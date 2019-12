Van bilnaadzonnen tot drinkbare kristallen: de 10 wellnesstrends van 2019

Na de blauwe bes, avocado, rode biet, bloemkool en kokosnoot, heeft een nieuwe groente het dit jaar tot de status van superfood geschopt: de paddenstoel. Naast de traditionele soorten die je in de supermarkt vindt, duiken plots ook exotische varianten als reishi, chaga en cordyceps op in poedervorm als toevoeging aan koffie, thee, chocolade en zelfs huidproducten en douchegels. In hun eetbare vorm zijn paddenstoelen doorgaans laag in calorieën en vormen ze een goede bron van proteïne en vezels, én zijn ze rijk aan antioxidanten.

Wist u trouwens dat paddenstoelen – net als de mens – vitamine D aanmaken wanneer ze worden blootgesteld aan de zon? Echt een superfood die naam waardig, dus.

2. Gun je bilnaad ook wat zon

Wanneer we op zoek gaan naar een gezondere versie van ons lichaam, belanden we niet zelden in regelrechte waanzin. Dat is alleszins wat wij dachten toen influencer Metaphysical Meagan in een Instagram-post de voordelen bezong van het bruinen van de bilnaad. Het stukje huid tussen anus en vagina/scrotum dagelijks 30 seconden lang blootstellen aan de zon zou even effectief zijn als een hele dag in de zon lopen mét kleren aan, beweerde ze.

Wie denkt de ideale manier gevonden te hebben om de grijze wintermaanden door te komen, moeten we enigszins teleurstellen: het zonnen van je bilnaad kan niet op een gezamenlijk eureka van dokters en dermatologen rekenen. Hou de benen dus toch nog maar gesloten. Of smeer in elk geval een royale laag zonnecrème. En bedank ons later maar.

3. Sinaasappel happen... onder de douche

Toegegeven: er zijn smakelijker plekken om uw dagelijkse dosis vitamine C naar binnen te werken, maar toch is het eten van een sinaasappel onder de douche niet helemaal uit de lucht gegrepen. Een Reddit-gebruiker introduceerde de trend in 2016, waarop het internet plots bol stond van mensen die een sinaasappel mee in hun douchecabine namen. Zelfs nu, drie jaar later, worden nog steeds dagelijks foto’s toegevoegd aan het – inmiddels uitpuilende – archief.

Waarom in godsnaam, denkt u? Het vruchtvlees zorgeloos met je handen en mond aan flarden scheuren zou een behoorlijk therapeutische ervaring zijn. De citrusgeur die tijdens het eten vrijkomt zorgt dan weer voor een kalmerend effect waaraan uw dure fles zeep van Rituals een puntje kan zuigen. Extra voordeel: al het kleverige sap verdwijnt nadien meteen door de afvoer.

4. De darmen zijn aan zet

De bacteriën die in onze darmen leven, zijn essentieel voor onze spijsvertering en een goede overdracht van voedingsstoffen naar de bloedbaan. Die realisatie heeft ons het voorbije jaar naar probiotica doen grijpen, die extra goede bacteriën toevoegt aan onze darmen. Ook gefermenteerde sappen zijn in trek. Allemaal goed en wel als aanvulling op een uitgebalanceerd dieet, maar verwacht niet dat één kombucha alleen die pot Ben & Jerry’s gaat wegwerken.

5. Kater? Trakteer jezelf op een infuus

Waar het enkele jaren geleden vooral supersterren als Madonna en Rihanna waren die na enkele drukke weken toevlucht zochten in een met vitamine gevuld infuus, hebben intraveneuze therapieën het vandaag tot in de mainstream geschopt. De opzet is eenvoudig: een vitaminecocktail (gevuld met onder meer vitamine D, B12 en C) wordt toegevoegd aan een hoeveelheid water die via een baxter in je lichaam sijpelt. In Londen worden zelfs baxters aangeboden aan wie af te rekenen heeft met een knoest van een kater, al behoren doorgaans vooral drukbezette zakenlui tot het cliënteel.

