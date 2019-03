Van een beter zelfbeeld tot sneller afvallen: daarom slaap je beter naakt Nele Annemans

14 maart 2019

17u16

Bron: Women's Health

1. Je valt sneller in slaap

Volgens de National Sleep Foundation heeft de tijd die je nodig hebt om in slaap te vallen een directe invloed op je slaaptevredenheid. Echt verrassend is dat natuurlijk niet aangezien urenlang turen naar het plafond en eindeloos schaapjes tellen niemands slaap ten goede komt.

Een goede manier om sneller in slaap te vallen is door je lichaamstemperatuur te verlagen. Die lagere temperatuur is een signaal voor je lichaam dat het tijd is om naar naar bed te gaan en de meest eenvoudige manier om dat te doen is - naast je verwarming enkele graden lager te zetten - geen kleding te dragen terwijl je slaapt.

2. Je slaapt beter

Het verlagen van je lichaamstemperatuur brengt je niet alleen sneller naar dromenland, het verbetert ook je slaapkwaliteit. “Een lagere lichaamstemperatuur, die je kan bereiken door naakt te slapen, zorgt ervoor dat je dieper slaapt”, aldus slaapspecialist Christopher Winter. Dokter Winter vertelt ook dat 18 °C de beste temperatuur is die het meest bevorderlijk is voor je slaap. Weet ook dat je lichaamstemperatuur door de nacht heen vaak verandert. Daarom is het ook aan te raden om meteen je kleding uit te doen als je in bed gaat. Zo kan je je temperatuur beter regelen met je lakens, in plaats van je slaap te verstoren door elke keer een laag kleding uit te doen.

3. Het verbetert je relatie

Mensen die naakt dutten, zijn gelukkiger in hun relatie. Dat blijkt althans uit een studie waarbij 1.000 getrouwde of samenwonende Britten ondervraagd werden. Zo gaf 57% van de naaktslapers aan dat ze gelukkig waren in hun relatie, tegenover 48% van de pyjamadragers die hetzelfde voelden. Slechts 38% van de onesiedragers (inderdaad, die zijn er ook) zei dat ze blij waren met hun relatie. De reden hiervoor? “Huid-op-huidcontact zorgt ervoor dat het kalmerende stofje oxytocine vrijkomt, waardoor de intimiteit tussen partners meer aangewakkerd wordt”, aldus dokter Winter.

4. Je stress en angst verminderen

De oxytocine die vrijkomt door het huid-op-huidcontact vermindert ook je stress. Maar ook mensen die alleen slapen plukken er de vruchten van. Dokter Winter: “Alleen al door je kleding uit te trekken net voordat je naar bed gaat, werkt stressverlichtend. En hoe meer ontspannen je je slaapkamer in wandelt, hoe groter de kans dat je beter slaapt.”

5. Je zal meer vrijen

Er gaat niets boven huid-op-huidcontact om je in de mood te brengen. De kans dat je vaker vrijt als je naakt slaapt, is dus erg groot. Want zeg nu zelf: hij mag dan wel erg comfy zijn, echt sexy is zo’n onesie helaas niet.

6. Het is goed voor je vagina

Door naakt te slapen kan je vulva, ofwel het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan, beter ademen. “De vulva is een erg afgesloten deel waar veel zweet en talg geproduceerd en veel vocht vastgehouden wordt. Die vochtige omgeving zorgt voor meer wrijving, waardoor irritaties kunnen ontstaan. Kies daarom overdag het liefst voor een absorberende, ademende stof zoals katoen en probeer te slapen zonder slip”, vertelt professor Hans Verstraelen, vulva-arts en coördinator van de zorg voor aandoeningen van de vulva en vagina binnen de Vrouwenkliniek van het UZ Gent.

7. Het bevordert gewichtsverlies

Een kleine recap: slapen in je adamskostuum helpt je lichaamstemperatuur te verlagen, waardoor de kwaliteit van je slaap bevorderd wordt. En hoe beter je slaapt, hoe groter de kans dat je afvalplannen ook zullen lukken. Een andere reden waarom naakt slapen je kan helpen in de strijd tegen de kilo’s, is omdat je je lichaam dwingt meer energie (lees: calorieën) te verbruiken om warm te blijven.

8. Je ziet er jonger uit

Een kwalitatieve slaap is essentieel voor de afscheiding van je groeihormoon. Dat groeihormoon helpt immers bij het herstellen en de groei van weefsels en cellen waardoor je er langer jonger blijft uitzien.

9. Je zelfbeeld krijgt een boost

Naakt slapen is dé perfecte manier om je (letterlijk) beter in je vel te voelen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Je zal immers meer vrede krijgen met je lichaam waardoor je je zelfbeeld verbetert.