Valse vrienden: deze voedingsmiddelen zijn lang niet zo gezond als je denkt

Fit & Gezond Probeer je gezond te leven? Dan heb je vast een aantal ‘valse vrienden’ in huis: voedingsmiddelen die gezond lijken, maar het – sorry – niet echt zijn. Goed nieuws: er bestaan voor elk gezonde alternatieven.

Smoothies

Smoothies zijn al een tijdje enorm populair. Ze zitten boordevol fruit en bevatten geen toegevoegde suikers. En toch zijn ze niet zo gezond als we denken. Een smoothie bevat vaak meer dan de aanbevolen twee à drie stukken fruit per dag. Daardoor krijgen we te veel, weliswaar natuurlijke, suikers binnen. Bovendien worden de vezels gebroken als je fruit mixt. De suiker komt daardoor meteen in je maag terecht, van waaruit hij via de darmen rechtstreeks opgenomen wordt in het bloed. Daar bouwt suiker zich op, met als gevolg dat je sneller gaat verdikken. Een stuk fruit is een betere optie. Of ook: een groene smoothie met bijvoorbeeld komkommer, selder, spinazie en één appel.

Glutenvrije koekjes

Kilo’s verliezen dankzij glutenvrije koekjes in plaats van gewone? Niet zo gezond als je denkt. Glutenvrije producten worden gemaakt van een mengeling van graansoorten zonde gluten zoals mais, boekweit, rijst, haver en zetmeel. Tot zover is daar niets mis mee. Maar er worden wel nog steeds vetten en suikers aan toegevoegd, net zoals in andere koekjes. Ga voor gezonde tussendoortjes zoals noten, fruit of muesli.

Yoghurt met 0% vet



Wist je dat een potje volle natuuryoghurt zonder suiker minder calorieën (80 kcal) bevat dan een potje magere fruityoghurt met suiker (107 kcal)? Magere natuuryoghurt blijft natuurlijk wel magerder (en bevat dus minder calorieën) dan volle natuuryoghurt. De verborgen dikmaker is dus magere fruityoghurt mét suiker.

Groentechips

Het ziet er mooi uit tijdens het aperitief, en het klinkt gezond. Maar het verschil tussen groente- en aardappelchips is zo goed als onbestaande. Wortel-, bieten- of pastinaakchips bevatten net zoveel vet en calorieën als ‘gewone’ chips en het zoutgehalte is ook vergelijkbaar. Op zoek naar een gezond hapje? Kies voor wortel- of komkommerreepjes of bloemkoolroosjes. Of ga op zoek naar gedroogde groentechips die gekookt zijn zonder olie. Check daarvoor de verpakking.

Agavesiroop

De agave is een plant die vooral in Mexico groeit. De lage GI of glykemische index maakt van agavesiroop een populaire ‘natuurlijke’ suikervervanger. Maar de GI is maar een van de vele dingen die je in acht moet nemen bij het effect van zoetstoffen op je gezondheid. Agave bevat namelijk grote hoeveelheden fructose, waardoor het net zo ongezond is als gewone suiker. Fructose doet, in tegenstelling tot glucose, de bloedsuikerwaarden niet meteen stijgen, maar wel op lange termijn. En dat veroorzaakt heel wat gezondheidsnadelen zoals gewichtstoename, vetophoping rond je buik, de stijging van triglyceriden (de vetten in je bloed, red.) en een hoge bloeddruk. Gezondere alternatieven zijn ahornsiroop of stevia.

Granola

Granen, oliehoudende zaden en gedroogd fruit zijn de basis van granola. Klinkt gezond, maar de voorverpakte varianten uit de supermarkt zijn meestal stiekem ongezond. Tijdens het productieproces worden soms onnodige toevoegingen van chocolade, suiker, siroop, honing en vet gedaan. Die hebben geen invloed op je verzadigingsgevoel, dragen niets bij aan je gezondheid en laten het totale caloriegehalte serieus stijgen. Gelukkig zijn sommige voorverpakte granola’s wel echt gezond (zonder die toe- voegingen). Check dus de verpakking. Of maak je granola zelf.

Rijstwafels

Licht in je hand én in je mond. Bijna geen vet of toegevoegde suikers en heel weinig calorieën per wafeltje. Zo vermommen rijstwafels zich als het ideale tussendoortje. En toch zijn ze niet zo gezond. Ze worden gemaakt van witte rijst en die doet je bloedsuikerspiegel stijgen, wat leidt tot een piek in insuline en een grotere vetopname. Amandelnoten of cashewnoten zijn een veel gezondere optie.

Lightfrisdrank

Het lage aantal calorieën per liter maakt lightfrisdrank immens populair. Maar álle frisdranken – ja, ook light en zero – bevatten zuren, en die zijn een rechtstreekse aanslag op je gebit en maag. Je lichaam en geest hydrateren is belangrijk. Ga voor minstens anderhalve liter water per dag, en geef het een extra toets door wat munt, schijfjes citroen of ander fruit toe te voegen.