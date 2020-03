Van fangotherapie tot de kur: 10 Europese welzijnstradities die iedereen eens moet uitproberen Ann Laenen

05 maart 2020

11u09

Bron: The Guardian 0 Fit & Gezond Europa is de thuisbasis van enkele van de gelukkigste en gezondste landen ter wereld. Opvallend: België staat voor beide criteria niet eens in de top tien. Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar niet getreurd: wij zochten en vonden tien Europese welzijnstradities die ons happy én healthy kunnen maken.

IJsland: vis eten

IJsland is het derde gezondste land ter wereld, na Spanje en Italië. Althans dat blijkt uit de landenindex van Bloomberg in 2019, die de algemene gezondheid van 169 landen wereldwijd in kaart brengt. Hoe het komt dat die IJslanders zo gezond zijn? Dankzij hun Scandinavische dieet, dat bestaat uit een gematigde consumptie van vetten en eiwitten, koolzaadolie, wilde bessen, wortelgroenten en enorm veel verse vis. Denk daarbij aan schelvis, haring en kabeljauw.

Italië: fangotherapie

“Fango” is Italiaans voor “modder”, en fangotherapie is dus een schoonheidsbehandeling waarbij verschillende soorten modder gemengd worden met mineraal- of thermaal water. Het is het meest effectief als een zachte, reinigende behandeling en heeft een ontspannende, antistresswerking die de kans op hoge bloeddruk, vermoeidheid, slechte geestelijke gezondheid en zelfs hartziekten zou verminderen.

Griekenland: het mediterrane dieet

Het mediterrane dieet bestaat voornamelijk uit verse groenten en fruit, peulvruchten, olijfolie, noten en zaden, vis, kip en volkorenproducten. Rood vlees en melkproducten mogen ook, maar met mate. De voordelen zijn opmerkelijk groot: de levensverwachting stijgt, een betere hartgezondheid, een lager risico op depressies, diabetespreventie en -verlichting - en zelfs betere sportprestaties.

Finland: contrasttherapie

De saunacultuur bestaat in heel Europa, maar is nergens zo diepgeworteld als in Finland. Daar vind je ongeveer één faciliteit voor elke twee Finnen die er wonen. Bij contrasttherapie moet je jezelf eerst tot het uiterste drijven in een gemeenschappelijke sauna met een zeer hoge temperatuur, om vervolgens af te koelen in koud water of sneeuw. De afwisseling van warm naar koud zorgt voor een stimulatie van de bloedsomloop.

Frankrijk: sofrologie

Een dynamische relaxatiemethode die zowel zittend als staand beoefend wordt. De methode werd in de jaren 60 ontwikkeld door de Colombiaanse neuropsychiater Alfonso Caycedo en is nu nog steeds erg gebruikelijk in Frankrijk. Sofrologie combineert oosterse en westerse invloeden, meditatie, ademhalingstechnieken, zachte bewegingen, positieve psychologie en visualisatie om een gevoel van rust en controle te geven.

Denemarken: hygge

Bij hygge staan gezelligheid en goed gezelschap centraal. Het is belangrijk om een fijne, warme sfeer te creëren en daarnaast te genieten van de goede dingen in het leven. Een klein beetje hakuna matata, dus.

Nederland: uitwaaien

Deze spreekt voor zich, toch? Tijd doorbrengen in de natuur en frisse lucht opsnuiven zorgen voor een verhoogd vitamine D-gehalte, een beter humeur, een goede concentratie en een kleiner risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten, vroegtijdige sterfte, vroeggeboorte, stress en hoge bloeddruk. Slechts twee uur per week uitwaaien heeft al effect.

Spanje: de siësta

Een siësta is een kort middagdutje dat ontstond in Spanje om de boeren een rustpauze te gunnen als de zon haar hoogste positie bereikt had. De traditie blijft populair in het land, want tijdens de zomermaanden blijven veel winkels dicht tussen 14 en 17 uur. Een siësta blijkt niet alleen het perfecte excuus voor een dutje, het voorkomt ook hartziekten en verbetert de hersencapaciteit.

Zweden: fika

Bij fika wordt het werk of een andere dagelijkse bezigheid onderbroken door een drank- of eetpauze. Het is vergelijkbaar met de westerse koffiepauzes waarbij sociale interactie centraal staat. Fika maakt sociale interactie en sterkere relaties mogelijk, waardoor het gevoel van positiviteit, rust en creativiteit toeneemt.

Duitsland: de kur

De kur is een pauze waarbij werknemers gedurende twee of drie weken hun intrek nemen in een kuuroord of spa. Zelfs vandaag kan een kur voorgeschreven en zelfs betaald worden via het Duitse (en Oostenrijkse) gezondheidszorgsysteem, als erkenning voor het feit dat gezonde en ontspannen werknemers productiever zijn. De bekendste kurbestemmingen zijn Baden-Baden en Bad Ems in Duitsland.