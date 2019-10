Uw keukenhanddoek is degoutant: zo vaak moet je ze echt wassen Margo Verhasselt

02 oktober 2019

16u02

Bron: Bustle 0 Fit & Gezond Er voelt haast niets beter dan al je taken van je to-dolijstje schrappen. Kleren in de wasmachine? Check. Stofzuigen? Check. Afwas gedaan? Dubbel check! Eén klusje dat we echter vaak over het hoofd zien? De keukenhanddoeken in de was gooien, en laat dat nu juist niet zo goed voor de gezondheid zijn.

In 2018 bestudeerden onderzoekers van de universiteit van Mauritius de bacteriën die op 100 keukenhanddoeken leefden. Wat bleek? De resultaten waren vrij verontrustend. Terwijl op de meeste handdoeken bacteriën zaten die erg onschuldig waren voor een gezond persoon, vonden ze ook sporen van E.Coli - ook wel de ‘poepbacterie’ genoemd- en S.aureus. Deze kunnen beiden bijdragen aan een voedselvergiftiging.

De onderzoekers ontdekten dat het aantal mensen, wat ze aten en hoe ze de handdoek gebruikten (dingen mee poetsen, handen mee drogen, warme voorwerpen mee vasthouden), allemaal een effect had op hoeveel bacteriën er te vinden waren. “Vochtige handdoeken laten rondslingeren en meervoudig gebruik wordt afgeraden. Daarnaast moeten grote gezinnen met kinderen of oudere gezinsleden in het bijzonder opletten met hygiëne in de keuken”, geeft Dr. Biranjia-Hurdoyal, professor aan de universiteit, mee. Er wordt aangeraden ze elke dag in de was te doen.