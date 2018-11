Vaak last van sinusitis? Met deze natuurlijke middeltjes raak je er snel weer van verlost NA

24 november 2018

14u11

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Word jij ook steevast elke winter geveld door sinusitis? Wij gingen te rade bij holistisch huisarts Jutta Borms hoe je het bonkende kwaaltje op een natuurlijke manier kan aanpakken.

Dokter Jutta Borms: “Sinusitis is een ontsteking of infectie van de neusbijholten of sinussen. Dat zijn met lucht gevulde holten aan de neus, de ogen, in de bovenkaak en in het voorhoofd. Als je last hebt van stekende hoofdpijn – vooral bij vooroverbuigen – of een drukkend gevoel ter hoogte van de ogen en de sinussen, kan het gaan om een ontsteking die de luchttoevoer blokkeert. Het lijkt een onschuldige neusverkoudheid te zijn, maar is veel pijnlijker. Sinusitis kan ontstaan nadat een verkoudheid genezen lijkt, maar plots veel erger wordt. Gelukkig zijn er wel aantal dingen die je kan doen om snel weer van je pijn verlost te raken:

* Mijn ervaring leert me dat als sinusitis chronisch wordt, de lever en darmen erbij betrokken zijn. In eerste instantie moeten die organen ontgift en ondersteund worden met voedingssupplementen. Zo geef ik steevast een kuur met Trias-C van Cosmochema: dat zijn drie flesjes waarvan je per dag 15 à 30 druppels neemt. De kuur duurt 3 tot 4 weken. Daarbij moet je dan veel water drinken, en antitoxisch eten: met zo min mogelijk zuivel, chocolade, steenvruchten, tarwebrood, alcohol en witte suiker. Je merkt dan vaak al een hele verbetering. Een middel met Carduus marianus of mariadistel zoals Detoxiforte van Nutrisan voor de lever, en probiotica zoals Probactiol Plus van Metagenics voor de darmen, helpen aanzienlijk om herval te vermijden.

* Sinuspax van Lehning is een goedkoop middel dat je in een acuut stadium onder de tong kan laten smelten. Je mag er meerdere tabletjes per dag van nemen. Afhankelijk van het type slijm kan je heel veel homeopathische middelen inzetten. Je kan je daarbij het best laten begeleiden door een arts.

* Als de ontsteking erg pijnlijk wordt, raad ik het volgende homeopathische duo aan: Pyrogenium 9 CH, samen met Hepar sulfuris 15 CH.Telkens 5 granules 3 tot 4 keer per dag onder de tong laten smelten.

* Tropo-cat (Urmale) kan ook soelaas bieden als natuurlijk antibioticum: twee ampullen per dag gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen.

* Biopunctuur kan soms acuut wonderen verrichten door de acupunctuurpunten van de sinussen te laten prikken met bijvoorbeeld Euphorbium compositum (Heel) of Reckeweg R 49. Eén à twee sessies kunnen meteen de hevigste pijn wegnemen. Je kan beter een arts opzoeken die hierin gespecialiseerd is.

* Ook Euphorbium compositum raad ik aan in een spray. Het is een zeer veilige spray, die vaak meer effect heeft dan alleen de zeezoutoplossing. Eigenlijk zijn alle andere klassieke chemische neussprays uit den boze. Ze zijn duur, werken irriterend en zijn op lange termijn verslavend. Als je ze toch gebruikt, doe het dan liefst voor een heel korte tijd.”