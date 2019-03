Vaak last van droge ogen? Dit kunnen de oorzaken zijn (en dit doe je eraan) Nele Annemans

21 maart 2019

11u04

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Rode en tranende ogen, een wazig zicht, jeuk … het zijn maar enkele van de vervelende symptomen van droge ogen. En helaas treft het heel wat mensen. Wij gingen te rade bij onze deskundige wat de oorzaken zijn, en vooral: wat je eraan kan doen.

Viviane De Vries, opticien-optometrist: “Droge ogen ontstaan doordat er niet genoeg traanvocht aangemaakt wordt of als dat van onvoldoende kwaliteit is. Als je droge ogen wil voorkomen of verhelpen, is het in eerste instantie belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Afhankelijk van de oorzaak gaan droge ogen ook gepaard met klachten zoals jeuk, een branderig gevoel, tranen en roodheid.”

“De oorzaken van droge ogen kunnen uiteenlopend zijn, gaande van luchtvervuiling tot werken in een ruimte met airconditioning of veel tapijten. Droge ogen kunnen ook te wijten zijn aan het langdurig staren naar een computerscherm. Als je geconcentreerd aan het werken bent, vergeet je vaak om genoeg te knipperen. Dat geldt ook voor langdurig televisiekijken. Naarmate we ouder worden, gaat ook de kwaliteit van de tranenfilm achteruit. Daarnaast hebben vrouwen er vaker last van dan mannen, omdat hormonen er een grote rol in spelen. Zeker tijdens en na de menopauze heeft bijna elke vrouw last van droge ogen. Ook medicatie en bepaalde ziektes veroorzaken droge ogen.”

“Hoewel je aan sommige oorzaken zoals luchtvervuiling niet veel kan veranderen, zijn er wel een aantal dingen die je kan doen. Enkele tips:

* Probeer momenten in te lassen waarop je je ogen laat rusten, zeker als je voortdurend voor een beeldscherm moet werken. Een goede oefening is de twintig-twintig-twintigregel. Daarbij ga je na elke twintig minuten dat je op een digitaal medium gewerkt hebt, gedurende twintig seconden op twintig meter afstand kijken. Die twintig seconden kan je ook gebruiken om wat meer te knipperen en zo je tranenfilm op te krikken.

* Probeer de luchtvochtigheid zo hoog mogelijk te houden in stoffige, droge ruimtes. Vermijd airconditioning of verwarming, die drogen ruimtes én je ogen uit.

* Probeer zo veel en zo goed mogelijk te knipperen. Normaal gezien knipper je om de vier seconden, dat is ongeveer vijftien keer per minuut. Zie er ook op toe dat je bovenste ooglid je onderste raakt tijdens de knippering.

* Draag een zonnebril. Verblinding kan een negatief effect hebben op droge ogen. Net zoals de huid, gaan uv-stralen de ogen uitdrogen.”

“Als je de oorzaak niet kan wegnemen, kan je het best bijdruppelen met kunsttranen. Tegenwoordig kan je bij de apotheek ook goede homeopathische middeltjes krijgen tegen droge ogen. Heb je nog steeds last van droge ogen, raadpleeg dan je oogarts.”