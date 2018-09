Van collageen tot biotine: beautysupplementen zijn hot, maar werken ze ook écht? Nele Annemans

26 september 2018

14u03

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond Doffe huid? Dan neem je daar gewoon een pilletje voor. Groeit je haar niet snel genoeg? Idem dito. Nog een stapje verder? Dan kan je ook een pil nemen om je huid te beschermen tegen de zon. Maar doen die schoonheidssupplementen ook écht wat ze beloven? Enkele dermatologen geven uitleg.

Biotine

Ongetwijfeld een van de meest populaire supplementen is biotine of vitamine B8, volgens sommigen dé oplossing tegen dunner wordend haar en het geheime wapen om haargroei te stimuleren. "Veel mensen gebruiken biotine om hun nagels en haren sneller te laten groeien, maar daar is helaas nog geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor", vertelt Lauren Ploch van het Georgia Dermatology and Skin Center. Het goede nieuws? "Het is wél bewezen dat biotine je haar en nagels sterker maakt." Maar of je daarvoor een supplement moet nemen is twijfelachtig, een biotinetekort komt immers zelden voor.

Collageen

Collageen is een eiwit dat een belangrijk onderdeel is van je huid. Naarmate je ouder wordt, maakt je lichaam minder collageen aan waardoor de elasticiteit van je huid achteruit gaat en fijne lijntjes sneller zichtbaar worden. Niet verwonderlijk dat zovelen zich laten verleiden om hun collageen aan te vullen met drankjes of supplementen die het eiwit bevatten. Maar werkt het ook echt? "Helaas is de inname van collageen via een drankje of supplement meestal ondoeltreffend omdat het grotendeels wordt afgebroken door je spijsverteringsstelsel", aldus dokter Gabriel Martinez-Diaz van MD Aesthetics & Dermatology. "Totdat er écht wetenschappelijk bewijs is, raad ik mijn patiënten dan ook vooral aan om hun huid te beschermen tegen de zon, en dus elke dag een zonnecrème te smeren met een hoge zonnebeschermingsfactor (SPF) en een gezonde levensstijl na te streven, wat wil zeggen: zoveel mogelijk suiker vermijden, niet roken en niet te veel alcohol nuttigen", voegt dermatologe Ashley Kittridge eraan toe.

Zonbeschermende supplementen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat polypodium leucotomos, een varenextract dat zit in capsules van Heliocare, helpt om je te beschermen tegen de zon. Maar betekent dat dat je je voortaan helemaal niet meer hoeft in te smeren? Absoluut niet! "De capsules zijn zeker geen alternatief voor zonnebrandcrèmes. De schaduw opzoeken, uit de zon blijven tussen 12 en 15u én je insmeren met een zonnecrème zijn dé belangrijkste manieren om beschadiging door de zon te voorkomen. Mensen die huidproblemen hebben ten gevolge van blootstelling aan de zon, kunnen wel zo'n capsule nemen om extra beschermd te zijn", vertelt medisch en cosmetisch dermatoloog Dhaval Bhanusali.