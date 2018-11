Vaak last van rugpijn? Dit zou wel eens de reden kunnen zijn TVM

03 november 2018

14u37 0 Fit & Gezond Uit onderzoek blijkt dat één Belg op vier rugpijn heeft, en naar schattig lijden meer dan 175.000 Belgen aan ernstige chronische lage rugpijn. Daar kunnen natuurlijk verschillende oorzaken voor zijn, maar mensen met een zittend beroep hebben wel meer kans op het ontwikkelen van rugklachten. Al is veel zitten zelf niet altijd het probleem. Wij leggen wat de reden is en wat je eraan kan doen.

We weten het ondertussen: zitten is het nieuwe roken. We doen er ons lichaam geen plezier mee wanneer we de hele dag op een bureaustoel vertoeven. Helaas is het nu eenmaal zo gegroeid dat de Vlaming gemiddeld meer dan 8 uur per dag zit en daar valt niet heel veel aan te doen. Ja, je kunt zo vaak mogelijk proberen rechtstaan, maar dat lost niet zomaar alle problemen op. Het is namelijk niet alleen het gebrek aan beweging dat slecht is, vooral de houding waarin je op je kont zit draagt bij tot bijvoorbeeld rug- en nekpijn.

Zitten is voor de rug sowieso al belastender dan liggen of staan, maar wie voorovergebogen zit, belast de rug en nek alleen nog maar extra. Bovendien staan we ook vaak voorovergebogen recht, rijden we voorovergebogen met de auto en hangen we voorovergebogen boven onze smartphone. Dat zorgt voor fysieke klachten, maar verschillende studies suggereren ook dat een slechte houding kan leiden tot klinische depressies, angststoornissen en op korte termijn een gebrek aan energie en een slecht humeur. Uit een studie, die vorig jaar werd gepubliceerd in de Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, bleek nog dat mensen met een milde depressie zich bijvoorbeeld instant alerter en beter voelen door in een juiste houding achter hun bureau te zitten.

Een ander onderzoek, gepubliceerd in Biofeedback, kwam tot ongeveer dezelfde conclusie. Deelnemers die in een slechte houding wandelden, voelden zich slechter in hun vel. Wanneer ze een juiste houding aannamen, keken ze positiever naar de wereld en hun energieniveau ging ook de hoogte in.

Wat is een goede houding?

Allemaal goed en wel, maar is een goede houding dan gewoon rechtop zitten en wandelen? Absoluut, veel meer is er niet aan. Hou je rug recht en leun niet naar voor. Als je op een laptop werkt, zet je die best op een verhoogje zodat het beeld op ooghoogte komt. Stel je bureaustoel ook zo in dat je benen een hoek van 90 graden vormen als je voeten op de grond komen. Het probleem is dat deze houding niet comfortabel zal aanvoelen en als iets niet aangenaam is, zijn we logischerwijs niet geneigd om het te doen.

Een oplossing daarvoor is de spieren rond je onderbuik en onderrug sterker maken door bijvoorbeeld regelmatig de plankoefening te doen. Die voer je correct uit door op je ellebogen en op de tippen van je tenen te steunen. Hou je lichaam in een rechte lijn, parallel met de vloer. Trek je buik in en hou een bolle rug aan. Begin met 30 seconden en probeer steeds langer vol te houden. Van zodra die spieren sterker zijn, zal een correcte houding veel aangenamer aanvoelen.

Meer over gezondheid

ziekten

ziekte