Van 10 euro per maand tot 60 euro per uur: fitness heeft zijn prijs. Topkinesist Lieven Maesschalck geeft zijn oordeel

Lieven Maesschalck. In conditie voor 10 euro per maand of 60 euro per uur, er is nogal wat verschil. Daarom: drie

Want er is een methode voor iedereen

2020 is begonnen, tijd om die sportieve voornemens in de praktijk om te zetten. “

Fit & Gezond 2020 is begonnen, tijd om die sportieve voornemens in de praktijk om te zetten. “ Want er is een methode voor iedereen én voor elk budget”, zegt sportkinesist Lieven Maesschalck. In conditie voor 10 euro per maand of 60 euro per uur, er is nogal wat verschil. Daarom: drie populaire fitnessmethodes op een rij, van een boetiekgym tot een app. Netjes vergeleken en deskundig becommentarieerd.

App

Goedkoop en voor overal

Er zijn tal van gratis bewegingsapps — zelfs de NY Times heeft er een! — maar wie meer oefeningen wilt, een eigen trainingsschema of online in competitie wilt gaan, moet voor betalende versies gaan. Die zijn nog steeds zeer democratisch geprijsd. Wie last heeft van bindingsangst en/of voorzichtig wilt starten, kan opteren voor een van de vele ‘7 minutes’ workout-apps, waarvan Seven met 30 miljoen gebruikers de populairste is.

Mijn man is al jaren betalende fan (net geen € 9,99 per maand) en dus test ik hem eerst op zijn smartphone uit, al stretchend in de living, met gewone kleren aan. De zeven minuten zijn zo voorbij en ik start een tikkeltje meer opgekikkerd aan mijn dag. Niet life changing, maar ik denk aan al die Chinezen die al stretchend in een park 100 worden. De volgende dag voel ik toch iets rond mijn buikspieren, precies daar waar verbetering welkom is. Ik download de app en ga voor de gratis full body work-out. Deze keer tackel ik de oefeningen in badjas. Iets minder handig, want ik zweet me te pletter. Zelfs zeven minuten oefenen kan intens genoeg zijn om het gevoel te hebben dat het verschil maakt en ’s anderdaags moedig verder te doen.

“Ik ken veel mensen die thuis elke dag zeven minuten sporten met een appje”, beaamt Lieven. “Beter dat dan niets. Je keuze hangt af van hoeveel budget je wil spenderen en wat je doelstelling is. Maar het belangrijkste is dát je start, dan rustig opbouwt en consequent volhoudt.”

(lees verder onder de foto)

Basisfitness

Betalen voor extra’s

Voor wie nood heeft aan wat sociale controle of graag eens onder de mensen komt, is er Basic-Fit, de grootste fitnessspeler in ons land. Goed voor een stevige 179 clubs in eigen land en meer dan 700 in Europa, waardoor je ook kunt trainen als je met vakantie bent. Bovendien heeft de keten clubs waar je op elk uur van de dag kunt sporten, Ladies Only-clubs, talloze groepslessen (5 euro per maand) en ook een gratis app die je online begeleidt.

Wie zich engageert voor een jaar, doet het meeste voordeel. Met een Comfort Lidmaatschap, het goedkoopste instapmodel, betaal je dan net geen 20 euro inschrijfgeld en 19,99 euro per maand. Je sport daarbij vier weken gratis en krijgt er een sporttas bovenop. Houd je het liever casual en wil je op elk moment je fitnessrelatie opzeggen, voeg dan de Flex-optie toe. Voor 9 euro extra per vier weken kun je zelf bepalen wanneer je er de stekker uittrekt.

Sowieso is even gratis proefrijden altijd aan te raden: voor een dagpas betaal je 8,99 euro. Wil je daarna toch liever starten met een trainer naast je zijde, dan kost die sessie je 15 euro extra.

Precies dat systeem bevalt Lieven Maesschalck: “Basic-Fit is de Ryanair van de fitnessclubs: low budget, alles basic en voor elke extra betaal je meer. Een helder, duidelijk concept. Hun toestellen zijn goed en veilig, en je haalt eruit wat je eruit wilt halen. Wil je driemaal per week de loopband op, dan kan dat. Wil je een gevarieerd programma laten uitwerken, dan kan dat ook, maar betaal je meer.”

Doordat je abonnement betaalbaar blijft, kun je ook met vrienden trainen, waardoor je dat sporten misschien wel langer volhoudt. Lieven Maesschalck: “Dat sociale aspect is niet onbelangrijk, want met vrienden sporten is altijd leuker.”

www.basic-fit.com

(lees verder onder de foto)

Boetiekfitness

Training op maat heeft prijs

Zowat elke stad heeft vandaag zijn boetiekgym waar een persoonlijke aanpak primeert, van Ctrl Gym in Brugge (foto) tot The Brick in Antwerpen.

Je betaalt er meer — in Ctrl Gym 99 euro per maand — maar traint in fijne omstandig­heden met trainers die je voortdurend corrigeren tijdens die high intensity interval-training. Een fitnessclub voor meerwaardezoekers, quoi.

Wie een persoonlijke aanpak wilt, opteert voor de Small Group Training (vanaf 20 euro per training) en traint een halfuur lang intensief met maximaal vier personen.

Personal Training gaat nog een stap verder: een uurtje één op één afzien onder begeleiding vanaf 60 euro. “Ik pak dingen graag grondig aan en verkies zelf deze vorm van trainen”, zegt Lieven Maesschalck. “Je gedetailleerd laten screenen en volledig laten uitmeten om daarna een programma op maat te laten samenstellen volgens je doelstellingen. Zo weet je niet alleen of je resultaat boekt, maar worden je vorderingen ook grondig bijgehouden. Je krijgt dus optimale begeleiding in een mooi kader. En als je met vrienden traint, is het ook gewoon leuk. Al staat er wel een prijs tegenover.”

www.ctrlgym.be

Wij bundelen alle adviezen van experts over voeding en beweging binnen Jouw Gezondheid.