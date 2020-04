Valerie De Booser volgt sapjeskuur als detox voor haar lichaam, maar werken die ook écht?

Valerie De Booser (40) heeft lange tijd te kampen gehad met een immuunziekte, waardoor ze vaak heel moe was. “Eigenlijk heeft Valerie zich kapotgewerkt”, zei haar ex Koen Wauters daar zelfs over. “Maar ik doe nu twee keer per jaar een sapjeskuur van Munch.superfood”, vertelt Valerie op haar Instagramstories. “Je drinkt daarbij zes sapjes per dag met groenten en/of fruit. Zo’n kuur van drie à vier dagen heeft alleen maar voordelen. Je hebt minder drang naar suiker, je huid ziet er beter uit en je hebt meer energie. En ja, dit is een detox. Het geeft je maag, spijsverteringsstelsel en je lever een pauze en elimineert schadelijk voedsel. Zo geef je je lichaam supervoeding die je cellen geneest.”

Tijdens die kuur eet Valerie niks. “De eerste dag en avond zijn het ergste”, zegt ze. “Dat is echt afkicken en een beetje afzien. Ik eet normaal gezien heel veel en heb altijd honger, maar dat hongergevoel gaat wel weg. Ik heb gekozen voor een kuur van vier dagen omdat ik het zo heb uitgehangen de laatste tijd en mijn darmen eens wilde laten rusten. Of het lekker is? De groene sapjes in de ochtend zijn het moeilijkst, maar ze zijn wel allemaal lekker.”

Je lichaam heeft geen detox nodig, je lever doet alle ontgifting al voor jou Diëtiste Sanne Mouha

Maar hoe gezond zijn die sapjes nu echt? Diëtiste Sanne Mouha is kritisch. “Allereerst heeft je lichaam geen detox nodig. Je lever doet alle ontgifting al voor jou. Het enige wat je moet doen om je lichaam helpen te detoxen is voldoende drinken, gezond eten en alcohol beperken. Je maag, spijsvertering en lever hoeven ook geen rust te krijgen.”

Bovendien gaan er heel wat voedingsstoffen verloren volgens Mouha. “De sapjes bevatten enkel groenten en fruit, wat eigenlijk betekent dat ze louter uit vocht en natuurlijke suikers bestaan. Er blijven immers amper positieve stoffen over. Vitamines zijn erg gevoelig aan lucht én licht. Doordat ze kant-en-klaar verpakt zijn in doorzichtige flesjes hou je dus maar een minimum aan vitamines over. En ook de vezels gaan verloren als het fruit en de groenten geperst wordt.”

Mineralen blijven daarentegen wel behouden. “Mineralen zijn veel stabieler dan vitamines. De sapjes bevatten dus wel nog een geconcentreerde hoeveelheid mineralen zoals ijzer, fosfor en kalium.” Al hoef je daarvoor geen sapjes te drinken volgens de diëtiste. “We krijgen op zoveel manieren mineralen binnen, dat als je gewoon gezond en gevarieerd eet, het niet nodig is om die sapjes te drinken.”

Survivalinstinct

Dat Valerie haar drang naar suiker is afgenomen, kan wel kloppen volgens Mouha. “De sapjeskuur is heel duidelijk: zes sapjes per dag en that’s it. Dat is ook de kracht van zo’n dieet. Je komt niet in de verleiding om naar snoep of chocolade te grijpen, net omdat het gewoon niet mag. Daarnaast schakelt je lichaam over op zijn survivalinstinct. Zodra het merkt dat het minder binnenkrijgt, gaan je behoeftes ook anders liggen waardoor je drang naar suiker en bij uitbreiding vetten vermindert.”

Maar doordat je zo weinig binnenkrijgt en de switch zo drastisch is, loeren ook ongemakken op hoek. “Je krijgt weinig energie binnen, verandert drastisch je eetgewoontes en creëert een hongergevoel. Daardoor kan je je fysiek wat minder goed voelen. Denk aan hoofdpijn, maagpijn, een veranderende stoelgang etc.”

Placebo-effect

Toch gaf Valerie aan net meer energie te hebben. Mouha: “Het kan zeker zijn dat Valerie meer energie voelt, al zal dat eerder psychologisch zijn. Je volgt de kuur om je beter te voelen, waardoor je ook daadwerkelijk gaat denken dat je je beter voelt. Het gaat dus om een soort placebo-effect.”

Conclusie? “Ik zou het dieet niet aanraden, maar voor sommigen kan het wel helpen om de switch naar een gezond eetpatroon te maken, zeker nu we met z’n allen wat ongezonder eten doordat we voortdurend thuiszitten. Al beperk je je dan het best tot twee dagen. Daarvan zal je geen negatieve effecten ondervinden. Maar wil je bijvoorbeeld al een tijdje gezonder eten en slaag je daar maar niet in dan kan het geen kwaad om het dieet twee dagen te volgen en helpt het misschien om de juiste mindset weer te vinden. Vermijd dan wel om te sporten die dagen, daarvoor krijgt je lichaam te weinig energie. Als je al gezond eet, heeft de kuur ook totaal geen zin. Volg je de kuur langer, bijvoorbeeld vijf dagen, dan zit je door al je reserves heen omdat je weinig tot geen vitamines, vezels en eiwitten opneemt. Daardoor kunnen je spieren afbreken en je darmstelsel veranderen. Volg zo’n sapjeskuur ook alleen als je gezond bent. Voor mensen die ziek zijn of kampen met aandoeningen zoals diabetes kan het zelfs gevaarlijk zijn.”

Lees ook:

Voedingsexperte geeft advies voor gezond lockdowndieet: “Je hoeft niet te overleven op droge pasta en conserven” (+)

Diëtiste Sanne Mouha waarschuwt voor appelazijn en citroenwater als wondermiddeltjes om af te vallen: “Je vermagert er niet van én ze zijn schadelijk” (+)

Twitter-baas volgt extreme vorm van vasten en eet amper 7 maaltijden per week: “Waag je nooit aan zo’n gevaarlijk dieet” (+)