Klinkt te goed om waar te zijn? Wel, daar is iets van aan. Een aanzienlijk deel van de toegediende vitaminen verlaat je lichaam gewoon via je urine. Nogal sneu voor een behandeling waarvoor je toch gauw 200 euro betaalt.

6. Slapen is dé shit

Nog even door de socials van je favoriete internethuisdieren scrollen alvorens onder de wol te kruipen: tegenwoordig telt het niet meer als slaapritueel. In 2019 gingen we beseffen dat onze nachtrust wel degelijk belangrijk is en zochten we naar manieren om ze te optimaliseren. En een smartphone hoort daar – net als eten of sporten voor het slapen, of alcohol – niet meer bij. In het jaarlijkse nieuwsrapport dat Pinterest publiceert, duikt de zoekterm ‘sleep optimization’ zelfs op als een van de snelst groeiende, met een stijging van 116 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

7. Oprah goes ayurveda

In de voedingsleer van ayurveda is niet enkel wát we in ons lichaam stoppen belangrijk. De leer pleit voor een dieet dat afgestemd is op de specifieke behoeften van de persoon in kwestie en richt zich voornamelijk op de energie die we uit die voeding halen. Enkele van de opmerkelijke adviezen: het is best oké om enkel te eten wanneer je echt honger hebt, zodat er geen onverteerd voedsel in je lichaam achterblijft (met de beruchte namiddagdip als gevolg). Ook verwarmde honing is uit den boze.

Deze recente upgrade van de holistische levensstijl kan op de steun van Oprah Winfrey en – hoe kan het ook anders – Gwyneth Paltrow rekenen.

8. DNA-tests om je gezondheid te tracken

In een wereld die brandt en draait, willen we meer dan ooit vat hebben op ons lichaam. Wellnessgebruiken die we onttrekken aan onze DNA-opbouw geven ons precies dát. Uit je genetische opbouw kan je immers een hele rist aan nuttige informatie over je lichaam destilleren. Het Belgische skincarelabel Nomige gebruikt DNA bijvoorbeeld om gepersonaliseerde crèmes samen te stellen.

Maar ook om je voedingsgewoonten beter af te stemmen op je lichaam kan DNA een bron van informatie zijn. Zelfs Nestlé ontwikkelde een toepassing waarbij, aan de hand van je DNA en een bloedtest, verschillende soorten thee en smoothies worden aanbevolen met voedingsstoffen waaraan je nood hebt.

9. Het jaar van de vagina

Onder invloed van de #MeToo-beweging heeft de vagina opnieuw een verdiende plek in de spotlight gekregen, met een heel assortiment aan oliën, scrubs en vibrators als opmerkelijk gevolg. In Azië stak die trend al twee jaar eerder de kop op en werden er zelfs cleansers en moisturizers op de markt gebracht. Ook schaamhaar hoeft niet langer beschaamd weggetrimd te worden, maar beleeft een momentje op de voorgrond. Nee, die bos haar is geen luiheid, maar een statement.

Hoewel we die liefde voor de vagina alleen maar kunnen toejuichen, is de opmars van essentiële oliën toch minder gezond. De vagina is immers prima in staat zichzelf te reinigen en te hydrateren. Met die essentiële oliën breng je alleen maar de pH-balans uit evenwicht. Niet doen, dus.

10. Drinkbare kristallen voor innerlijke rust

Kristallen rukken op als toevoeging aan water, in sprays of in bad. Zo werden onder de hashtag #crystalelixir al meer dan 6.000 foto’s gedeeld van water dat met kristallen ‘verrijkt’ werd, en gaf ook model Miranda Kerr toe dagelijks water te drinken uit een fles waaraan rozenkwarts werd toegevoegd. Believers geloven dat verschillende kristallen een andere energie zouden uitstralen, en zo weer harmonie in onze drukke levens zou brengen.

Juist. Voor de duurste variant mag u algauw 500 dollar neertellen, al valt dat natuurlijk best mee in ruil voor wat innerlijke rust. Toch?