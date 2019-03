Vaak last van een slechte adem? Dat kan de schuld zijn van je ouders Sophie Vereycken

23 maart 2019

14u08

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De kans dat jij lekker ruikt zodra je je mond opent na een deugddoend nachtje, is vrij klein. Net zoals de rest van de wereldbevolking, overigens. Maar er zijn ook heel wat mensen die voortdurend last hebben van een slechte adem. Niet omdat ze niet goed poetsen. Wel omdat ze genetische pech hebben.

Een slechte adem heeft voornamelijk te maken met bacteriën in onze mondholte, die zwavelverbindingen vormen. En daar zit een onfris geurtje aan. Maar er is meer aan de hand, zo ontdekten onderzoekers van de Nederlandse Radboud Universiteit.

De grote schuldige? Dat is het gen SELENBP1. Bij mensen met een slechte adem ontbreekt namelijk het eiwit dat de zwavelverbindingen moet aanpakken en zo hun vervelende geur teniet doet. Door een foutje in het gen zullen die zwavelverbindingen zich net ophopen in het bloed en uiteindelijk via de longen in hun uitademingslucht terechtkomen. Hallo, slechte adem.

De genetische oorzaak komt voor bij minimaal 1 op de 90.000 mensen. Een oplossing? Die is er voorlopig niet. Al kan je wel een beetje letten op wat je eet.

Geen muntjes: het lijkt wel of ze helpen, maar het tegendeel is waar. De meeste van die muntjes bevatten immers suiker, wat de bacteriën die voor onfrisse geur zorgen net voedt.

Drink voldoende: en dan geen koffie of alcohol, maar water. Dehydratatie kan een slechte adem namelijk veroorzaken of erger maken.

Eet rauwe groentjes: ze zijn niet alleen goed voor de lijn, ook voor je mondhygiëne. Door harde groenten knabbelen, verwijder je namelijk tandplak en stimuleer je de productie van speeksel.