niet alleen de aanwezige talg goed op, maar geeft het ook een zachte fysische peeling.”

Het zwaardere werk: fillers en lasers

Zijn je littekens minder oppervlakkig, dan is het iets zwaardere werk aangewezen. “Sommige littekens zijn vergelijkbaar met een deuk in de carrosserie van je wagen”, weet Van Riet, “Ze zijn niet al te diep en kunnen er als het ware weer ‘uitgedeukt’ worden. Dat doen wij door bijvoorbeeld gebruik te maken van een filler. Dat is een hyaluronzuuroplossing die we onder de huid inspuiten, waardoor die weer mooi effen gaat liggen en er van het deukje weinig tot niets meer te zien is.”

Sommige littekens zijn net iets minder makkelijk weg te werken en vragen een intensievere behandeling. Die is er in de vorm van bijvoorbeeld een laserpeeling. “Er bestaan verschillende types van laserpeelings, waarbij we vaak gebruik maken van de fractional laser voor de behandeling van acnélittekens”, verklaart de dermatoloog. “Deze laser werkt in kleine puntjes, waardoor er tussen de huid die gelaserd is en de huid die dat niet is plaatsjes ontstaan waar genezing kan optreden. Let wel, een laserbehandeling gebeurt altijd in overleg met de dermatoloog, omdat ze erg afhankelijk is van je huidtype.”