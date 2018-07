Uitgetest: Livia, de stopknop bij menstruatiepijn Liesbeth De Corte

19 juli 2018

07u03 4 Fit & Gezond Er zijn twee soorten vrouwen in de wereld. Je hebt er die tijdens die ‘ene week van de maand’ rondlopen alsof er niets aan de hand is en anderen die zich kermend van de pijn voortbewegen als een aangespoelde walrus. Je mag twee keer raden tot welke groep ik behoor. Livia, een nieuw apparaat dat tijdens je maandstonden voor de nodige verlichting zorgt, klinkt dan ook te mooi om waar te zijn. Maar is het dat ook?

Mijn eerste menstruatie kwam relatief vroeg, op een moment om nooit meer te vergeten. Ik zat in het laatste leerjaar van het lager onderwijs en het was – iets waar de onsportieve jonge ik sowieso al niet naaruit keek – veldloop. Naar goede gewoonte was ik een van de laatsten om over de eindmeet te strompelen, maar bij deze noodlottige editie was het met pijnlijke buikkrampen die ik met de beste wil van de wereld geen plaats kon geven. Toen ik ’s avonds mijn lieve mams in vertrouwen nam, viel voor de eerste keer het M-woord: maandstonden, of ook wel menstruatie.

Groetjes van Mike Tyson

Vanaf die eerste dag dat Moeder Natuur haar entree maakte, was de toon meteen gezet. Sindsdien loop ik een week voor de bloederige feiten rond met een zeurende pijn en vanaf de officiële start komen daar extra cadeautjes bij als hoofdpijn, misselijkheid en rugpijn. Maar het ‘leukste’ van al? Het lijkt wel alsof Mike Tyson de match van zijn leven speelt in mijn onderbuik. Daardoor heb ik de slechte gewoonte ontwikkeld om zowat elke maand naar de pijnstillers te grijpen. De pil heeft veel geholpen, maar helaas geen wonderen verricht, en zelfs het lief weet ondertussen maar al te goed wanneer het tijd is om in bed te kruipen met een kersenpitkussentje.



Toen ik voor het eerst hoorde over Livia, was ik dan ook zeer sceptisch. Een natuurlijke remedie tegen pijn tijdens je menstruatie. Yeah right. Maar mijn nieuwsgierigheid was wel geprikkeld. Wat als het écht werkte? Wat als die ene week van de maand plots pijnloos werd? Onder het mom ‘eerst zien, dan geloven’, besloot ik het een kans te geven.



Het apparaat werkt aan de hand van elektrotherapie. Eerst plaats je elektroden op jouw pijnlijkste zones, dat kan je buik of je onderrug zijn. Via de elektroden zendt het toestel stroomimpulsen naar je lichaam die de pijnprikkels naar de hersenen blokkeert. Et voila, dat zou het klusje moeten klaren.

Kietelgevoel

Op de dag des oordeels haalde ik de Livia uit het doosje, samen met de gebruikershandleiding. Tip: lees dit enkele dagen voor je effectief met het toestel aan de slag gaat. “Gebruik kan leiden tot huidirritatie. Brandwonden onder de elektroden zijn ook gemeld in de literatuur,” klinkt het onheilspellend. Of ook nog: “Als u de kracht verhoogt tot een niveau hoger dan een kietelgevoel, kunt u contracties voelen.” Oh-oh.

Met bibberende handen kleefde ik de elektroden op mijn onderbuik , het kleine bedieningstoestel kan je met een clip gemakkelijk aan je broek of onderbroek hangen. Het enige wat je dan nog moet doen is het apparaat aanzetten en de intensiteit van de stroompulsen verhogen met een druk op de plusknop, tot je een soort kietelgevoel ervaart.

Echt aangenaam zijn die tintelingen niet, maar na een tijdje geraak je er wel aan gewend. Meer zelfs: na een kwartier lijkt dat gevoel volledig weg te ebben en moet ik de intensiteit telkens weer verhogen. Maar die kriebels in de buik zijn het als je het mij vraagt dubbel en dik waard. Het lijkt wel alsof ze ervoor gezorgd hebben dat mijn woeste Mike Tyson in slaap is gesukkeld. Er is en blijft dat zeurend gevoel, maar dat valt helemaal in het niets in vergelijking met het geboks van mijn kanjer. Het resultaat: ik ben de hele week doorgekomen zonder ook maar één pijnstiller. Een overwinning op zich, want dat is al geleden van toen ik nog dat kleine meisje was dat klaarstond voor de veldloop.

Wil je het ook eens uitproberen? Voor een starterskit, inclusief een Livia-toestel, de lektrodes en extra gel pads, kan je terecht op de site van Livia. Prijskaartje: € 159,99.